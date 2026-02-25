Con este concurso, desde Ong Otromundoesposible se pretende que los alumnos de los colegios de Iberoamérica aporten sus puntos de vista y propuestas para conseguir que la sociedad en la que vivimos -donde es frecuente ver casos de discriminación, acoso escolar o violencia contra las niñas y mujeres-, sea mejor el día de mañana, adquiriendo para ello valores de respeto e igualdad hacia los demás, de manera que cuando sean adultos actúen de forma digna, respetuosa y justa a nivel personal y trasladen esa actitud a la sociedad en la que les toque vivir.

En palabras de Federico Mayor Zaragoza, Presidente del Jurado hasta su fallecimiento, el concurso pretende fomentar en los alumnos «valores de solidaridad, tolerancia, no violencia, respeto al medio ambiente, etc., que favorezcan el desarrollo de sociedades más justas, solidarias, equitativas y pacíficas».

En concreto se pretende conseguir que reflexionen y escriban sobre cómo mejorar tres aspectos de la discriminación:

Cómo evitar la Violencia de Género

Cómo acabar con el Acoso Escolar.

No Discriminación.

Es evidente que la parte fundamental del concurso son los colegios que asumen estos valores éticos y humanos y que, a través de los profesores, crean las condiciones para ser interiorizados por sus alumnos.

Por eso queremos dar las gracias por su excelente capacidad docente y su sensibilidad humana y social, a los siguientes colegios y profesores, de izquierda a derecha en la imagen:

Francisca Castillo Serey

Colegio: Escuela José Martí

País: Chile

Gloria Valdez

Colegio: Liceo Chapero

País: Guatemala

Joel Leví Engono Upolo

Colegio: Belén los Rosales

País: Guinea Ecuatorial