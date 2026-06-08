Aunque la tecnología permite una comunicación cada vez más rápida, conocer una lengua extranjera sigue siendo una herramienta poderosa para comprender perspectivas distintas, crear vínculos auténticos y desarrollar empatía. Aprender un idioma no solo implica memorizar vocabulario o reglas gramaticales, sino también acercarse a la identidad y a los valores de otras comunidades.

La inteligencia artificial continuará transformando la manera en que nos comunicamos y facilitará la traducción instantánea entre lenguas. Sin embargo, existen aspectos de la comunicación humana que las máquinas no pueden reproducir plenamente. El humor, las emociones, las referencias culturales, la intención detrás de las palabras y la capacidad de interpretar matices en diferentes contextos son elementos que requieren una comprensión humana profunda. Hablar una lengua permite conectar con otras personas de una forma más significativa que una simple traducción automática.

Por esta razón, el aprendizaje de idiomas seguirá siendo una habilidad esencial en el siglo XXI. Más allá de su utilidad profesional o académica, aprender otra lengua fomenta el pensamiento crítico, la sensibilidad intercultural y la capacidad de construir relaciones genuinas. En un mundo cada vez más globalizado, quienes dominen varios idiomas estarán mejor preparados para tender puentes entre culturas y contribuir a una sociedad más abierta, inclusiva y colaborativa. La tecnología puede acortar las distancias entre países, pero solo el aprendizaje de idiomas puede acercar corazones, historias y culturas.

En el futuro, cuando la inteligencia artificial pueda hablar cualquier lengua, seguirá existiendo una pregunta fundamental: ¿quién construirá los puentes humanos que ninguna máquina puede crear?

Autora Rini Ghosh, Diploma Coordinator, IBEN Evaluation Leader, Examiner and Managebac Community Ambassador