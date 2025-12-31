¡Ésa hora es ahora! cuando el pan está saliendo del horno y se enfría un poco apenas para darle la primer mordida y disfrutar del pan junto a quien amas…..¡No importa si acabaste de hornear a media noche!…

La vida pasa velozmente, los momentos dulces y amargos se suceden unos tras otros, la oportunidad se va, a veces sin ser aprovechada, sólo por pensar que hay una hora o forma adecuada para hacer algo. ¡Lo más importante en la vida es el amor de la familia! , el aceptarnos con nuestras diferencias, con nuestras elecciones, acertadas o no, con nuestras únicas cualidades y defectos.

Escucharnos, aceptarnos, perdónanos y caminar juntos en agradecimiento y amor los trechos en que podamos coincidir, sin juzgarnos duramente, ¡No hay momentos correctos para demostrar amor,! se da el abrazo cuando tienes ganas, porque podría ser el último que puedas dar, aprovechas las oportunidades de platicar, compartir, bailar y reír, amasar y hornear pan, reír y llorar juntos mientras dura el viaje, porque, de no hacerlo, puede que ya no puedas volver a coincidir y podrías lamentarlo después.

Mi deseo para año nuevo es que podamos aprovechar los momentos junto a los que amamos, aprender unos de otros, ¡atesorarnos unos a otros! Procurar ser más cariñosos, más comprensivos, más agradecidos con lo que tenemos, sin llegar a ser conformistas, porque siempre hay forma de aprender y progresar. ¡Que Dios nos brinde ojos para realmente ver los corazones y ser buenas personas!…. porque el mundo ya tiene bastantes clínicos y ladrones sin conciencia ni afecto natural por todos lados.

¡Un abrazo para todos los que ocupen uno! ¡Que su año sea lleno de bendiciones y amor sincero!

No esperemos para disfrutar de la vida en cada sencillo modo y en todo momento que podamos…

Todos tenemos un tiempo limitado ¡no lo desperdiciemos esperando el momento perfecto! ¡Ése momento es ahora!