Estos dos acontecimientos históricos suelen discutirse por separado. Sin embargo, cuando se analizan conjuntamente, revelan una serie de inconsistencias políticas y constitucionales no resueltas que continúan influyendo en el debate sobre el estatus político de Puerto Rico hasta el día de hoy.

Antes de 1898, Puerto Rico ya había experimentado una larga evolución constitucional dentro del sistema político español. La población de la isla — incluyendo personas de ascendencia española, africana, mestiza e indígena — fue incorporándose gradualmente al marco legal y constitucional de España a lo largo de generaciones. Puerto Rico tuvo representación en las Cortes españolas en distintos momentos del siglo XIX y fue integrándose cada vez más dentro del orden constitucional español.

Este proceso culminó con la Constitución Autonómica de 1897, firmada por la Reina María Cristina mediante Real Decreto.

El decreto estableció a Puerto Rico como una entidad constitucional autónoma dentro de la nación española. La isla poseía su propio parlamento insular, gobierno administrativo, sistema electoral y autoridad política interna. España mantenía la soberanía, los asuntos exteriores y la defensa, pero Puerto Rico había adquirido un grado reconocido de autonomía constitucional que lo alejaba del modelo colonial tradicional asociado comúnmente con siglos anteriores.

Luego llegó el Tratado de París en diciembre de 1898.

Tras la Guerra Hispano-Estadounidense, España cedió Puerto Rico a los Estados Unidos mediante el Tratado de París sin la participación ni consulta de las instituciones autónomas ni de los representantes electos de Puerto Rico.

Aquí es donde comienzan a surgir las contradicciones constitucionales.

El Artículo IX del tratado otorgó explícitamente a los españoles nacidos en la Península la capacidad de conservar su nacionalidad española. Se les concedió un período de tiempo, generalmente entendido como un año, para declarar si deseaban conservar su lealtad a España.

Sin embargo, el tratado no extendió esas mismas protecciones políticas o de nacionalidad claramente definidas a los propios puertorriqueños.

En cambio, el tratado se refirió a los “habitantes nativos” de los territorios y estableció que sus “derechos civiles y condición política” serían determinados posteriormente por el Congreso de los Estados Unidos.

Esta distinción plantea una de las preguntas constitucionales más importantes y menos discutidas relacionadas con 1898.

Si Puerto Rico ya había sido integrado constitucionalmente al sistema político español mediante la Constitución Autonómica de 1897

¿Por qué los puertorriqueños fueron excluidos de las mismas protecciones de nacionalidad claramente definidas otorgadas a los españoles peninsulares?

¿Por qué a los españoles nacidos en la Península se les concedió explícitamente la oportunidad de conservar su nacionalidad española, mientras que a los puertorriqueños — quienes habían vivido durante generaciones como súbditos de la Corona española y participantes dentro del marco constitucional español — no se les concedió esa misma opción claramente establecida?

¿Qué impidió que España incluyera expresamente a los puertorriqueños dentro de esas mismas protecciones de nacionalidad?

¿Y qué impidió que los Estados Unidos reconocieran la relación constitucional existente que los puertorriqueños ya poseían bajo la ley española antes de la cesión?

Estas preguntas son significativas porque sugieren que Puerto Rico ocupó una posición singularmente ambigua durante la transición de soberanía, una en la que la identidad constitucional y política del pueblo puertorriqueño no fue plenamente preservada por España ni completamente definida por los Estados Unidos.

El asunto no es meramente simbólico. La nacionalidad determina pertenencia política, protección constitucional, identidad cívica y reconocimiento legal dentro de un sistema de gobierno.

Sin embargo, en el preciso momento en que cambió la soberanía, los puertorriqueños parecen haber sido colocados en una categoría separada e indefinida, distinta tanto de los españoles peninsulares como de los ciudadanos plenos de los Estados Unidos.

Las contradicciones constitucionales no terminaron con el Tratado de París. Entre 1898 y 1917, los puertorriqueños entraron en un prolongado período de ambigüedad política y de nacionalidad. Ya no eran reconocidos claramente como nacionales españoles tras la cesión de Puerto Rico, pero tampoco se les concedió ciudadanía estadounidense.

En cambio, el Congreso y el gobierno federal desarrollaron clasificaciones territoriales separadas para los habitantes de Puerto Rico, incluyendo la designación de “ciudadanos de Porto Rico” bajo la Ley Foraker de 1900. Durante este período, Puerto Rico existió en una especie de limbo constitucional — gobernado por los Estados Unidos, pero sin estar plenamente incorporado dentro del marco constitucional otorgado a los ciudadanos de los estados.

Esta ambigüedad sería posteriormente reforzada por los Casos Insulares, en los cuales el Tribunal Supremo de los Estados Unidos estableció la doctrina de que Puerto Rico “pertenecía a” pero no era plenamente “parte de” los Estados Unidos.

Visto dentro de este contexto histórico más amplio, el período entre 1898 y 1917 refleja no solamente una transición de soberanía, sino una prolongada incertidumbre respecto a la identidad política, posición constitucional y condición de nacionalidad del propio pueblo puertorriqueño.

Estas preguntas rara vez se abordan directamente porque la discusión histórica sobre 1898 suele reducirse al conflicto militar y la cesión territorial. Sin embargo, la dimensión constitucional cuenta una historia mucho más compleja.

La cuestión no es si la soberanía cambió de manos. Claramente cambió.

La cuestión es si la identidad constitucional y política existente de Puerto Rico fue adecuadamente reconocida durante esa transición.

Lo que surge del registro histórico no es simplemente una historia de guerra o cesión territorial, sino una cuestión más profunda de sobre alcance constitucional.

España ya había reconocido el marco constitucional autónomo de Puerto Rico mediante Real Decreto en 1897 y, sin embargo, participó en un proceso de tratado que ignoró las mismas instituciones que acababa de legitimar.

Los Estados Unidos, por su parte, asumieron autoridad sobre una población que ya operaba bajo autonomía constitucional y transfirieron la determinación de su futuro político al Congreso sin participación democrática directa del pueblo puertorriqueño.

Visto desde esta perspectiva, la transición de 1898 revela un doble sobrealcance constitucional — uno en el cual ambas potencias imperiales ejercieron autoridad sobre Puerto Rico mientras la voz constitucional del propio Puerto Rico permanecía en gran medida ausente del proceso.

Esta interpretación no intenta borrar la historia ni reabrir los acontecimientos de 1898 mediante retórica emocional. Más bien, plantea si la continuidad constitucional y política que existía antes del Tratado de París fue realmente reconocida adecuadamente durante la cesión de soberanía.

Más de un siglo después, las consecuencias legales y políticas de esa contradicción no resuelta continúan influyendo en el debate sobre el estatus político de Puerto Rico.

Quizás ha llegado el momento de examinar 1898 no solamente como un punto de inflexión militar, sino también como un punto de inflexión constitucional — uno en el cual las cuestiones de autonomía, nacionalidad, representación, consentimiento y sobrealcance gubernamental nunca fueron completamente resueltas.