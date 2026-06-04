Omep- ¿Qué consideras más valioso de tu labor docente?

Sonam Patil- Sin duda, lo más valioso de mi labor docente es transmitir la felicidad de compartir el conocimiento con mis estudiantes. Considero muy importante poder acompañarlos en su proceso de aprendizaje y crecimiento, motivándolos a desarrollar confianza, curiosidad y amor por el idioma y la cultura. Ver su progreso y entusiasmo día a día es una de las mayores satisfacciones de ser profesora.

P- ¿Qué crees que tus alumnos valoran más de ti?

R- Hay muchas ocasiones en las que mis alumnos me han hecho darme cuenta de que valoran mucho mi paciencia con ellos, ya que aprender una lengua extranjera puede ser frustrante a veces. También aprecian la pasión que tengo por el idioma, ya que intento llevar las clases más allá de la gramática y ofrecer una experiencia cultural completa.

P- ¿Sueles “llevarte trabajo a casa”?

R- La verdad es que sí. Siempre estoy pensando en cómo mejorar mis clases y en diferentes estrategias para enseñar el mismo tema. A veces, eso termina afectando mi vida personal, porque sigo pensando en el trabajo incluso fuera del horario escolar.

P- ¿Puedes valorarte como profesional de la enseñanza?

R- Considero que soy una profesora muy comprometida, con mucha paciencia, energía y pasión por la educación y la enseñanza del español. Siempre intento mejorar mis clases, buscar nuevas estrategias de enseñanza y crear un ambiente positivo para mis estudiantes. Además, trabajar en una escuela internacional me ha permitido crecer tanto a nivel profesional como personal, aprendiendo a adaptarme a diferentes necesidades y estilos de aprendizaje. Aunque todavía sigo aprendiendo y mejorando cada día, me siento satisfecha con el esfuerzo y la dedicación que pongo en mi labor docente.

P- ¿Cómo ha cambiado el sistema educativo desde que empezaste tu labor docente?

R- Estudié en una escuela pública donde la enseñanza era muy mecánica y robótica. Desafortunadamente, el sistema solo se preocupaba por los estudiantes con mejor rendimiento académico. Afortunadamente, ese concepto ha cambiado.

Además, ya no se trata solo de estudiar y memorizar de forma repetitiva. Me gusta que el sector educativo ahora se enfoque más en el desarrollo del pensamiento crítico.

P- ¿Hay algo que eches en falta en el sistema educativo?

R- Definitivamente bienestar emocional de los estudiantes y también de los docentes. También echo en falta más tiempo y espacios para que los profesores puedan innovar, colaborar y seguir formándose profesionalmente.

P- ¿Y algo que piensas que podría derogarse?

R- Que debería reducirse la enseñanza basada únicamente en la memorización, para dar más espacio al aprendizaje práctico, la creatividad y el pensamiento crítico.

P- Por último, si estuviera en tu mano un solo cambio, pero esencial, ¿Cuál sería?

R- Creo que la educación debería centrarse más en formar personas seguras de sí mismas, creativas y con pensamiento crítico, y no únicamente estudiantes que memorizan información para aprobar exámenes. Por eso, si pudiera hacer un cambio esencial en el sistema educativo, sería convertir la educación en un proceso más humano y menos enfocado exclusivamente en las calificaciones.

Muchísimas gracias por compartir con todos tus experiencias docentes, que seguro nos aportarán cosas positivas.

Sonam Patil

Grado IGCSE/ IBDP

Nahar International School

India