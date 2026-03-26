Buenos días Sr. Lara, es un verdadero placer para nosotros contar con su presencia en nuestro medio, y poder conocer sus opiniones respecto a la situación actual de Puerto Rico, sobre su futuro, y sobre su relación con España.

Como presidente y portavoz de Adelante Reunificacionistas, usted es una persona importante dentro de un movimiento que está surgiendo en Puerto Rico de un tiempo a esta parte, y según el cual se valora positivamente una relación más estrecha de la isla con España, por eso sus opiniones respecto a la relación Puerto Rico-España es muy interesante.

Por ponernos en contexto, en Puerto Rico nunca se produjo un movimiento contra la pertenencia de la isla a España como sí ocurrió en Cuba, sin embargo, tras la firma del Tratado de Paris en 1898, España tuvo que dejar Cuba y ceder la soberanía de Puerto Rico a Estados Unidos.

Omep- ¿Realmente, a estas alturas, alguien en Puerto Rico sigue teniendo el sentimiento de que nunca quisieron dejar de ser españoles?

José Alfredo Lara Fontánez- Lógicamente, dicho sentimiento siempre estuvo en el corazón de los puertorriqueños. No quisieron separarse de España, sino que fueron secuestrados por una potencia extranjera, invasora y por la fuerza de las armas. Sobrevivir la situación fue el tema más importante del puertorriqueño durante casi todo el S. XX.

Fue con los incidentes de la Marina Estadounidense en la Isla Municipio de Vieques que muchos puertorriqueños se envalentonaron y comenzaron a manifestar este deseo de regresar con España más abiertamente.

Es por eso que el puertorriqueño no ha dejado de ser español nunca. Habla español y tiene 99% de sus costumbres españolas intactas.

P- Sin embargo, más de un siglo después, lo lógico es pensar que todos los ciudadanos puertorriqueños quieren pertenecer de forma integral a Estados Unidos como un Estado miembro más, ¿no es así?

R- Falso. Eso no es así. El puertorriqueño sabe que no es -ni será nunca- un anglosajón. Vive orgulloso de su herencia cultural española. Hay puertorriqueños que creen que la estadidad federada es la solución a sus problemas, pero el grueso de la población se ha opuesto a esta idea desde siempre.

Casi nada nos une a los estadounidenses como casi todo nos sigue uniendo a los españoles de hoy. El puertorriqueño que respeta su dignidad no quiere perder su identidad, cultura, tradiciones, costumbres y religión por las de un pueblo extraño y extranjero, que nos mira y trata como inferiores. Lo que los anexionistas buscan es vivir cómodamente de los “beneficios” monetarios de una relación con Estados Unidos, una relación tóxica, por demás.

P- ¿Al ciudadano puertorriqueño de a pie le afecta que Puerto Rico sea un Estado Asociado y no un Estado más, o más bien es un tema que no está en el debate del día a día?

R- Claro que le afecta y la condición colonial del estatus político de Puerto Rico es un tema de debate constante. La creación del Estado Libre Asociado en 1952 fue un engaño monumental que se hizo al pueblo puertorriqueño. Se habló de un “pacto entre iguales”, cuando eso no ocurrió nunca. Se le hizo creer a la gente que Puerto Rico se había autodeterminado y que no era una colonia, cuando el gobierno del Archipiélago -sin importar el partido que esté en el poder- no es otra cosa que un administrador de la colonia de Estados Unidos.

P- Usted mantiene habitualmente que la reincorporación a España significaría una mejora de las condiciones económicas de los ciudadanos de Puerto Rico, según el Banco Mundial el PIB per cápita ajustado por Paridad de Poder Adquisitivo(PPA) de España en 2025 ronda los 48.500 dólares, mientras que el de Puerto Rico se sitúa en los 39.000 dólares. ¿Esa diferencia de unos 10.000 dólares reales de mayores ingresos por habitante es motivo para pedir reincorporarse a España?

R- Esa diferencia no es la única razón para reincorporar Puerto Rico con España. No estamos buscando beneficios monetarios como se han buscado de Estados Unidos todos estos años. Estamos buscando:

corregir un error y una injusticia histórica: el secuestro de una provincia española por las armas. el desarrollo total de Puerto Rico en su economía, educación, bienestar social, comercio, vivienda, sanidad y esto no solo no se consigue con Estados Unidos, sino que el ordenamiento jurídico de esa nación es adverso para el progreso de Puerto Rico.

P- Estados Unidos nunca ha querido que Puerto Rico se integre como un Estado más a su nación ¿es una postura que tiene justificación?R-

Para ellos sí, porque Puerto Rico no es un Archipiélago blanco, protestante ni anglosajón y porque la única utilidad de Puerto Rico para ellos es como colonia de explotación. Por eso nos invadieron. Para el resto del mundo, esa postura no tiene justificación alguna.

Desde la segunda mitad del S. XX el mundo ha buscado la eliminación de las colonias por integración a su metrópolis, por darles la soberanía que significa la independencia o por promover la reunificación (nuestro caso) de Puerto Rico con España de la cual era una provincia autónoma.

P- ¿Puede que Puerto Rico sea víctima de rechazo por ser su población hispana?

R- Ciertamente. Estados Unidos no es una nación multicultural. Ninguno de los 14 territorios no incorporados se ha convertido en estado por esta y otras razones. Los territorios que pasaron a ser estados fueron completamente “americanizados” primero, como lo es el caso de Hawaii.

P- Ustedes dentro del Movimiento Reunificacionista luchan porque se incluya en las consultas legislativas la opción de la reunificación ¿realmente alguien dentro del establishment puede apoyar que se haga algo así?

R- Estamos convencidos de ello. Lo que pasa es que no tenemos suficientes miembros para hacer un partido político todavía y no tenemos representación alguna en el gobierno. Dos individuos reunificacionistas de dos partidos diferentes se postularon en las pasadas elecciones, pero no salieron electos.

P- Existen expertos que mantienen que el primer paso que se debería dar para que la reunificación tenga opciones, es conseguir la nacionalidad española. ¿opina usted lo mismo?

R- Yo opino que conseguir la nacionalidad española sería un fuerte, contundente y decisivo paso para la reunificación, pero no lo considero el primer paso, necesariamente. Muchas personas interesadas en conseguir la nacionalidad española no son reunificacionistas. No es la reunificación de Puerto Rico con España su móvil para conseguir la nacionalidad española, sino que tiene otras motivaciones.

P- En los últimos tiempos estamos asistiendo a un nuevo escenario internacional fruto de la política del presidente Trump, alejándose de sus socios tradicionales en Europa y buscando una mayor influencia y presencia en todos los países del continente americano, bien apoyando a candidatos presidenciales pro Washington, bien actuando directamente como en Venezuela y ahora presionando a Cuba ¿no significa esto que el tiempo del reunificacionismo en Puerto Rico ha perdido toda opción real?

R- Todo lo contrario, la administración del presidente Donald J. Trump mira a Puerto Rico como un estorbo para sus planes y desea deshacerse de nosotros. Esto desde la pasada administración de Trump, cuando habló de canjearnos por Groenlandia. El rechazo de Washington a la estadidad de Puerto Rico, e incluso a que siga siendo propiedad estadounidense es motivo de hacer que los puertorriqueños piensen en otras alternativas y la reunificación es una de ellas. Tenemos otros buenos ejemplos de reunificación en el mundo, Rusia y Crimea, China y Hong Kong y otros más.

P- Para finalizar, ¿Cual es el objetivo último por el que trabaja Adelante Reunificacionistas respecto a España?

R- Podrían ser muchos los objetivos últimos de AR con España. Queremos corregir una injusticia histórica. Queremos ser parte de un futuro de progreso tanto para Puerto Rico como para la Madre Patria. Queremos formar parte activa en la resolución de los problemas de ambas partes del Atlántico. Queremos vivir, amar, disfrutar de nuestra vivencia en familia. Queremos lo mejor para España, una España de la que Puerto Rico sea parte integral.

Estimado sr. Lara, le agradecemos enormemente la amabilidad de atendernos y exponernos sus opiniones sobre un tema tan interesante como el movimiento reunificacionista.