El centro de su vida familiar, en su juventud, giró en torno a la figura del hermano mayor, el escritor Andrés Cegarra Salcedo. A esta actividad habría que sumar su labor como perito químico, ya que ella fue la primera mujer española en ostentar ese título.

Gracias a las tertulias literarias que mantuvo Andrés Cegarra Salcedo en su casa, María disfrutó de la amistad de algunos de los escritores e intelectuales más destacados de su entorno. Entre estos, aquellos que incidieron de una manera más destacada en el devenir literario de María, fueron Carmen Conde y, en menor medida, su marido, Antonio Oliver, sobre todo, de las actividades llevadas a cabo por la Universidad Popular que Conde y Oliver fundaron en la referida ciudad. María Cegarra Salcedo impartió en estas aulas una conferencia invitada por sus amigos de Cartagena sobre la concepción de los aromas —una de sus pasiones―. Posteriormente, en su primer poemario, tituló varias de sus composiciones como “Ensayo espiritual de los perfumes”. En estos años comenzó, en colaboración con Carmen Conde, la obra dramática Mineros, que permaneció inédita hasta 2018. Una de las personalidades más importantes que conoció, a través de la amistad con Conde y Oliver, fue al poeta Miguel Hernández, con el que intercambió unas cuantas misivas en 1935 y con el que se le vinculó sentimentalmente, aunque ella jamás consintió en establecer una relación afectiva con el poeta oriolano. Precisamente, en ese año, publicó su primer poemario, Cristales míos.

Tras la Guerra Civil española, obtuvo en 1947 el título de licenciada en Ciencias Químicas y militó en la Sección Femenina de Falange de su ciudad. Su involucramiento en la vida de La Unión, su ciudad natal, fue tanto, que llegó a desempeñar el cargo de concejal y a ser un activo miembro en la formación del Festival Internacional del Cante de las Minas. El siguiente libro de la autora, Desvarío y fórmulas, llegó al público lector en 1978 de la mano, de nuevo, de Editorial Levante. En 1986, la Editora Regional de Murcia recogió su Poesía completa, que incluyó un nuevo libro inédito: Cada día conmigo. El último de ellos, Poemas para un silencio, se publicó de forma póstuma en 1999. Esos últimos años estuvieron repletos de reconocimientos, como el Premio Rosa de Plata (1978), la imposición de su nombre al I.E.S. de La Unión, por lo que además se publicó el libro A María Cegarra. Homenaje de la docencia murciana (1980) o su nombramiento como miembro de la Real Academia Alfonso X el Sabio (1983).

​ Y cito unos versos de su libro Poemas para un silencio:

Ahora que estás en la verdad,

acércame al lenguaje de tu ausencia

¿Qué silencio es el tuyo que se abisma y envuelve,

me pregunta y escucha?

Todo lo que vivo se abrasa y se deshace

por respuesta,

dame emoción, palabras y belleza

para un poema

que tu secreto alcance.

Autora Encarnación Sánchez