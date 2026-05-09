Hay abrazos largos y profundos,

de esos que siempre esperaste dar,

que se te arrinconan en la piel

quedándose para siempre en el refugio de tu alma,

retumbando en tu interior como alas en pleno vuelo;

de esos abrazos que cuando te sientes triste

basta con recordarlos para echarte a volar.

Hay abrazos desenfrenados, inquietos y torpes

que te sirven para comprender que no están hechos a tu medida.

Hay abrazos efímeros y cortantes que huelen a traición,

a Laguna Estigia, a tintineo de denarios de plata, a tijeras de Dalila.

Hay abrazos que te calcinan al instante

y te hacen recordar para qué son los abrazos.

Hay otros abrazos, de esos que no se dan con los brazos,

sino con las miradas y que son tan profundos

que te llenan todos los espacios de soledad que no has curado.

Gladys Mercedes Acevedo, escritora, escultora y artista plástica. Hacedora cultural. Conferencista internacional. Nacida en Goya. Embajadora de la Paz por Argentina, nombrada en España y Suiza.

Tiene tres novelas publicadas, «Curuzú» (2011), «La rebelión de los infieles» (2014) y «Las tres muertes de Camila» (2019); la colección de cuentos «Cien cuentos para el Pombéro» (2022); el poemario «Escritos a la vera de mi alma» (2023) y el libro infantil «Capitán Ringo» (2025).

Compiladora de varias antologías. Sus escritos han sido traducidos a numerosos idiomas, incluidas sus novelas «Curuzú» y «Las tres muertes de Camila» (traducidas al bengalí).

Fundadora y directora del Museo Gauchesco Curuzú (2016) y del Museo de Mitos y Leyendas Guaraníes (2018) en la ciudad de Goya. Presidente fundadora de la Asociación Mundial de Escritores Latinoamericanos (A.M.D.E.L.).

En 2023 recibió el Doctorado Honoris Causa por la Fundación Universidad Hispana de Perú. Recibió varios Premios nacionales e internacionales.