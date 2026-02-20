Ana Palencia, licenciada en Ciencias Químicas con especialidad en Bioquímica y doctora en Nutrición y Metabolismo, es desde hace 20 años Directora de Comunicación y Sostenibilidad en Unilever España.

Ong Otromundoesposible. Como máxima responsable de Sostenibilidad de Unilever España, usted ha sido la máxima responsable de la compañía a la hora de implantar el Unilever Sustainable Living Plan (USLP) en 2010 y actualmente la estrategia de Compass. ¿Qué significan esos dos planes y cómo se traducen en el día a día de la empresa?

Ana Palencia. El Unilever Sustainable Living Plan, lanzado en 2010, supuso un punto de inflexión para la compañía. Fue nuestra manera de integrar la sostenibilidad en el corazón del negocio, con objetivos muy claros: mejorar la salud y el bienestar de millones de personas, reducir de forma drástica nuestro impacto ambiental y avanzar en derechos humanos y condiciones de vida dignas a lo largo de toda la cadena de valor. No era un plan paralelo, sino una hoja de ruta que afectaba a cómo innovábamos, producíamos, comunicábamos y crecíamos.

Hoy, esa ambición evoluciona con Compass, nuestra estrategia global actual, que refuerza aún más la idea de que el crecimiento empresarial solo es posible si es responsable. Compass nos marca el rumbo para generar valor a largo plazo para todos nuestros grupos de interés: accionistas, empleados, consumidores, proveedores y la sociedad en su conjunto. En el día a día esto se traduce en decisiones muy concretas: desde el diseño de productos con menor huella ambiental, hasta políticas de compras responsables, objetivos climáticos ambiciosos o una comunicación cada vez más transparente y honesta.

P. Usted y su empresa entienden que la sostenibilidad incluye también una vida sana para sus clientes. ¿Cómo se mejora la calidad de vida de los consumidores?

R. Para nosotros, sostenibilidad y salud van de la mano. Mejorar la calidad de vida de los consumidores implica ofrecer productos seguros, nutritivos, accesibles y adaptados a las necesidades reales de las personas. En el ámbito de la alimentación, trabajamos continuamente en la mejora del perfil nutricional de nuestros productos, reduciendo sal, azúcares o grasas saturadas, y apostando por recetas más equilibradas sin renunciar al sabor.

Pero también hablamos de bienestar en un sentido amplio: higiene, autoestima, confianza y hábitos saludables. Marcas como Dove, Rexona o Knorr tienen un impacto muy positivo cuando promueven mensajes de autoestima, hábitos de vida activa o una alimentación más consciente. Creemos que las marcas, cuando tienen propósito, pueden ser una poderosa palanca de cambio social.

P. El Cambio Climático es algo que nos afecta a todos como sociedad, a empresas y a ciudadanos, ¿qué hace Unilever para mitigar su impacto?

R. El cambio climático es, sin duda, uno de los mayores retos de nuestro tiempo y las empresas tenemos una enorme responsabilidad. En Unilever trabajamos desde hace años para descarbonizar nuestra actividad, reducir emisiones en nuestras fábricas, utilizar energía renovable y avanzar hacia envases reciclables, reutilizables o compostables.

Pero somos muy conscientes de que el impacto no está solo en nuestras operaciones directas, sino en toda la cadena de valor. Por eso colaboramos estrechamente con proveedores, distribuidores y partners para impulsar prácticas más sostenibles y apoyar la transición hacia modelos más bajos en carbono. Además, creemos firmemente en el papel de la comunicación para sensibilizar y movilizar a consumidores y ciudadanos.

P. Hace poco usted ha sido reconocida como una de las Top 10 Directoras de Comunicación de España en el estudio PR SCOPE 2025/26. Lo tiene que hacer usted muy bien en Unilever para lograr este reconocimiento.

R. Recibo este reconocimiento con una enorme gratitud y, sobre todo, como un logro colectivo. La comunicación hoy no va de mensajes, va de coherencia, credibilidad y propósito. En Unilever tenemos la suerte de trabajar con marcas y proyectos que generan impacto real, y mi labor consiste en ayudar a que eso se entienda, se valore y se comparta con honestidad.

También creo mucho en el trabajo en equipo y en la colaboración con agencias, consultoras y otros profesionales del sector. La admiración de las personas con quienes trabajas y colaboras a diario es, probablemente, uno de los reconocimientos más valiosos que se pueden recibir.

P. En 2019 usted publicó Sostenibilidad con Propósito: “Hacer el bien haciéndolo bien”. ¿Es posible y compatible generar beneficios al accionista haciéndolo bien? ¿Ha avanzado el mundo empresarial desde entonces?

R. No solo es posible, es imprescindible. Hoy está más demostrado que nunca que las empresas con propósito, responsables y sostenibles son más resilientes, más innovadoras y más atractivas para consumidores, talento e inversores.

Generar beneficios y hacerlo bien no son conceptos opuestos; al contrario, se refuerzan mutuamente cuando se trabaja con una visión de largo plazo.

Desde 2019 el mundo empresarial ha avanzado mucho en esta dirección. Hay más conciencia, más métricas, más exigencia por parte de la sociedad y de los mercados. Aún queda camino por recorrer, pero el cambio es imparable.

P. En su caso concreto, contando con usted, suponemos que Unilever habrá avanzado mucho en ese camino de “hacer el bien haciéndolo bien”.

R. Unilever lleva décadas comprometida con este enfoque y me siento muy orgullosa de haber podido contribuir a ese camino. Hemos avanzado en producción más sostenible, innovación responsable, impacto social positivo y productos cada vez más alineados con las expectativas de los consumidores. Pero no nos conformamos: la sostenibilidad no es un destino, es un proceso de mejora continua.

P. Pasando a un ámbito más personal, usted como madre, ¿qué clase de mundo piensa que les tocará vivir a nuestros hijos?

R. Creo que a nuestros hijos les tocará vivir un mundo lleno de desafíos, pero también de enormes oportunidades. Será un mundo que exigirá más conciencia, más colaboración y más valentía. Como madre, siento la responsabilidad, y también la esperanza, de contribuir a dejarles un planeta más justo, más inclusivo y más sostenible. Y como profesional, intento que mi trabajo esté alineado con ese propósito.

P. Desde hace más de diez años mantiene un compromiso constante con nuestra ONG Otromundoesposible. ¿Colaborar con entidades como la nuestra es una forma de devolver a la sociedad lo que ustedes reciben?

R. Sin ninguna duda. Las empresas formamos parte de la sociedad y tenemos la responsabilidad de devolver valor allí donde operamos. Colaborar con entidades como “Otro mundo es posible” es una forma muy concreta y humana de hacerlo, apoyando proyectos que generan un impacto real y transformador en la vida de muchas personas, especialmente de los niños.

Para mí, además, es un compromiso personal. Creo profundamente en el poder de la colaboración y en que, juntos, podemos hacer que otro mundo no solo sea posible, sino real.

No queremos terminar sin reconocer su gran labor profesional como Directora de Comunicación y Sostenibilidad de Unilever, y sin agradecerle sinceramente el apoyo que siempre nos ha brindado de forma desinteresada a Ong Otromundoesposible.