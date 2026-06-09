Renunció formalmente a su ciudadanía estadounidense.

Para algunos, fue un acto político. Para otros, un gesto simbólico. Sin embargo, más de treinta años después, su caso continúa planteando preguntas que van mucho más allá de la vida de un solo hombre.

¿Qué fue exactamente lo que ocurrió?

El Departamento de Estado de los Estados Unidos aceptó inicialmente la renuncia de Mari Brás y le expidió un Certificado de Pérdida de Nacionalidad. En términos prácticos, había logrado renunciar a la ciudadanía que el Congreso de los Estados Unidos había extendido a los puertorriqueños mediante la Ley Jones-Shafroth de 1917.

Entonces ocurrió algo inusual.

Años más tarde, el gobierno de los Estados Unidos cambió de posición y determinó que Juan Mari Brás continuaba siendo ciudadano estadounidense.

Las explicaciones oficiales se centraron en cuestiones legales y procesales. Sin embargo, la controversia sigue despertando interrogantes más amplios sobre ciudadanía, soberanía y consentimiento.

Después de todo, la ciudadanía suele presentarse como una de las relaciones más personales entre un individuo y un gobierno.

Lo que nos lleva a una pregunta sencilla:

Si una persona decide renunciar a una ciudadanía, ¿debe esa decisión pertenecer al individuo o al gobierno?

La historia adquiere una dimensión aún más interesante cuando se observa a través de la singular trayectoria histórica de Puerto Rico.

Antes de 1898, los puertorriqueños eran nacionales españoles.

Puerto Rico estuvo bajo soberanía española durante más de cuatro siglos. En 1897, la isla recibió la Carta Autonómica, que le otorgó un parlamento propio y un amplio grado de autogobierno dentro del marco constitucional español.

Entonces llegó la Guerra Hispanoamericana.

El Tratado de París transfirió Puerto Rico de España a los Estados Unidos.

No se celebró ningún referéndum.

No se realizó ningún plebiscito.

No se consultó al pueblo puertorriqueño sobre el cambio de soberanía.

Durante casi dos décadas, los puertorriqueños vivieron en una situación política y jurídica de transición. Finalmente, en 1917, el Congreso de los Estados Unidos extendió colectivamente la ciudadanía estadounidense a los residentes de Puerto Rico.

Independientemente de si se considera aquella decisión beneficiosa, necesaria o controvertida, existe un hecho histórico que permanece inalterable:

A los puertorriqueños nunca se les preguntó si deseaban convertirse en ciudadanos estadounidenses.

Esa realidad es precisamente lo que hace tan significativo el caso de Juan Mari Brás.

Cuando intentó renunciar a la ciudadanía estadounidense, ¿estaba simplemente realizando una declaración política?

¿O estaba poniendo a prueba un principio más profundo: el derecho de un individuo a rechazar una nacionalidad que nunca eligió personalmente?

Esa es una pregunta que continúa abierta al debate.

Pero existe otra interrogante que surge al examinar cuidadosamente la secuencia histórica.

Si los puertorriqueños eran nacionales españoles antes de 1898, y si la ciudadanía estadounidense fue posteriormente extendida mediante una ley del Congreso, ¿qué habría ocurrido si la renuncia de Juan Mari Brás hubiera permanecido plenamente reconocida?

¿Habría terminado ahí la historia?

¿O habría abierto un debate más amplio sobre la nacionalidad que los puertorriqueños poseían antes del cambio de soberanía?

Nadie puede responder esa pregunta con absoluta certeza.

No existe evidencia de que Juan Mari Brás estuviera intentando reclamar nuevamente la ciudadanía española, ni existe evidencia de que las autoridades federales revirtieran su decisión por temor a una posibilidad semejante.

Sin embargo, la historia suele dejar preguntas que merecen ser examinadas.

Si una persona rechaza una ciudadanía, ¿qué queda después?

¿Puede una nacionalidad ser reemplazada permanentemente sin el consentimiento de quienes la poseían anteriormente?

¿Qué ocurre cuando cambia la soberanía de un territorio, pero nunca se consulta directamente a la población afectada?

Estas preguntas no son únicamente jurídicas.

Son históricas.

Son políticas.

Y también son profundamente humanas.

Más de tres décadas después de que Juan Mari Brás intentara renunciar a la ciudadanía estadounidense, la controversia sigue obligando a los puertorriqueños a reflexionar sobre una realidad que permanece sin resolver.

La transferencia de la soberanía de Puerto Rico nunca fue sometida al voto de los puertorriqueños.

La extensión de la ciudadanía estadounidense nunca fue sometida al voto de los puertorriqueños.

Y el intento de un puertorriqueño de rechazar esa ciudadanía terminó siendo revertido.

Ya sea que uno favorezca la estadidad, la independencia, la libre asociación, la autonomía o la continuación del estatus actual, el caso deja una pregunta que sigue resonando en el presente:

¿Quién decide en última instancia la nacionalidad de una persona: el individuo o el gobierno?

Tal vez la respuesta a esa pregunta nos diga más sobre el estatus político de Puerto Rico que cualquier eslogan o consigna jamás podría explicar.