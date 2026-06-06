Atrapado quedé por tu sonrisa

desde que te conocí.

Tu frágil aparente fortaleza

tu ternura y tu belleza

me embaucaron

y soñé conquistarte

para amarte sin límites.

Y llegó aquel día

que sin limites

se juntaron nuestros cuerpos

en noche entera de baile

disfrutando del lecho al amanecer

ese día de verano

que nos bañamos desnudos

a pleno sol en tu piscina

con aquel éxtasis furtivo

frenesí de pasión desbordante

recuerdo inolvidable.

Hasta que de pronto

al día siguiente

inesperadamente

tras el desayuno

se rompió el espejo

ante mis ojos

prisioneros del delirio

y apareció tu sonrisa

convertida en máscara macabra

de un cuerpo enloquecido

expresión terrible

de un vacío insoportable

vomitando una vida sin sentido

infierno del que huir

a toda prisa

rompiendo tus cadenas

escapándome de aquello

amenazado.

Y sin embargo

todavía

recuerdo con cariño

a aquella mujer

que me hizo conocer el cielo

a costa del fuego del infierno.

Juan López es Inspector de Educación, miembro de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional (ANLMI) y Director del Programa» Cátedra Cultural «de Canal 33 TV.