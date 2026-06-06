Atrapado quedé por tu sonrisa
desde que te conocí.
Tu frágil aparente fortaleza
tu ternura y tu belleza
me embaucaron
y soñé conquistarte
para amarte sin límites.
Y llegó aquel día
que sin limites
se juntaron nuestros cuerpos
en noche entera de baile
disfrutando del lecho al amanecer
ese día de verano
que nos bañamos desnudos
a pleno sol en tu piscina
con aquel éxtasis furtivo
frenesí de pasión desbordante
recuerdo inolvidable.
Hasta que de pronto
al día siguiente
inesperadamente
tras el desayuno
se rompió el espejo
ante mis ojos
prisioneros del delirio
y apareció tu sonrisa
convertida en máscara macabra
de un cuerpo enloquecido
expresión terrible
de un vacío insoportable
vomitando una vida sin sentido
infierno del que huir
a toda prisa
rompiendo tus cadenas
escapándome de aquello
amenazado.
Y sin embargo
todavía
recuerdo con cariño
a aquella mujer
que me hizo conocer el cielo
a costa del fuego del infierno.
Juan López es Inspector de Educación, miembro de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional (ANLMI) y Director del Programa» Cátedra Cultural «de Canal 33 TV.
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