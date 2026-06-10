Omep- ¿Qué consideras más valioso de tu labor docente?

Danira Ramirez- Mi función como acompañante en el proceso formativo de mis alumnos.

P- ¿Qué crees que tus alumnos valoran más de ti?

R- La paciencia, los espacios para que expresen sus inquietudes y la flexibilidad para la recepción de trabajos.

P- ¿Sueles “llevarte trabajo a casa”?

R- No es común, solo en periodo de evaluación por los rezagados, pero la planeación es parte de labor en casa, los cursos que debemos tomar, eso sí toma tiempo personal, fuera del aula y a menudo se hace en casa, porque para la dependencia, el tiempo que nos pagan es el que debemos estar frente a grupo, todo lo demás, es parte de nuestras obligaciones pero no entra dentro del salario.

P- ¿Puedes valorarte como profesional de la enseñanza?

R- Sí, aunque tiene sesgos y subjetividad, porque hay cosas que no nos damos cuenta o que creemos hacer bien o que no tenemos el valor de aceptar. Por ejemplo, yo soy demasiado permisiva con mis alumnos, a veces, demasiado dogmática, como siempre busco diversificar e innovar en estrategias suelo cometer errores de adecuación para que todos entiendan las indicaciones, también tengo periodos que estoy como en automático y eso hace que mis clases puedan ser tediosas o aburridas, etc .

P- ¿Cómo ha cambiado el sistema educativo desde que empezaste tu labor docente?

R- Desde la calidad y pertinencia de los contenidos, la metodología, la formación continua, los materiales oficiales, la disciplina, la valoración del docente, los valores sociales, la composición familiar de la comunidad, los derechos de los trabajadores, etc.

P- ¿Hay algo que eches en falta en el sistema educativo?

R- Coherencia en lo pedagógico, lo conceptual, lo axiológico, lo filosófico y lo jurídico.

P- ¿Y algo que piensas que podría derogarse?

R- El programa de estudios actual y la interpretación de las normas para menores, trabajadores y comunidad escolar.

Por último, si estuviera en tu mano un solo cambio, pero esencial, ¿Cuál sería?

R- El programa de estudios.

Muchísimas gracias por compartir con todos tus experiencias docentes, que seguro nos aportarán cosas positivas.

Maria Eugenia Danira Ramirez

Profesora de Maestría

Centro Escolar ESTI2

México