Sin embargo, con el paso de las décadas comenzó a surgir una pregunta más profunda: ¿basta con resistir o también es necesario construir una alternativa civilizatoria?

En ese tránsito intelectual aparece una evolución dentro del pensamiento ambiental contemporáneo: el paso desde un ambientalismo centrado en la participación social hacia una visión basada en la soberanía energética y la descentralización tecnológica.

El hilo conductor de esta transformación ha sido siempre el mismo: el empoderamiento del ciudadano frente a las estructuras de poder. Pero el mecanismo para lograrlo cambió radicalmente con el tiempo.

Los años 80: la participación ciudadana como resistencia

En las décadas de los 80 y 90, gran parte del pensamiento ambiental reaccionaba contra una visión excesivamente técnica o académica de la ecología. La defensa ambiental no podía quedarse encerrada en laboratorios ni limitarse únicamente a estudios científicos; debía convertirse en una herramienta de organización social.

Dentro de esa perspectiva, el ciudadano asumía el rol de sujeto crítico y fiscalizador. La participación social se expresaba mediante:

la denuncia pública,

la movilización comunitaria,

la presión política,

y la exigencia de leyes capaces de limitar el impacto destructivo del modelo industrial.

La lógica era esencialmente defensiva: proteger territorios, detener abusos y obligar al poder político o económico a responder ante la sociedad. Fue una etapa profundamente necesaria. Permitió construir conciencia ambiental y colocar el tema ecológico dentro del debate global. Pero también reveló sus límites: denunciar no siempre transformaba las estructuras que producían la crisis.

La década del 2020: de la protesta a la construcción

Cuatro décadas después, el escenario mundial cambió drásticamente. La crisis climática, el agotamiento progresivo del modelo fósil y el avance de las tecnologías renovables abrieron una posibilidad inédita: que las comunidades dejaran de ser únicamente consumidoras pasivas y comenzaran a producir parte de su propia energía.

Es allí donde emerge el Solarismo como una evolución conceptual del ambientalismo clásico.

En esta nueva etapa, la participación ciudadana deja de ser solamente discursiva o política. Se vuelve también tecnológica, económica y productiva.

El ciudadano ya no aparece únicamente como manifestante frente a una empresa contaminante. Ahora puede convertirse en «prosumidor» o «Solarista»: alguien capaz de producir y consumir energía mediante sistemas solares instalados en techos, comunidades, cooperativas o microrredes locales.

La transformación es profunda porque modifica la relación histórica entre energía y poder.

La energía como estructura de dominación

Las economías fósiles han dependido históricamente de infraestructuras gigantescas y centralizadas: pozos petroleros, refinerías, gasoductos, termoeléctricas, y redes nacionales controladas por monopolios estatales o corporativos.

Ese modelo energético tiende naturalmente a concentrar poder económico y político.

La propuesta solarista plantea algo radicalmente distinto: si la energía puede captarse directamente desde millones de techos y espacios comunitarios, entonces el control del recurso fundamental de la civilización moderna deja de estar exclusivamente en manos de élites políticas o empresariales.

La soberanía energética se convierte así en una nueva forma de ciudadanía.

No se trata únicamente de electricidad. Se trata de autonomía, resiliencia y democratización del poder material que sostiene la vida contemporánea.

De defender la naturaleza a rediseñar la civilización.

La gran metamorfosis de este pensamiento ambiental puede resumirse de manera sencilla:

En los años 80, la prioridad era defender la naturaleza mediante la participación política comunitaria.

En la década del 2020, la apuesta pasa a transformar la política y la sociedad mediante tecnología energética descentralizada.

La conciencia ambiental sembró la idea de que el entorno pertenece a todos.

La soberanía energética busca ahora entregar las herramientas físicas y económicas para hacer esa soberanía real.

Por eso el debate ambiental contemporáneo ya no puede reducirse solamente a reciclar, sembrar árboles o denunciar contaminación. El verdadero núcleo de la discusión pasa por preguntarnos:

¿Quién controla la energía?

¿Quién produce la electricidad?

¿Quién decide el modelo tecnológico de la sociedad futura?

Hacia una nueva etapa del ambientalismo

Hoy comienza a consolidarse una visión ambiental distinta:

menos centrada únicamente en la resistencia,

y más enfocada en la construcción de sistemas autónomos, comunitarios y regenerativos.

La transición energética deja entonces de ser un asunto exclusivamente técnico para convertirse en un fenómeno cultural y civilizatorio.

En ese contexto, el Solarismo aparece no solo como una defensa de las energías renovables, sino como una propuesta de reorganización social basada en la descentralización energética, la cooperación comunitaria y la regeneración ecológica.

El ambientalismo del futuro ya no parece limitarse a decir «no» al modelo fósil.

Empieza también a construir el «sí» de una nueva civilización energética.