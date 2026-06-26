La primera intervención corrió a cargo de José Miguel Velázquez, en nombre de Adelante Reunificacionistas.

Le siguió la intervención de josé Lara, también de Adelante Reunificacionistas.

Continuaron las ponencias con la intervención de Annette Falcón, representando a Reunificacionistas en Acción de España.

Fue el turno luego de Edwin Ortíz, representando a Iniciativa Nacional Puerto Rico & España.

Finalizaron las ponencias de los reunificacionistas con la intervención de José Poventud, en nombre de Asociación Cultural Puertas Abiertas al Mundo Hispano.