Su larga migración los llevó a cruzar el mar Báltico y asentarse primero en las tierras de la actual Polonia. Desde allí avanzaron hacia el sureste hasta establecerse en las llanuras al norte del mar Negro. En ese proceso, tras dominar el uso del caballo, pasaron de ser un pueblo de bosques a convertirse en una potencia de las estepas.

Una grave hambruna, provocada por malas cosechas, unida a la creciente presión de los hunos, los empujó a solicitar asilo dentro del Imperio romano. Sin embargo, la corrupción, los abusos y la incapacidad de las autoridades imperiales para gestionar su asentamiento transformaron a aquellos refugiados en un enemigo formidable. El saqueo de Roma fue la consecuencia más simbólica de ese fracaso. Tras ello, los godos se establecieron en la Galia y culminaron su recorrido histórico con la creación de uno de los grandes reinos de la Antigüedad tardía en Hispania. A lo largo de ese extenso periplo se sucedieron tanto los éxitos como los fracasos. Entre estos últimos destaca la batalla de Vouillé, librada en el año 507, en la que el ejército godo del rey Alarico II fue derrotado por los francos de Clodoveo I. La derrota supuso la pérdida de la mayor parte del Reino visigodo de las Galias, hasta entonces articulado en torno a su capital, Tolosa —la actual Toulouse—. Además, el desastre tuvo un profundo impacto político: puso al descubierto las debilidades estructurales del poder godo y marcó un punto de inflexión decisivo. De aquella crisis surgiría, algunas décadas después, la figura de Leovigildo, destinado a restaurar la autoridad real, reforzar la unidad territorial y sentar las bases de un poder visigodo sólido y duradero en Hispania.

Conviene aclarar que en muchas crónicas y fuentes antiguas se emplea el término «godo» de manera amplia, sin distinguir entre ostrogodos y visigodos. En realidad, ambos grupos compartían un origen común, pero sus trayectorias históricas fueron distintas. Los ostrogodos se asentaron en los Balcanes y posteriormente en Italia, mientras que los visigodos acabaron estableciéndose en la Galia y, finalmente, en Hispania. Conviene recordar, además, que las primeras fuentes tardoantiguas distinguían entre tervingios y greutungos, denominaciones que parecen responder más a realidades geográficas o político‑militares que a identidades étnicas fijas. Con el tiempo, las fuentes imperiales sustituyeron estos nombres por los de Vesi u «occidentales» y Ostrogothi u «orientales», términos que acabarían cristalizando en las formas «visigodo» y «ostrogodo». Esta distinción, más administrativa que étnica, es fundamental para comprender la evolución política y cultural del reino visigodo hispano.

Su composición estuvo lejos de ser homogénea. Al núcleo germánico inicial se fueron incorporando, mediante un proceso continuo de integración —denominado endogénesis—, sármatas, alanos, hunos, rugios o taifales, junto a poblaciones romanas progresivamente asimiladas y a un número indeterminado de esclavos huidos. El resultado fue una amalgama de pueblos en constante fusión, de la que nació una confederación flexible y expansiva, capaz de integrar tradiciones diversas y transformarlas en la base de un pueblo cohesionado y organizado.

Las fuentes guardan silencio sobre la infancia de los reyes visigodos, pero todo indica que Liuva y Leovigildo crecieron a la sombra del poder, forjados desde jóvenes por las exigencias de un pequeño reino frágil y siempre amenazado. Era un dominio menguado, que luchaba por afirmarse al sur de los Pirineos tras décadas de migraciones, sin llegar aún a dominar toda la península y lastrado, además, por el escaso número de los propios visigodos.

A este escenario se añadía un mundo en descomposición: el viejo Imperio romano, sacudido por invasiones continuas, retrocesos territoriales, hambrunas y epidemias. Fue en ese contexto hostil donde se forjó el carácter de ambos hermanos. Desde jóvenes se formaron en la guerra, el mando y la política, preparados para cargar con la responsabilidad del poder y decidir el destino del reino con autoridad y firmeza.

Al morir el rey Atanagildo en 567, Liuva I, entonces dux (duque) de la Septimania con sede en Narbo (Narbona), fue proclamado rey por la nobleza local y decidió permanecer allí para proteger la frontera norte frente a los ataques de los francos. En ese momento Leovigildo ostentaba el cargo de dux de la provincia Carthaginense, con sede en Toletum (Toledo). Al comprobar que no era posible gobernar eficazmente ambos lados de los Pirineos, Liuva lo nombró corregente, otorgándole así dignidad real.

Durante mucho tiempo se ha presentado al Reino visigodo como un poder que dominaba toda Hispania. Sin embargo, cuando Leovigildo accedió al trono en 568, su autoridad apenas se extendía sobre una parte limitada de la península, un territorio fragmentado y rodeado de enemigos.

Tras la caída del Imperio romano de Occidente, la Hispania del siglo V era un mosaico de pequeños estados, frágiles y fragmentados. En el noroeste, la Gallaecia albergaba al reino suevo, independiente y de confesión católica, que ocupaba la actual Galicia, el norte de Portugal hasta el río Duero y las zonas occidentales de Asturias y León. En el Levante y el sur, las regiones más ricas y urbanizadas estaban bajo control del Imperio romano de Oriente —Imperio bizantino—, que había creado la provincia de Spania dentro del ambicioso proyecto de restauración imperial, la «recuperatio imperii» de Justiniano. Esta provincia comprendía la franja costera del sur y sureste de la península ibérica, con enclaves en las actuales Murcia, Alicante —como Elche y Denia—, Málaga y Almería, y se extendía hacia el interior, dominando ciudades como Écija y Baza, además de ejercer control, con toda probabilidad, sobre las islas Baleares.

En las montañas del norte, los vascones permanecían fuera de todo control efectivo y realizaban incursiones frecuentes contra los territorios de los reinos que intentaban consolidarse a su alrededor. En el interior, ciudades como Corduba (Córdoba) funcionaban casi como auténticas «ciudades-estado», ejerciendo su autoridad sobre amplias áreas de influencia. Existían además territorios plenamente independientes, como la Oróspeda, que se extendía por el sureste de la península ibérica y abarcaba zonas de las actuales provincias de Albacete, Murcia, Jaén y Granada. Gobernada por élites locales, era un espacio que, tras la desaparición del poder romano central, rechazó someterse a los reyes visigodos y funcionó como una pequeña república aristocrática o una confederación local.

Al noroeste, entre el reino suevo y el visigodo, se conformaba la Sabaria, un territorio de frontera, una auténtica «tierra de nadie» que se extendía por las actuales llanuras de Zamora y Salamanca y el noreste de Portugal. Sus habitantes, los sappos, vivían con una autonomía desafiante bajo influencia sueva, actuando como una región colchón entre ambos reinos.

Por último, estaba la Cantabria, que no debe confundirse con la actual. La Cantabria de 574 era una región esencialmente interior. Abarcaba desde el mar Cantábrico hasta el norte de la actual provincia de Burgos, donde se alzaba Peña Amaya, su capital política, y se extendía hacia el sur por buena parte de la actual Palencia, especialmente la zona de Aguilar de Campoo. Alcanzaba además el noreste de León, el sector oriental de Asturias y, por el este, rozaba los límites de la actual La Rioja y Álava. En conjunto, comprendía la submeseta norte y las áreas montañosas adyacentes, funcionando como una auténtica «marca fronteriza» entre la cuenca del Duero, ya bajo control visigodo, y las regiones del norte. Estas entidades independientes han sido definidas por historiadores como José Soto Chica como parte de los llamados «estados indígenas».

Visto el panorama, el reino que heredó Leovigildo estaba lejos de ser una gran potencia. Era un dominio modesto, fragmentado y golpeado por una profunda crisis interna. Al norte de los Pirineos apenas sobrevivía la Septimania, la antigua Galia Narbonense, una estrecha franja que quedaba del antiguo Reino visigodo de Tolosa. En la península, su autoridad se limitaba al centro y al noreste: la Meseta Central —con Toledo comenzando a imponerse como capital—, la cuenca del Ebro y buena parte de la vieja Tarraconense. En definitiva, un reino incompleto, cercado por enemigos y aún lejos de la unidad.

A esta fragmentación política se sumaba una profunda división religiosa y social. Los visigodos, minoritarios pero dueños del poder militar, profesaban el arrianismo, mientras que la mayoría hispanorromana y galorromana era de credo niceno (católico). Ambos grupos vivían separados por leyes distintas y por la prohibición de matrimonios mixtos. Las élites hispanorromanas católicas actuaban como un foco permanente de tensión. Más que una cuestión estrictamente religiosa, el catolicismo se convirtió en un instrumento político utilizado para cuestionar y debilitar la autoridad del rey.

A todo esto se añadía una amenaza permanente desde el exterior, pues los francos, asentados en la Galia, presionaban sin descanso las fronteras visigodas. Pero los peligros más profundos surgían dentro de la propia élite goda. La monarquía electiva, en la que el rey era elegido como primus inter pares —el primero entre iguales—, fomentaba intrigas y conspiraciones constantes entre una nobleza siempre dispuesta a disputar el trono. Ese era el contexto complejo y frágil en el que Leovigildo tuvo que edificar su poder.

Y comenzó casándose con Gosvinta, viuda del rey Atanagildo, con lo que afianzó de inmediato su autoridad. Esta unión le aseguró una posición sólida dentro de la monarquía visigoda y le permitió preparar el terreno para la plena consolidación de su poder en Hispania.

A la muerte de Liuva en 572, Leovigildo quedó como único monarca, tras haber sido asociado al trono como corregente. Fue entonces cuando dio un paso decisivo: trasladó el centro político de Narbona a Toledo, reforzando la cohesión interna y sentando las bases de un reino ya plenamente hispánico.

Gosvinta, segunda esposa de Leovigildo —de la primera, madre de sus hijos Hermenegildo y Recaredo, no se conserva información—, no fue una reina consorte cualquiera, sino el pilar político y económico que sostuvo y permitió la consolidación del reino visigodo. Representaba a la poderosa facción del anterior rey Atanagildo; su matrimonio con Leovigildo reforzó la legitimidad de este ante la nobleza peninsular y unió dos de las aristocracias más influyentes —la toledana del linaje de los Baltos, con Gosvinta, y la narbonense, con Leovigildo—, mientras que otras regiones, como la Lusitania o la Tarraconense, permanecían bajo el control de élites locales, evitando con esta unión, al menos de manera inmediata, una guerra civil.

Gosvinta fue mucho más que una reina consorte: fue una figura clave del poder visigodo, capaz de mantenerse en el centro de la política durante dos reinados y de sobrevivir a sucesivas crisis dinásticas. Como custodia del tesoro real, garantizó a Leovigildo los recursos necesarios para sostener sus ambiciosas campañas. Su habilidad política se proyectó también al exterior: casó a sus hijas, Galswinta y Brunegilda —fruto de su matrimonio con Atanagildo— con los reyes merovingios Chilperico I y Sigeberto I, tejiendo un delicado eje gótico-franco que reforzó a Toledo y estabilizó la frontera pirenaica. Con ello, Gosvinta no solo afianzó la posición de su esposo, sino la de toda la monarquía visigoda.

El asesinato de Galswinta en Neustria, instigado por la concubina de Chilperico, Fredegunda, rompió de forma definitiva la alianza y convirtió a Gosvinta en enemiga declarada de una de las grandes facciones francas. La afrenta fue personal, política y también religiosa, y marcó profundamente su carácter combativo. Arriana convencida, el conflicto se extendió al ámbito de la fe, ya que los francos seguían el credo niceno, es decir, el catolicismo. Gosvinta defendió el arrianismo hasta el final y llegó incluso a participar en conspiraciones destinadas a restaurarlo durante el reinado de su hijastro Recaredo.

La relación entre Gosvinta y Leovigildo fue una alianza basada en la estrategia y en un delicado equilibrio de poder. No era una confianza nacida del afecto, sino de una necesidad mutua de supervivencia: se necesitaban, pero se vigilaban. Al conservar Gosvinta una influencia propia y considerable, con autoridad casi independiente en los ámbitos diplomático y religioso, Leovigildo lograba, al mismo tiempo, contener y neutralizar a la poderosa facción de la nobleza toledana heredera del entorno de Atanagildo.

A su vez, la entrega del tesoro por parte de Gosvinta permitió a Leovigildo pagar a sus tropas y emprender las campañas que unificaron la península. A cambio, él le permitió conservar un estatus de reina casi corregente, algo inusual en la monarquía visigoda. En resumen, ella aportó el dinero y él la espada, y aunque la relación se basara más en la conveniencia y el poder que en el afecto, constituyó el matrimonio político más exitoso de la historia visigoda.

Rey guerrero, impuso tanto su autoridad como la unidad territorial a base de hierro, sangre y fuego, en un tiempo en que la guerra formaba parte inseparable de la vida. No obstante, siempre que le fue posible recurrió a la negociación, pero la violencia fue su día a día; baste decir que durante su reinado los periodos de paz fueron escasos, apenas un par de años. Ese legado sería heredado por su hijo Recaredo, que lo recibiría ya pacificado, fortalecido y en condiciones de culminarlo mediante la unidad religiosa, con la conversión de la élite visigoda del arrianismo al catolicismo.

Leovigildo empezó por dentro. Nada sabemos con certeza de sus primeros dieciocho meses de reinado, salvo la contundente afirmación de Gregorio de Tours: «mató a todos los que acostumbraban a asesinar a los reyes». La frase sugiere un periodo marcado por conspiraciones y conjuras que el monarca decidió resolver por la vía más rápida y expeditiva.

Una vez estabilizado el frente interior, Leovigildo se dirigió hacia el sur. Corduba, como se ha señalado, funcionaba de manera prácticamente autónoma: su posición geográfica fracturaba el reino visigodo, aislando la Bética del control efectivo de la monarquía, y estaba vinculada ideológicamente a los bizantinos. Además, ya en 551 había infligido una dura derrota a los visigodos de Agila I, provocando la pérdida de parte del legendario tesoro real.

Ante unas defensas imponentes, sin máquinas de asedio y con una fuerza reducida aunque altamente profesional, Leovigildo recurrió a la astucia. La ciudad fue tomada en un golpe nocturno fulminante, un ataque calculado que desbarató cualquier resistencia y que seguramente contaría con ayuda desde el interior. Al amanecer, los líderes de la aristocracia hispanorromana fueron ejecutados y sus riquezas pasaron al tesoro real. Aquel acto, duro y sangriento, no solo abrió las puertas del sur: marcó el momento en que Leovigildo entendió que conquistar era solo el primer paso, y que gobernar exigía algo más que acero.

Ordenó la ejecución de los principales líderes de la aristocracia hispanorromana que habían sostenido la autonomía cordubense durante décadas y confiscó sus bienes. Fue un episodio especialmente violento, pero también decisivo: tras someter la ciudad por la fuerza, el rey comprendió que mantener su control exigía algo más que una victoria militar.

Entendió que, si castigaba a la población en su conjunto, esta pronto volvería a levantarse en su contra, pero que, si solo la descabezaba eliminando a los dirigentes políticos y económicos que habían sostenido la autonomía cordobesa durante décadas, podría evitar nuevas rebeliones. Al «descabezar» a esas élites, Leovigildo cerró la puerta a futuros intentos de independencia. Con ello se produjo un cambio decisivo: Córdoba dejó de actuar como un «estado independiente», perdió su autonomía y pasó a integrarse plenamente en el Reino de Toledo, convirtiéndose en un enclave clave del poder real en el sur.

Para consolidar esta integración, el rey promovió la unión entre godos e hispanorromanos al permitir los matrimonios mixtos, debilitando así las barreras sociales que habían sostenido la independencia de la ciudad. Pero fue más allá: intentó atraer a una población mayoritariamente católica hacia un arrianismo moderado, aunque con resultados limitados.

A continuación, Leovigildo lanzó una ofensiva contra la provincia bizantina de Spania con un objetivo claro y pragmático. No pretendía expulsar al Imperio romano de Oriente de la península —no contaba ni con las fuerzas ni con la flota necesarias para una campaña de esa envergadura—. Sabía que Bizancio ya no era invencible, pero seguía siendo un adversario potente. Por eso optó por una acción limitada y calculada, destinada a contener su influencia en el sur.

La campaña pretendía demostrar que el reino visigodo podía golpear al poder imperial sin provocar una guerra abierta que aún no podía ganar. En un contexto marcado por los problemas del Imperio en otros frentes, esta intervención servía tanto para contener a Bizancio como para reforzar la autoridad y el prestigio del monarca. Su objetivo era claro: poner a prueba la capacidad de reacción de Constantinopla y, al mismo tiempo, dejar claro al Imperio que el reino visigodo tenía la capacidad y la voluntad de enfrentarse a él.

Atacó puntos clave del dominio bizantino. Su objetivo principal fue Malaca (Málaga) y su entorno, un enclave estratégico de primer orden y el segundo puerto más importante de la provincia, solo por detrás de la capital, Carthago Spartaria (Cartagena). La guarnición bizantina fue aniquilada, probablemente —al igual que sucedió en Corduba— mediante un ataque nocturno por sorpresa o con la colaboración de sectores locales. Esta victoria le permitió avanzar sobre ciudades estratégicas como Bastia (Baza) y Acci (Guadix), asegurando su retaguardia y cortando las comunicaciones entre la costa y el interior. De este modo, los bizantinos quedaron aislados en el litoral, lo que a su vez privó de apoyo a focos de resistencia hispanorromanos autónomos, como la Oróspeda.

Al seccionar estas conexiones, obligó a los romanos a replegarse hacia el litoral y convirtió las rutas comerciales del sur en arterias bajo dominio visigodo. Cada avance formaba parte de una estrategia de desgaste paciente y calculada, un cerco lento que fue estrangulando la presencia bizantina en Hispania. Leovigildo no los expulsó, pero dejó al Imperio debilitado, aislado y sin capacidad de proyectar su fuerza hacia el interior. A partir de entonces, la caída de los enclaves imperiales dejó de depender de grandes gestas: bastaría con que un rey futuro, Suintila, en el momento oportuno, diera el golpe final.

Pero no había tiempo para descansar. Su siguiente objetivo fue el noroeste, la región de la Sabaria. Allí, los sappos —una población hispanorromana que había conservado sus propias instituciones tras el derrumbe del poder romano— vivían en lo que las fuentes describen como una «libertad armada» y operaban, en la práctica, como un estado independiente que debilitaba la cohesión del reino. Leovigildo no estaba dispuesto a tolerar aquel desafío en su propio territorio y, por ello, en el año 573 lanzó una campaña directa contra ellos.

La ofensiva fue rápida y contundente. Según relata Juan de Bíclaro, Leovigildo irrumpió en la Sabaria con una fuerza arrolladora, devastó el territorio y sometió toda la provincia. No fue una simple operación fronteriza para incorporar nuevas tierras, sino una maniobra calculada: al dominar la región, aisló al reino suevo, cortó sus comunicaciones y lo confinó en Gallaecia. Al mismo tiempo, enviaba un mensaje inequívoco al rey Miro, dejando claro que cualquier intento de avanzar hacia la Meseta sería respondido con la misma determinación.

La advertencia, sin embargo, iba mucho más allá. En toda Hispania quedó claro que ningún territorio, por remoto o indómito que fuera, escaparía a la política metódica y expansiva de Leovigildo. Más que una victoria militar, la campaña marcó el final de los espacios ambiguos y de los poderes intermedios que habían sobrevivido al derrumbe romano. Con cada región sometida, el mosaico fragmentado de la península se transformaba en un reino visigodo cada vez más cohesionado, articulado bajo una autoridad que ya nadie podía ignorar.

Al año siguiente puso rumbo al norte, hacia Cantabria. La región se articulaba en torno a un «senado» local, formado por aristócratas hispanorromanos y jefes tribales asentados en castros fortificados. Lejos de ser un territorio marginal, era una tierra con voz propia, con estructuras políticas sólidas y una tradición de autonomía que desafiaba abiertamente la autoridad del rey de Toledo.

La campaña perseguía dos objetivos vitales: pacificar el territorio, poniendo fin a las incursiones de saqueo que los cántabros lanzaban sobre la Meseta, y asegurar una posición geopolítica decisiva. Con el control de Cantabria, Leovigildo cerraba el cerco por el norte, protegía las espaldas del reino y dejaba preparado el escenario para enfrentarse, en el momento oportuno, a los vascones y, finalmente, al Reino Suevo.

Y, como era habitual en su estilo, aplicó una política implacable de tierra quemada. Su objetivo no era solo vencer, sino quebrar la resistencia y sembrar el terror entre los pueblos del norte —vascones y suevos—, dejando claro que el poder de Toledo no toleraría desafío alguno. No hubo clemencia: los senadores cántabros que gobernaban la región fueron ejecutados o empujados al exilio, y sus bienes confiscados para engrosar el tesoro real.

Peña Amaya, la roca orgullosa que guardaba la entrada a las montañas cántabras, cayó bajo el empuje del rey. Sus murallas, que durante generaciones habían resistido a romanos y a godos, fueron arrasadas sin contemplaciones. Con su destrucción, Leovigildo no solo tomó un bastión: lanzó un mensaje que resonó por toda Hispania. A los vascones les advertía que ninguna altura sería ya refugio seguro. A los francos merovingios, siempre atentos a la frontera pirenaica, les recordaba que Hispania tenía un solo dueño. Y a los suevos, la señal era inequívoca: su turno se acercaba.

La estrategia funcionó. El terror impuesto aseguró la paz y permitió a Leovigildo y a Gosvinta proyectar una imagen de estabilidad y de orden firme sobre toda Hispania.

A su regreso triunfal a Toledo, el rey comprendió que la espada servía para conquistar territorios, pero que un reino no se sostiene solo sobre cadáveres. Si quería unir a su pueblo bajo una misma autoridad, necesitaba leyes y símbolos capaces de dar forma duradera al reino que estaba levantando.

Pero entre tanto, Toledo estaba plenamente entregada a su rey, un monarca que regresaba de cada campaña triunfante, cargado de botines, prisioneros y gloria. Carismático y decidido, Leovigildo imponía su autoridad sin necesidad de proclamarla: bastaba su presencia. Sus hombres lo seguían con una lealtad absoluta, hasta el mismísimo infierno si él se lo pidiera. Cada victoria multiplicaba su prestigio y atraía a nuevos guerreros, engrosando un ejército que crecía en número, disciplina y ambición. Sobre esa fuerza en expansión se alzaba un poder que ya no solo consolidaba su reinado sobre su gente, sino que comenzaba a proyectar la autoridad visigoda por toda la península.