La primera página de su vida

Miguel de Cervantes vino al mundo en septiembre de 1547, en la villa universitaria de Alcalá de Henares. El día exacto se ha perdido, como tantos detalles de la vida cotidiana del siglo XVI. Lo que sí conocemos con certeza es su bautismo el 9 de octubre de ese mismo año en la Iglesia de Santa María. Ese dato quedó registrado en los libros parroquiales y fue recuperado en 1752 por el párroco alcalaíno Sebastián García Calvo, cuyo hallazgo permitió fijar el primer punto firme de la biografía cervantina.

Miguel era hijo de Rodrigo Cervantes, un cirujano‑barbero, oficio que combinaba tareas médicas básicas: sangrías, curación de heridas, extracción de muelas y otros cuidados menores. No gozaba de gran prestigio, pues quienes lo ejercían no pasaban por la universidad; aprendían el oficio directamente de un maestro. A esta falta de reconocimiento se sumaba una dificultad añadida: Rodrigo era sordo, una condición que le acarreó problemas económicos y legales a lo largo de su vida. Su madre fue Leonor de Cortinas. Sí, de Cortinas, no Saavedra, como solemos asociar al escritor. El origen de ese segundo apellido tiene su propia historia, una que aparecerá más adelante y que ayuda a entender mejor cómo se fue construyendo su identidad familiar.

Cervantes contó en el prólogo de sus «Novelas ejemplares» (1613) que el pintor Juan de Jáuregui había realizado su retrato. Aquel cuadro, sin embargo, se perdió y no ha llegado hasta nosotros: no se conserva copia alguna ni documento que permita reconstruirlo. La única imagen fiable que tenemos de su aspecto procede de sus propias palabras, pues aprovechó ese mismo prólogo para dejar la única descripción fidedigna de sí mismo que ha sobrevivido:

«Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada; las barbas de plata, que no ha veinte años fueron de oro; los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y esos mal acondicionados y peor puestos; el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño; la color viva, antes blanca que morena; algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies.»

Durante siglos se creyó que el retrato conservado en la Real Academia Española era la obra original de Jáuregui. Sin embargo, los estudios técnicos realizados en tiempos recientes han demostrado que no corresponde a aquel lienzo perdido, sino a una pintura posterior, probablemente del siglo XVIII. Todo indica que fue realizada por un autor anónimo que recurrió a la autodescripción cervantina y a la tradición iconográfica que se fue formando con el paso del tiempo. El resultado es una imagen idealizada, más cercana a lo que la posteridad quiso ver que al verdadero rostro del escritor.

Una infancia en movimiento

La vida de Cervantes fue una aventura desde sus primeros años. Cuando Miguel tenía apenas cinco años, su padre fue encarcelado por deudas, un golpe que sumió a la familia en serias dificultades económicas. Aquella infancia incierta los obligó a vivir casi siempre con las maletas preparadas. Pasaron por Córdoba, luego por Sevilla, donde el joven Miguel pasó buena parte de su juventud, hasta regresar a Alcalá de Henares cuando tenía diecisiete años. Un año después, ya convertido en un muchacho inquieto y deseoso de abrirse camino, se instaló en Madrid en busca de nuevas oportunidades.

En la España del siglo XVI, los hijos de barberos cirujanos —como Cervantes— tenían un horizonte limitado. Su posición social era modesta y las posibilidades de ascenso, escasas. Para muchos jóvenes, abrirse camino lejos del hogar no era una elección ambiciosa, sino una necesidad casi inevitable.

No sabemos con exactitud dónde recibió Cervantes su primera formación, pero a los veinte años aparece inscrito en el Estudio de la Villa, en Madrid, bajo la tutela de Juan López de Hoyos, un humanista que pronto se convirtió en su maestro y protector. Fue él quien, en 1569, publicó un libro en memoria de la reina Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II, e incluyó en él cuatro poemas firmados por su joven discípulo. Aquellas composiciones marcaron la primera aparición pública del joven Miguel como escritor.

Un duelo, una condena, un nuevo destino

La vida de Cervantes dio un vuelco decisivo en 1569. Ese año se vio envuelto en un duelo con Antonio de Sigura, maestro de obras, al que hirió. La justicia actuó con severidad, condenándolo a perder la mano derecha —la que había asestado el golpe— y a diez años de destierro. Para evitar el castigo corporal, Cervantes optó por abandonar España, cumpliendo así la pena sin sufrir la mutilación. Los detalles del episodio siguen siendo difusos, pero todo encaja con su presencia, poco después, en Roma, al servicio del cardenal Giulio Acquaviva.

Un año más tarde aparece en Nápoles, ya enrolado como soldado en los Tercios. Allí se reencontró con su hermano Rodrigo, y juntos participaron en una de las grandes gestas navales del siglo XVI: la batalla de Lepanto (1571). Cervantes combatió a bordo de la galera Marquesa, situada en el ala izquierda de la escuadra cristiana, justo donde el choque con las fuerzas otomanas fue más duro y sangriento.

En los días previos a la batalla, Miguel estaba enfermo de fiebres, probablemente paludismo, y debía permanecer en reposo. Aun así, pidió combatir. La tradición posterior recogió esta determinación en una frase que resume el espíritu con el que afrontó la jornada: «Hasta ahora he servido como buen soldado. No haré menos en esta ocasión, aunque me encuentre débil y con fiebre. Es mejor que luche al servicio de Dios y del rey y muera por ellos, que mantenerme a cubierto». Se trata de una formulación literaria posterior, no de palabras documentadas, pero refleja de manera simbólica el comportamiento que le atribuyeron sus contemporáneos.

Su superior lo destinó al esquife, la pequeña embarcación auxiliar que acompañaba a cada galera. Desde allí se lanzaban piñas incendiarias y se protegía a los arcabuceros, una tarea que exigía precisión y sangre fría. Aunque no era una posición de vanguardia, implicaba un riesgo directo: el esquife quedaba expuesto al fuego enemigo y al choque entre las galeras. En ese punto combatió con determinación recibiendo tres disparos de arcabuz: dos en el pecho y uno en la mano izquierda, que quedó para siempre inutilizada.

Milagrosamente, consiguió salvar la vida y, tras seis meses de convalecencia, regresó al servicio activo, continuando como soldado durante cuatro años más, en los que participó en varias campañas por el Mediterráneo. No perdió la mano, pero sí su movilidad. De ahí su apodo: «el manco de Lepanto», expresión que en aquel tiempo equivalía a «privado del uso de una mano» y no, como entendemos hoy, a la ausencia del miembro.

En 1575, emprendió el regreso a España desde Nápoles junto a su hermano Rodrigo, a bordo de la galera Sol, integrada en una pequeña flotilla de cuatro naves. Una tormenta violenta deshizo el grupo en plena travesía, dejando aislada la embarcación en la que viajaban los dos hermanos, a merced del mar y de la suerte.

Ya en aguas cercanas a la Costa Brava, la Sol fue interceptada por una escuadra turco‑berberisca al mando de Arnaut Mamí, renegado albanés convertido al islam y uno de los corsarios más temidos del Mediterráneo occidental. Lo que siguió fue una lucha encarnizada, un combate que se prolongó durante horas entre arcabuzazos, virotes de ballesta y abordajes fallidos. Tras la muerte del capitán y buena parte de la tripulación, la resistencia se volvió insostenible.

Los dos hermanos, veteranos de guerra, aguantaron cuanto pudieron, pero la superioridad enemiga terminó por imponerse. Finalmente, la galera fue tomada al abordaje. Los supervivientes —entre ellos ambos— fueron encadenados y llevados como prisioneros a Argel.

Allí comenzaría un cautiverio de cinco años, una etapa decisiva que dejaría una huella profunda tanto en su vida como en la obra que escribiría después.

De soldado a cautivo

En el siglo XVI, Argel se había convertido en el gran refugio de piratas y corsarios del Mediterráneo. Bajo la protección del Imperio otomano, la ciudad prosperaba gracias a una industria tan lucrativa como implacable: la captura, el comercio y la esclavitud de personas. Quien no podía pagar un rescate —o no tenía a nadie que lo pagara por él— terminaba en los harenes, en los talleres, en las canteras o en los arsenales, sometido a trabajos forzados durante años, o lo que era peor, en el mercado de esclavos de Constantinopla —la actual Estambul—.

Las naves berberiscas surcaban no solo el Mediterráneo, sino también el Atlántico, en busca de presas. Su audacia llegaba tan lejos que incluso realizaron incursiones en lugares tan remotos como Islandia, prueba del alcance de un sistema corsario que dominaba las rutas marítimas y sembraba el terror en las costas cristianas. Caer en sus manos significaba entrar en un mundo donde la libertad tenía precio, y donde la frontera entre la vida y la esclavitud dependía de la fortuna, de la resistencia… y del valor de un rescate.

En el siglo XVI, Argel era una de las ciudades más pobladas de la cuenca mediterránea, con alrededor de 100.000 habitantes. Su bullicio formaba un auténtico mosaico humano: turcos llegados como parte del aparato militar otomano; berberiscos y árabes de la región; renegados cristianos convertidos al islam; judíos sefardíes expulsados de la Península; y musulmanes exiliados de origen nazarí o valenciano. La mezcla era tan intensa que cerca del setenta por ciento de la población procedía de otros lugares.

Entre ellos se encontraban miles de cautivos procedentes de territorios cristianos, pieza central de la economía local. Quienes no podían pagar un rescate —o no tenían a nadie que lo hiciera por ellos— eran destinados a la esclavitud, sometidos a trabajos forzados o a una semilibertad vigilada, según su rango, su fortuna o la utilidad que pudieran ofrecer a sus captores.

Pero Argel no era solo un espacio de sometimiento. También era un lugar donde algunos encontraban lo que en sus tierras de origen les estaba vedado: ascenso social y poder. Allí uno podía llegar encadenado y, con el tiempo, convertirse en bajá o bey —gobernadores—, o en reis, capitanes de nave.

Para lograrlo, era imprescindible renegar de la fe católica y abrazar el islam, un gesto que abría la puerta a privilegios, protección legal y la posibilidad de evitar castigos corporales, mutilaciones e incluso la muerte.

Argel dependía casi por completo del exterior para obtener alimentos y agua. Su producción local era insuficiente para sostener a una población en continuo crecimiento, de modo que el abastecimiento debía llegar desde los territorios cristianos. Esa necesidad constante de recursos marcaba el ritmo de la ciudad y condicionaba la vida de quienes llegaban allí como prisioneros.

Para los cautivos, el destino era una existencia vigilada, prácticamente una prisión al aire libre. No había posibilidad real de fuga: la costa estaba fortificada, las patrullas recorrían las calles y hacia el interior solo había desierto, además cualquier intento de escapar se castigaba con dureza. Su futuro quedaba por completo en manos de quienes los habían apresado, sujetos a decisiones que podían cambiar de un día para otro.

Así comenzó el cautiverio de Miguel de Cervantes, que se prolongaría durante cinco años. Una etapa marcada por intentos de fuga, negociaciones fallidas y una resistencia que el escritor mantuvo incluso en las condiciones más adversas. Su figura pronto destacó entre los cautivos, no solo por su carácter, sino por su determinación y su capacidad para organizar y proteger a otros prisioneros.

Los cautivos eran encerrados en los llamados Baños de Argel, que nada tenían que ver con la higiene. Eran prisiones y barracones, espacios de reclusión donde se hacinaba la mayoría de los prisioneros. Estos recintos solían organizarse en torno a grandes patios o corrales, rodeados de celdas estrechas, a veces abovedadas o incluso excavadas en la roca, húmedas y oscuras. Algunos baños contaban con pequeñas capillas, como el Baño del Rey o el de la Bastarda, que ofrecían un mínimo consuelo espiritual a quienes podían acceder a ellas. Pero también existían las mazmorras, celdas de castigo mucho más duras y crueles, reservadas para quienes debían ser castigados de manera ejemplar. Allí la oscuridad era total, el aire escaso y el encierro casi absoluto.

Miguel llevaba consigo dos cartas de recomendación: una de don Juan de Austria, hermanastro del rey, y otra del duque de Sessa. Su propósito era presentarlas en la corte para obtener un cargo militar o algún puesto público. Aquellos documentos, sin embargo, tuvieron un efecto inesperado: al descubrirlos, sus captores lo consideraron un prisionero valioso, alguien por quien podía pedirse un rescate elevado. Arnaut Mamí lo vendió entonces al corsario renegado de origen griego Dalí Mamí, quien fijó su precio en 500 escudos de oro, una suma completamente fuera del alcance de su familia. Esa valoración lo libró de los trabajos más duros, pero también lo convirtió en un rehén vigilado con especial celo, alguien cuya fuga sería una pérdida económica considerable.

Los prisioneros no eran iguales entre sí. Se distinguía entre los llamados hombres de rescate, retenidos a la espera de que sus familias o gobiernos pagaran por su liberación, y los hombres de almacén, vendidos como esclavos comunes y destinados a los trabajos más duros. Esa diferencia marcaba su destino desde el primer día. La vida en los Baños era extremadamente dura. Al principio, permanecían encadenados, sin apenas libertad de movimiento. Con el tiempo, algunos obtenían una semilibertad vigilada, que les permitía hacer recados para sus amos o realizar tareas menores por la ciudad. Otros eran enviados a trabajos forzosos, desde los arsenales hasta las canteras, siempre bajo la amenaza del castigo. Los malos tratos eran habituales, y cualquier intento de fuga se pagaba caro: mutilaciones, azotes públicos o incluso la ejecución. No era extraño que, ante un horizonte tan estrecho, muchos cautivos terminaran renegando y abrazando el islam, única vía para mejorar su situación y escapar de los castigos más severos.

Un cautivo difícil de doblegar

Pero este no era un preso cualquiera. No solo lo distinguía la alta suma fijada por su rescate, que lo hacía prácticamente intocable, sino también un instinto de supervivencia poco común. Pudo haber renegado, como tantos otros, pero no lo hizo, pese a no sentirse del todo conforme con la religiosidad de su tiempo. En el Quijote dejó escrita una reflexión que ilumina su manera de entender la vida: «Los religiosos, con toda paz y sosiego, piden al cielo el bien de la tierra; pero los soldados y caballeros ponemos en ejecución lo que ellos piden».

Ese espíritu indómito lo acompañó en Argel. Lejos de resignarse, intentó escapar hasta en cuatro ocasiones, episodios que él mismo narró años después en un memorial conocido como «La Información de Argel». Cada intento era una apuesta desesperada por la libertad, y cada fracaso, una prueba más de su tenacidad.

Según relata, el primer intento de fuga tuvo lugar a comienzos de 1576. Había pactado con un moro de confianza que se comprometió a conducirlo, junto a varios compañeros, por tierra hasta Orán, entonces plaza española situada a unos cuatrocientos kilómetros. Era un viaje largo y arduo, una travesía por zonas desérticas donde la sed, el calor y las patrullas podían arruinar cualquier esperanza. La expedición apenas duró un día. El guía, temeroso o quizá sobornado, los abandonó a su suerte, y el grupo fue capturado de nuevo. Cuando los llevaron ante las autoridades, asumió toda la responsabilidad, protegiendo a sus compañeros. La respuesta fue inmediata: terminó encadenado, marcado como un cautivo especialmente peligroso.

El segundo intento: la cueva de la costa

Al año siguiente, su hermano Rodrigo obtuvo la libertad gracias al dinero que sus hermanas reunieron tras ganar un pleito. Pero aquella suma, reunida con tanto esfuerzo, no bastó para rescatar al hermano mayor: el precio exigido por él seguía siendo inalcanzable. Decidido a no resignarse, trazó con Rodrigo —ya libre— un nuevo plan de fuga, esta vez junto a un grupo de cautivos dispuestos a arriesgarlo todo.

Se ocultaron en una cueva cercana a la costa, un escondite húmedo y oscuro donde aguardaron durante días la llegada de una galera española que debía recogerlos. Era un plan audaz, casi temerario. Pero la suerte volvió a torcerse. En dos ocasiones la embarcación intentó aproximarse sin éxito, frustrada por la vigilancia y el mal tiempo. Y cuando por fin parecía que la oportunidad se acercaba, todo se vino abajo: un renegado conocido como el Dorador los traicionó, revelando el escondite.

La galera fue capturada y los fugitivos, apresados de nuevo. El sueño de libertad se desvaneció en un instante, y la vigilancia sobre él se volvió aún más estricta. De nuevo volvió a asumir toda la responsabilidad del intento de fuga, como ya había hecho antes, y fue encarcelado en los presidios de Argel, cargado de cadenas. Quedó bajo la autoridad del bey Hasán Bajá, un veneciano renegado que, como tantos en aquella sociedad híbrida, había cambiado de fe en busca de poder y fortuna. Gobernaba con mano firme y no toleraba la indisciplina entre los cautivos, especialmente entre aquellos cuyo rescate le podía reportar grandes beneficios.

Cartas hacia Orán

Tras los fracasos anteriores, Cervantes volvió a trazar un nuevo plan de fuga, esta vez más elaborado. Su objetivo seguía siendo el mismo: llegar por tierra hasta Orán, la plaza española más cercana y, por tanto, la única posibilidad real de libertad.

Para ponerlo en marcha, recurrió a un moro mogataz, un soldado indígena al servicio de España en los presidios africanos —hay que entender presidios no como prisiones, sino como fortificaciones que los españoles edificaron en África y América—. Le confió varias cartas dirigidas a Martín de Córdoba, capitán general de Orán, en las que detallaba la operación y solicitaba guías que pudieran conducir al grupo a través de un territorio hostil, vigilado y casi desértico.

Pero el mensajero fue capturado, y con él las cartas. Al descubrirse su contenido, quedó claro que el autor del plan era el propio Cervantes. La reacción fue fulminante: lo condenaron a dos mil azotes, una pena que habría sido mortal. Solo la intervención de varios personajes influyentes consiguió que la sentencia no se ejecutara.

El mogataz, en cambio, no tuvo esa protección. Fue empalado, una de las formas de ejecución más crueles de la época. Su muerte dejó un mensaje inequívoco: en Argel, cada intento de libertad podía costar la vida, incluso la de quienes solo ayudaban.

Pero nada de lo ocurrido hasta entonces logró desanimarlo. Al contrario: su siguiente proyecto fue, con diferencia, el más audaz y ambicioso de todos los que concibió durante su cautiverio. Esta vez no se trataba solo de escapar él, sino de liberar a más de sesenta prisioneros, un grupo numeroso que debía ser recogido en secreto por un navío español en la costa. Para financiar la operación reunió una suma considerable, fruto de aportaciones de varios cautivos y de sus propias gestiones. Ese dinero fue entregado a un comerciante veneciano, que actuaba como intermediario y debía garantizar la llegada del barco. Era un plan complejo, caro y extremadamente arriesgado, pero también el que más esperanza despertó entre los cautivos.

La traición que lo arruinó todo

Con la determinación que siempre lo caracterizó, Cervantes asumió la dirección del plan, coordinó a los participantes y mantuvo el secreto con notable prudencia. Todo parecía avanzar con discreción… hasta que una nueva traición lo echó todo a perder.

Diversos testimonios señalan como delator a Juan Blanco de Paz, un fraile dominico también cautivo, descrito por sus contemporáneos como un hombre conflictivo, resentido y dado a intrigas. Algunos autores lo han calificado de renegado, aunque no existen pruebas firmes de que realmente hubiese abjurado de su fe. Lo cierto es que fue él quien denunció el complot ante las autoridades turcas, revelando nombres, detalles y movimientos. La reacción fue inmediata: Cervantes y sus compañeros fueron detenidos, y el plan más ambicioso de todos quedó desbaratado en un instante.

Tras descubrirse la conspiración, Hasán Bajá ordenó apresar a todos los implicados. Cervantes, fiel a su sentido del honor, volvió a asumir toda la responsabilidad, intentando salvar a sus compañeros de un castigo seguro. Su actitud, lejos de irritar al bey, lo impresionó. Aquel prisionero que una y otra vez cargaba con la culpa, que no delataba a nadie y que se mantenía firme pese a los fracasos, no era un cautivo común.

En lugar de ejecutarlo —una opción perfectamente posible—, Hasán Bajá decidió retenerlo bajo su custodia personal. Para ello lo compró a su anterior amo, Dalí Mamí, pagando los mismos quinientos escudos que se pedían por su rescate. De ese modo se aseguraba de tenerlo bajo vigilancia directa, lejos de intermediarios y de cualquier posibilidad de maniobra. Era un gesto ambiguo: protección y amenaza al mismo tiempo. Cervantes quedaba a salvo de la muerte inmediata, pero también más controlado que nunca.

Juan Blanco de Paz hizo algo más que denunciar a sus compañeros y provocar el fracaso de la fuga; como si no le bastara con eso, comenzó a difundir rumores sobre la supuesta homosexualidad de Cervantes. Esta acusación, recogida por estudiosos modernos como Daniel Eisenberg y José Manuel Lucía Mejías, e insinuada en la película El Cautivo de Alejandro Amenábar, carece de pruebas que la respalden. Todo apunta a que fue una maniobra de desprestigio, alimentada por rivalidades personales y resentimientos acumulados durante el cautiverio.

Eisenberg concluye que Cervantes no fue homosexual, aunque sí podría calificársele de «homoamical», alguien que valoraba intensamente la amistad entre hombres, algo habitual en la cultura militar y literaria de su tiempo. Lucía Mejías, por su parte, ha señalado que los documentos utilizados para sostener estas acusaciones «no tienen validez científica».

Un concepto distinto en un mundo degradado

Conviene recordar que el concepto de homosexualidad en el siglo XVI dista mucho del actual, especialmente en una ciudad como Argel, centro del poder corsario en el Mediterráneo y escenario de una sociedad profundamente marcada por la esclavitud, el dinero y la violencia. Allí, las relaciones entre hombres respondían casi siempre a vínculos de dominio y sometimiento, entre señor y esclavo, sin componente romántico, amoroso, ni voluntario. Eran prácticas asociadas al poder, no a la identidad.

En un entorno así, la difamación y la traición funcionaban como armas habituales, reflejo de un mundo donde la frontera entre la supervivencia y la degradación era difusa. Acusar a alguien de conductas deshonrosas —reales o inventadas— formaba parte de las estrategias para ganar influencia, eliminar rivales o congraciarse con las autoridades.

Este episodio ha despertado interés historiográfico precisamente por lo que revela acerca de las tensiones internas entre los cautivos y del uso de la calumnia como herramienta de poder. Más que un dato fiable sobre la vida íntima de Cervantes, ilumina el clima envenenado que podía reinar entre quienes compartían encierro, miedo y esperanza en un lugar tan extremo como Argel.

Ante esta situación, Cervantes redactó en 1580 el documento judicial y notarial del que ya hemos hablado, conocido como La Información de Argel, poco antes de su liberación. En él reunió los testimonios de varios cautivos, religiosos y mercaderes que avalaban su conducta y sus méritos durante los años de cautiverio, en un intento por limpiar su nombre y dejar constancia de su integridad frente a las acusaciones que circulaban.

Blanco de Paz, por su parte, quedó retratado en relatos posteriores como traidor y enemigo personal de Cervantes, aunque su grado real de implicación en la delación sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Lo que sí parece claro es que su figura encarna las tensiones internas entre los cautivos y el clima de recelos que podía reinar en Argel.

La Información de Argel se ha convertido, así, en una fuente esencial no solo para reconstruir los hechos, sino para comprender el mundo moral, las lealtades y las fracturas que marcaron aquellos años de cautiverio. Pero nuestro escritor no solo destacó por su valentía y temple, sino también por un espíritu solidario y una firmeza moral que impresionaron a muchos de sus compañeros. Diversos testimonios recogidos en dichos documentos señalan que alentaba a los cautivos a mantener la fe, consolaba a quienes flaqueaban y llegaba incluso a intentar que algunos renegados cristianos regresaran a la fe católica y, si era posible, volvieran a España.

Tales actos, considerados una provocación peligrosa ante el poder musulmán, retratan a un hombre coherente con sus principios, guiado por la lealtad y la dignidad más que por el miedo. En una Argel dominada por la corrupción y la violencia, su conducta lo distingue como una figura de integridad y coraje moral, capaz de mantenerse fiel a sí mismo incluso en las circunstancias más adversas.

Precisamente la fortaleza moral de Cervantes, su negativa a convertirse al islam o su participación en los intentos de fuga no explican por qué no fue castigado con mayor dureza. La razón era mucho más pragmática: el elevado precio fijado por su rescate. Ese valor económico lo convertía en un cautivo demasiado preciado para ser mutilado, castigado o ejecutado. Para sus dueños, Cervantes era ante todo una inversión que debía conservarse intacta.

Un destino negro

Ya cansado de los múltiples intentos de fuga y viendo, además, que el rescate sería mucho menor de lo esperado, Hasán Bajá decidió llevarlo a Constantinopla para venderlo en el mercado de esclavos. Cargado de cadenas y grilletes, fue conducido hasta un navío turco que aguardaba en el puerto de Argel listo para zarpar. Aquel traslado significaba, en la práctica, desaparecer para siempre en el corazón del Imperio otomano, lejos de cualquier posibilidad de rescate.

Fue entonces cuando, por fin, la fortuna se puso de su lado. Los frailes de la Orden de los Trinitarios, fray Juan Gil y fray Antón de la Bella, enviados desde España para rescatar cautivos, lograron reunir 500 escudos de oro: una suma considerable, aunque aún insuficiente según las exigencias de sus captores.

La familia de Cervantes hizo cuanto estuvo en su mano. Su madre, en un acto desesperado, llegó a fingirse viuda para despertar compasión y obtener apoyo, ya que el serlo de un soldado o servidor de la Corona facilitaba acceder a la caridad y a ciertas ayudas oficiales. Consiguió un permiso para comerciar con Argel con naranjas de Valencia, permiso que vendió a un empresario. Pero el sacrificio mayor lo asumieron sus hermanas, cuya dote aportó la mayor parte del dinero.

Tras arduas negociaciones, los frailes lograron lo impensable: su liberación en el último momento, cuando en el horizonte solo se vislumbraba una vida de esclavitud sin retorno. Cervantes recuperó la libertad el 19 de septiembre de 1580. Tenía treinta y tres años.

El hombre que regresó a España ya no era aquel joven intrépido pero inexperto que se había alistado en los tercios con ansias de gloria. Era alguien forjado por la adversidad, pero también fortalecido por ella. Había conocido los horrores de la guerra y soportado cinco años de cautiverio. Sus cuatro intentos de fuga, aunque fracasados, no minaron su entereza ni su honradez: en todos ellos mostró lealtad, ingenio y coraje, y se comportó ante sus compañeros con la dignidad y el temple de un capitán.

Aquella experiencia —lo que él mismo consideraría un renacer tras la esclavitud— dejó una huella imborrable en su carácter y en su manera de comprender el mundo, una huella que más tarde afloraría en su obra con una profundidad imposible de fingir.

Espía del rey

Pero sus aventuras no terminaron ahí. Apenas un año después, Cervantes regresó al norte de África, esta vez a Orán, como informante del rey. Su misión consistía en recabar información sobre Uluch Alí, nuevo bey de Argel y almirante corsario de la armada turca, antiguo comandante del ala izquierda de la flota otomana en Lepanto. Sobre él circulaban rumores inquietantes: se decía que podría romper la tregua entre España y el Imperio otomano.

Desde Orán recorrió —probablemente disfrazado— unos ochenta kilómetros hasta Mostaganem, un enclave berberisco conquistado por Barbarroja en 1516. La misión apenas duró un mes y por ella recibió cien ducados, aunque se desconoce qué información logró aportar al monarca, que entonces se encontraba en Lisboa. Allí permanecería, a su vuelta, año y medio, a la espera de una nueva comisión que nunca llegó, hasta que finalmente decidió regresar a Madrid.

Para saldar la deuda que su familia contrajo para lograr su liberación, Miguel de Cervantes puso sus esperanzas en las Indias, donde las nuevas tierras prometían riqueza y oportunidades que en la España de entonces eran casi inalcanzables. Presentó un memorial al Consejo de Indias solicitando uno de los cuatro cargos disponibles en Ultramar: contador del Nuevo Reino de Granada, gobernador de la provincia de Soconusco en Guatemala, corregidor de la ciudad de La Paz en el Virreinato del Perú o tesorero de las galeras de Cartagena de Indias.

En su escrito, detalló con esmero sus méritos y servicios a la Corona: su participación en la Batalla de Lepanto —de la que se sentía profundamente orgulloso, como dejó claro en el prólogo de la segunda parte del Quijote, al referirse a ella como «la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros»— y, por supuesto, su largo cautiverio en Argel. Pero obtener un puesto en el Nuevo Mundo no era tarea fácil. Los cargos eran escasos, muy codiciados y reservados para quienes contaban con influencias o favores. La respuesta del Consejo fue tan breve como desalentadora: «Busque por acá en qué se le haga merced».

Dramaturgo fracasado, funcionario denostado

Entre tanto, Cervantes escribía obras como «Los tratos de Argel» y «La Numancia» con las que tuvo un relativo éxito y de las que se sentía muy orgulloso pues su verdadera ambición estaba en el teatro. En aquella época, las obras se representaban casi a diario en los corrales de comedias —antecesores de los teatros actuales—, y cada función generaba ingresos tanto para los actores como para el dramaturgo. Un autor popular podía vender numerosas piezas y recibir pagos por cada representación, acumulando así una pequeña fortuna.

Sin embargo, en ese terreno se encontró con un rival insuperable: Lope de Vega, quien con su Arte nuevo de hacer comedias (1609) transformó la escena española al proponer un teatro más libre y cercano al público, alejándose de las rígidas normas clásicas que él mismo resumió con ironía: «Porque, como las paga el vulgo, es justo / hablarle en necio para darle gusto». Su fórmula fue un éxito rotundo: Lope conquistó los escenarios y se ganó el favor del pueblo.

Cervantes, en cambio, veía el teatro como un arte noble, que debía someterse a la armonía y a las reglas clásicas. Apostaba por una obra de honda carga moral y ética. Para él, el escenario no era solo un lugar de entretenimiento, sino un espacio para reflexionar sobre la libertad, el sacrificio y la dignidad humana, perdiendo así la batalla frente a las comedias de Lope, mucho más ligeras y populares. Aquel ideal lo dejó a la sombra del arrollador talento del Fénix de los Ingenios, a quien se refirió —no sin cierta mezcla de respeto y resignación— como «monstruo de naturaleza» en el prólogo de sus «Ocho comedias y ocho entremeses» (1615).

Pese a las derrotas, nunca abandonó su apego por el teatro: fue una pasión no correspondida, un sueño que siempre le quedó pendiente. Años después, sería el propio Lope quien, tras la muerte de Cervantes, reconocería su grandeza en «El laurel de Apolo», rindiéndole homenaje con estos versos:

«En la batalla donde el rayo austrino

hijo inmortal del águila famosa

ganó las hojas del laurel divino

al rey de Asia en la campaña undosa

la fortuna insidiosa

hirió la mano de Miguel de Cervantes;

pero su ingenio en versos de diamantes

los del plomo volvió con tanta gloria

que por dulces, sonoros y elegantes

dieron eternidad a su memoria

porque se diga que una mano herida

pudo dar a su dueño eterna vida»

Hoy nos cuesta imaginar que en aquella época la novela fuera vista como un género menor. A diferencia de las obras destinadas a la corte o al estudio académico, la novela se asociaba con un público más amplio y menos instruido. Se consideraba un simple entretenimiento, algo ligero y sensacionalista, sin la profundidad moral ni la elegancia de la literatura clásica. Mientras tanto, el teatro vivía su gran auge como espectáculo de masas, capaz de emocionar y reunir al público, mientras la novela seguía siendo una lectura solitaria y poco valorada.

Su fracaso en el teatro lo llevó a buscar otras figuras literarias. La poesía, su gran pasión —la misma que lo acompañó durante el cautiverio—, tampoco le abrió las puertas que esperaba. Quiso emular a Garcilaso de la Vega, su idolatrado modelo, pero él mismo reconoció que no poseía esa «gracia» natural que otros tenían: «Yo, que siempre trabajo y me desvelo / por parecer que tengo de poeta / la gracia que no quiso darme el cielo».

Y, para colmo, tuvo que competir con dos gigantes: Góngora, maestro de la metáfora, y Quevedo, prodigio del ingenio. Frente a ellos, el estilo de Cervantes parecía ya algo anticuado y llano. Así fue como terminó llegando a la prosa, buscando un espacio donde pudiera destacar y, sobre todo, vender libros. Por otro lado, mientras en el teatro se sentía encorsetado por las reglas clásicas y dependía del favor de los actores y del propio escenario, en la novela descubrió una libertad nueva: podía jugar con el diálogo, el humor y la ambigüedad de un modo que el teatro de la época no le permitía. Fue en ese contexto cuando publicó «La Galatea» en 1585, una novela pastoril que, aunque bien recibida en círculos cultos y le dio cierto renombre entre los intelectuales, no le proporcionó el rendimiento económico que esperaba, por lo que poco después tuvo que abandonar Madrid trasladándose a Sevilla, donde comenzó a trabajar para la Corona como comisario de abastos de la Grande y Felicísima Armada.

Su misión era reunir víveres para la gran flota que se preparaba en Lisboa con destino a Inglaterra: la famosa y mal llamada Armada Invencible. Fue una tarea ingrata que lo obligó a recorrer Andalucía y enfrentarse a la reticencia de los campesinos, que se negaban a vender cereal al Estado por los constantes retrasos en el pago. Pero eso no fue lo peor; lo peor era que debía también recaudar impuestos a la Iglesia, una labor especialmente delicada en una institución poco dispuesta a ceder sus privilegios.

Las mujeres de su vida

En su vida personal, Miguel conoció a Ana de Villafranca, una joven que regentaba una taberna de la calle de Tudescos y estaba casada con Alonso Rodríguez. Entre ambos surgió un romance del que nació una hija, Isabel. Cervantes entendió que no debía inmiscuirse en aquel matrimonio, pero procuró que a la niña no le faltara nunca de nada.

Poco después, el escritor contrajo matrimonio con Catalina de Salazar y Palacios, con quien compartió vida, afecto y cariño hasta su muerte, aunque no tuvieron hijos en común. Catalina, mujer prudente y leal, ayudó económicamente a Miguel vendiendo una suerte de majuelo —una parcela destinada al cultivo de viñas jóvenes o espinos—, con cuyo importe Cervantes saldó una deuda en Sevilla con Gómez Carrión. Más adelante, vendería otra pequeña propiedad del mismo tipo para pagar una nueva deuda que había llevado a su marido a prisión en Sevilla.

Tras el fallecimiento de Cervantes, Catalina asumió la responsabilidad del hogar, cuidando de Isabel y de sus propias hermanas, y se ocupó de publicar póstumamente la novela «Los trabajos de Persiles y Sigismunda». En su testamento Catalina dejó dispuesto que la enterraran en la misma sepultura que su esposo, «por el mucho amor que se tuvieron en vida», testimonio conmovedor de una unión discreta pero profundamente leal.

Cuando Ana de Villafranca desapareció de la vida de Cervantes —probablemente tras su fallecimiento—, Catalina y Miguel se hicieron cargo de la adolescente Isabel, a quien Cervantes dio el apellido Saavedra. Se cree que durante su cautiverio en Argel empezó a ser llamado shaibedraa, «el hombre de la mano tullida». Con ironía y cierto ingenio, castellanizó aquel apodo como Saavedra y comenzó a firmar sus obras con ese apellido. Esta explicación, aunque plausible, no es la única. Otra teoría sostiene que eligió Saavedra por su asociación con un linaje gallego de nobles y militares, lo que le habría permitido construir una identidad simbólica vinculada al honor y la heroicidad. No sabemos con certeza por qué comenzó a usarlo, pero ambas versiones apuntan a una intención de resignificar su experiencia personal y proyectar una imagen de prestigio.

Al dar este apellido a su hija ilegítima, Cervantes no solo la reconocía; también evitaba comprometer el nombre de su madre, Ana, y el de su esposa, Catalina, preservando así el honor familiar en una sociedad donde el linaje tenía un peso considerable.

De sus hermanas, Luisa ingresó en el convento de las Carmelitas Descalzas de Alcalá de Henares antes del cautiverio, tomando el nombre de sor Luisa de Belén. Por su parte, Andrea y Magdalena tuvieron vidas personales más complicadas. En su conferencia «Las mujeres de Cervantes: más allá de la sombra del mito», el catedrático José Manuel Lucía Mejías subraya que las hermanas del escritor «no pudieron utilizar su dote para casarse y tener su núcleo familiar, sino precisamente para ayudar a los hermanos a salir del cautiverio». Esta afirmación revela la fortaleza y generosidad de unas mujeres que sacrificaron su porvenir doméstico en favor de la familia. Formadas e instruidas gracias a la tenacidad de su madre, Leonor de Cortinas, representaron un modelo de independencia poco común en la España del Siglo de Oro: mujeres alfabetizadas, con criterio propio y capacidad de decisión.

Conviene asimismo desmentir la extendida acusación de que se dedicaran a la prostitución, una interpretación incorrecta que surgió a posteriori con la intención de ensalzar la figura del escritor a costa de menoscabar la reputación de sus hermanas. Como aclara Lucía Mejías, estas mujeres no fueron «mujeres caídas», sino «mujeres sin dote», que renunciaron a su propio matrimonio para rescatar a sus hermanos del cautiverio. Conviene recordar que, en el contexto social del siglo XVI, era habitual el matrimonio por juramento o secreto, una unión válida a nivel social aunque no constara ante notario ni autoridad eclesiástica, práctica de la que ellas obtuvieron cierto rendimiento económico.

La falta de dote y la ambigüedad de su situación civil favorecieron malentendidos posteriores: ya en el siglo XIX fueron convertidas, injustamente, en prostitutas. Sin embargo, fueron el verdadero sostén económico de la familia, pues con su oficio de bordadoras en la Corte pusieron el plato en la mesa mientras Miguel cobraba de tarde en tarde, bien por sus obras, bien por su oficio de recaudador. En realidad, las mujeres de Cervantes —formadas, solidarias y libres dentro de los límites de su tiempo— encarnan una independencia femenina que el propio Miguel, consciente de esa firmeza, trasladó a su obra mediante una mirada respetuosa y compleja hacia la mujer, alejada de los estereotipos tradicionales.

Encarcelado y excomulgado

En su labor como recaudador de la Hacienda Real, Cervantes tuvo que afrontar más de un contratiempo. La complejidad del cargo y los continuos desplazamientos le acarrearon diversos problemas administrativos y varias estancias en prisión por desajustes contables, hasta el punto de que, a lo largo de su vida, llegó a ser encarcelado en tres ocasiones.

La primera tuvo lugar en Castro del Río (Córdoba), acusado de irregularidades en la compra de trigo destinado a varios canónigos de la zona. Aunque finalmente no fue declarado culpable, el episodio dejó huella. La segunda ocurrió en Sevilla, tras la quiebra del banquero Simón Freire, en cuya entidad Cervantes había depositado el dinero recaudado. Freire huyó con los fondos y la responsabilidad recayó injustamente sobre Cervantes. Aunque no se le acusó de malversación, tuvo que responder por las cuentas perdidas. Se cree que fue durante este trance cuando empezó a germinar en su mente la idea de escribir El Quijote, como él mismo sugiere en el prólogo.

Aunque tradicionalmente se ha presentado a Cervantes como un hombre pobre, algunos estudios recientes han matizado esa imagen. El historiador Alfredo Alvar, tras analizar más de 300 documentos originales en su obra «Cervantes: la verdad del hombre a través de sus documentos», sostiene que el autor no vivió en la miseria. Según Alvar, durante años contó con ingresos estables como funcionario real, primero como comisario de abastos y luego como recaudador de impuestos. Si bien sufrió dificultades puntuales —como la quiebra de banqueros o retrasos en los pagos—, su situación económica fue más compleja de lo que sugiere la leyenda romántica del escritor empobrecido.

La tercera detención se produjo en Valladolid, en 1605, a raíz del llamado «caso Ezpeleta», un episodio que sacudió el tranquilo vecindario donde vivía la familia Cervantes. Una noche de verano, el hidalgo Gaspar de Ezpeleta cayó herido de muerte en una reyerta frente a la casa del escritor. El tumulto, los gritos y la sangre derramada despertaron sospechas inmediatas, y la justicia actuó con la brusquedad habitual de la época: Cervantes y varios miembros de su familia fueron arrestados sin contemplaciones, acusados de estar implicados en el crimen por el simple hecho de residir a pocos pasos de la escena.

Durante días, la sombra de la culpa planeó sobre ellos mientras se sucedían interrogatorios y pesquisas. Finalmente, las investigaciones demostraron su completa inocencia y todos fueron puestos en libertad, aunque el episodio dejó una huella amarga en la reputación del escritor.

Por otro lado, también tuvo conflictos con la Iglesia. Su rigor al recaudar impuestos lo llevó a embargar bienes eclesiásticos —trigo, cebada y cuanto consideró necesario— para financiar las campañas militares del rey. Aquella intromisión en los privilegios del clero desató la ira del Arzobispado de Sevilla, que reaccionó con la mayor de sus armas espirituales: la excomunión. De un día para otro, Cervantes se vio señalado públicamente, convertido en ejemplo de lo que ocurría cuando un funcionario civil osaba tocar los intereses de la Iglesia. Sin embargo, la medida tuvo más de gesto intimidatorio que de castigo real: en aquel tiempo, la excomunión se utilizaba con frecuencia como instrumento de presión política, una forma de doblegar a los representantes de la Corona en los conflictos de jurisdicción. Cervantes, finalmente, salió indemne del trance, aunque no sin haber sentido el peso simbólico de aquella condena.

Finalmente reconocido y aun así perdedor

El éxito le llegó por fin, aunque tarde: tenía ya cincuenta y siete años, una edad avanzada para su tiempo. Fue en enero de 1605, con la publicación de «El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha». La obra, llamada a cambiar para siempre la historia de la literatura, rompió con las viejas convenciones de los libros de caballerías y sentó las bases de la narrativa moderna.

El Quijote fue un éxito inmediato: se agotó en cuestión de semanas, circuló por toda España y pronto cruzó fronteras. Cervantes, por primera vez en su vida, se vio rodeado de la fama que siempre se le había negado. Pero ese reconocimiento popular no vino acompañado del respeto de los círculos literarios, donde seguía siendo tratado con una mezcla de condescendencia y recelo. La relación con Lope de Vega —ya tensa— se enfrió hasta casi romperse, y el mundo de las letras, dominado por el «Fénix» y sus seguidores, continuó mirándolo como a un intruso tardío.

De regreso a Madrid junto a la corte, Cervantes se volcó en la escritura. De ese impulso creativo nacieron las «Novelas ejemplares», que alcanzaron una enorme difusión y conquistaron a lectores de todos los estratos sociales. Sin embargo, incluso entonces, mientras su nombre resonaba en imprentas y tertulias, Cervantes seguía sintiendo que la gloria le llegaba a destiempo, como si la vida se empeñara en concederle victorias que nunca terminaban de ser completas.

Hacia 1614, llegó a oídos de Cervantes un rumor inquietante: otro autor planeaba publicar una segunda parte del «Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha» cuando él aún no había terminado la suya. La noticia le cayó como un jarro de agua fría. Tras décadas de esfuerzos y desengaños, justo cuando por fin había encontrado su voz y su público, alguien pretendía arrebatarle su propia criatura.

A finales de ese mismo año apareció la obra, firmada por un tal Alonso Fernández de Avellaneda, un nombre que todavía hoy sigue envuelto en misterio. El golpe no fue solo literario: el Quijote apócrifo incluía un prólogo envenenado, lleno de ataques personales contra Cervantes llamándolo «viejo» y «manco», y de elogios desmedidos a Lope de Vega. Aquella combinación —injuria y adulación— ha llevado a algunos estudiosos a sospechar que Lope pudo estar vinculado, directa o indirectamente, con la publicación, o al menos que Avellaneda actuó movido por la hostilidad del círculo lopista.

Esto no hizo sino espolear la inteligencia del alcalaíno, que, herido en su orgullo y decidido a demostrar quién era el verdadero dueño de sus criaturas, culminó la segunda parte del Quijote: una obra genial, más profunda y más ambiciosa que la primera. En estas páginas finales, los personajes ya no son meras figuras literarias, sino seres vivos que crecen, se contradicen y se transforman. Sancho, lejos del campesino rústico de los inicios, adquiere una sabiduría práctica y una humanidad que lo convierten en uno de los grandes personajes de la literatura universal. Don Quijote, por su parte, atraviesa momentos de lucidez que lo despojan de caricatura y lo revelan como un hombre vulnerable, digno y conmovedor, cada vez más cercano al lector.

Pero quizá el mayor logro de esta segunda parte sea la introducción de una innovación narrativa que en su tiempo resultó casi desconcertante: la metaficción. Cervantes hace que sus propios personajes tomen conciencia de que existe un libro que relata sus aventuras; se ven leídos, comentados y juzgados por otros personajes que han tenido acceso a la primera parte. Algunos los reconocen por la calle, otros discuten sus aciertos y errores, e incluso hay quien se permite corregir al autor. Con este recurso, Cervantes responde de forma magistral al Quijote apócrifo: desacredita esa versión falsa haciendo que don Quijote la rechace explícitamente y se niegue a participar en las aventuras que allí se narran. Es un golpe de ingenio que reafirma la autenticidad de su historia y coloca al impostor en evidencia sin necesidad de nombrarlo.

El narrador, por su parte, se convierte en un personaje más: reflexiona sobre su propio papel, sobre el acto de escribir y sobre las fuentes que utiliza —reales, inventadas o deliberadamente ambiguas—, subrayando que toda historia es, en última instancia, una construcción literaria. Con estos elementos, Cervantes no solo eleva el nivel de su obra, sino que abre un camino completamente nuevo, anticipando técnicas narrativas que tardarían siglos en consolidarse. Por eso, más que nunca, la Segunda Parte del Quijote confirma su condición de primera novela moderna.

En una palabra: Miguel de Cervantes es un innovador, un escritor que abrió caminos donde nadie había osado entrar y que transformó para siempre la forma de contar historias.

Murió en Madrid el 22 de abril de 1616, a los 68 años. Conviene recordar, además, un mito muy extendido hoy día: la idea de que Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día, el 23 de abril, fecha que se utiliza para celebrar el Día Mundial del Libro. Lo cierto es que, como acabamos de ver, Cervantes falleció el 22, aunque fue enterrado el 23, y en aquella época era habitual registrar la fecha del entierro en lugar de la del fallecimiento. De ahí nació la confusión.

Shakespeare, por su parte, murió en Stratford-upon-Avon el 23 de abril de 1616, sí, pero según el calendario juliano, que Inglaterra seguía utilizando. España, en cambio, ya había adoptado el calendario gregoriano, el mismo que usamos hoy. Esto significa que, aunque ambos fallecimientos figuren como ocurridos el “23 de abril”, en realidad Shakespeare murió once días después que Cervantes según el calendario moderno.

En este breve repaso por la vida del mayor escritor en lengua castellana destaca, ante todo, un hombre de acción que llevaba en su interior la semilla de la literatura, pese a no haber crecido rodeado de libros ni de maestros, salvo el breve período en el Estudio de la Villa bajo la tutela de Juan López de Hoyos.

Un aventurero, un soldado, un funcionario, un escritor que, en la etapa final de su vida, dio forma a la más maravillosa y extensa parte de su obra literaria, forjada en una existencia tejida con hilos de azar, coraje y desventura, digna del más complejo de sus personajes.

Un hombre rodeado de mujeres —madre, esposa, hermanas, hija— a quienes amó, cuidó y respetó, y cuya huella se advierte en la mirada comprensiva y digna con que retrata a la mujer en su obra, una mirada que desafía los prejuicios de su tiempo y revela la nobleza de su espíritu.

Un eterno perdedor que, sin embargo, nunca perdió el humor y que, aun en los peores momentos, jamás se dejó arrastrar por el rencor.

Miguel de Cervantes, se mire por donde se mire, fue un genio. Un genio en una época de genios, cuya luz se alzó con una intensidad que terminó por eclipsar a todos los demás.