En una galaxia muy lejana, había un planeta habitado por estrellas que brillaban intensamente. Las estrellas que más brillaban eran consideradas de alto estatus y símbolos de una belleza inigualable. Por otro lado, las estrellas que no brillaban mucho eran consideradas de bajo rango y “feas”.

En este inmenso planeta, en el barrio más pobre, vivía una estrella que no brillaba absolutamente nada, y su nombre era Emily. Debido a que no brillaba nada, recibía mucho acoso escolar.

En la escuela, Emily jamás se sintió cómoda o bienvenida, ya que desde que era apenas una estrellita bebé tiene recuerdos de cuando las demás estrellas le decían cosas sobre el porqué no brillaba.

Emily vivía con su madre en una casa bastante pequeña, debido a que no tenían mucho dinero. Pero su madre hacía lo posible para poder pagar la colegiatura y las necesidades de la casa.

Un día, mientras Emily estaba en la escuela, el grupo popular llegó a molestarla y a decirle que era muy “fea” por no tener brillo. También se burlaron de su comida, que su madre había hecho con mucho esfuerzo.

Emily se sintió muy triste ese día. Al ver que se burlaban de la comida que su mamá había preparado con tanto amor, sintió un nudo en la garganta. No entendía por qué las demás estrellas no podían aceptar que todas eran diferentes.

Esa noche, cuando llegó a casa, no quiso cenar. Su mamá se preocupó y le preguntó qué pasaba, pero Emily solo dijo que estaba cansada. En el fondo, le dolía contarle que en la escuela la molestaban todos los días por no brillar.

Pasaron los días y el acoso escolar no paraba. Las estrellas más brillantes seguían burlándose de Emily, y aunque ella intentaba ignorarlas, cada palabra la hería más. Empezó a sentirse cada vez más sola, incluso llegó a pensar que no tenía ningún valor.

Pero todo cambió cuando llegó una nueva profesora a la escuela, la profesora Lucía. Ella notó desde el primer momento que Emily estaba triste y que algo no andaba bien. Un día, después de clase, se acercó a ella y le dijo:

—Emily, he notado que estás muy callada. ¿Quieres hablar conmigo?

Emily dudó un momento, pero por primera vez sintió que alguien la veía de verdad. Le contó todo: cómo la molestaban, cómo se sentía, y cómo quería brillar como las demás estrellas, pero no podía.

La profesora Lucía la abrazó con ternura y le dijo:

—Tú ya brillas, Emily, pero lo haces de una forma distinta. No necesitas brillar como los demás para ser especial. A veces, la luz más suave es la que más ayuda a otros.

Desde ese día, la profesora comenzó a hablar con el grupo de estrellas. Les enseñó sobre el respeto, la empatía y la importancia de aceptar a los demás tal como son. Poco a poco, las demás estrellas empezaron a ver a Emily con otros ojos.

Un día, en una actividad de la escuela, Emily leyó un poema que había escrito sobre su experiencia. Todos la escucharon en silencio. Al terminar, hubo un gran aplauso. Por primera vez, Emily sintió que su voz brillaba más que cualquier luz.

Emily nunca llegó a brillar como las otras estrellas, pero aprendió que su valor no dependía de eso. Brillaba con su corazón, con su bondad, y con su fuerza para seguir adelante a pesar de todo.

Moraleja:

Todas las estrellas tienen su propia forma de brillar, aunque no siempre sea visible a los ojos de los demás. El verdadero brillo está en cómo tratas a los otros, en tu bondad, y en tu valor para seguir siendo tú misma, incluso cuando el mundo quiere que cambies. Nunca dejes que alguien te apague. Sé siempre luz, incluso en la oscuridad.

Dedicatoria:

Dedico esta historia a todas las personas que han sentido que no encajan o que no brillan lo suficiente. Ustedes son importantes. Nunca están solos. Siempre habrá alguien que los escuche, los apoye, y los recuerde que su brillo, aunque diferente, es único y necesario en este universo.

Categoría: Diferentes pero Iguales

Alumna: Deyreen Adriana Vanegas Molina

Edada: 12 años

Colegio: Liceo Chapero

País: Guatemala