Clara era un pequeña niña adolescente que soñaba con ser ingeniera, le encantaba construir cosas y solucionar problemas pero muchas personas le decían que eso no es para mujeres. En la escuela se burlaban de ella y en casa le sugerían que eligiera una profesión “más femenina”.

Un día su abuela le regalo un viejo espejo y le dijo: «No es para que te veas bonita, es para que recuerdes lo fuerte que eres.»

Desde entonces, Clara decidió ignorar los comentarios y luchar por su sueño.

Con esfuerzo y dedicación, logro entrar a la universidad y se convirtió en la primera mujer ingeniera de su pueblo. Ahora visita escuelas para motivar a otras niñas y demuestra que los sueños no tienen género.

Categoría: No a la violencia de género contra las niñas

Nombre: Antonella Quijada

Edad: 13 años

Colegio: Escuela Básica José Martí

País: Chile