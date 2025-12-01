Constitución de la Pepa

Para poder entender el “Ideal” y la causa que defendemos los reunifiacionistas, es preciso remontarse al menos hasta inicios del siglo XIX. No olvidemos que Puerto Rico era un territorio íntegro de España, dentro del virreinato de Nueva España incluso antes que Navarra, además de Capitanía General. Es en 1809 cuando Puerto Rico consolida su vínculo de estatus español. Es entonces cuando se administra todo el territorio nacional mediante provincias, y eso incluía a la provincia de Puerto Rico. Entendiendo que San Juan era una capital de provincia tan española, como podía ser Madrid, Sevilla o Barcelona.

Puerto Rico fue partícipe en todo momento del devenir de España, y se comprobó en 1812, con la Constitución de Cádiz, donde se congregó la representación de diputados puertorriqueños igual que del resto del territorio español. Vicepresidente de aquellas cortes y padre de aquella constitución fue don Ramón Power y Giralt, español, natural de Puerto Rico, dando fe de que España tenía territorios en Ultramar.

Queda demostrado que en el devenir del siglo XIX, Puerto Rico va de la mano con el resto de España, afectándole insitu, todos los acontecimientos políticos en aquellas décadas convulsas.

Desmontando “el grito de Lares”

Lares es una pequeña población de Puerto Rico, es en 1868 dónde se demostró que el interés de España en la isla era absoluto, poniendo fin a una hipotética rebelión.

Los acontecimientos: unos agentes británicos de nacionalidad venezolana y provenientes de Cuba, promovieron un hervidero de confusión reflejando las crónicas como comienzo las dos de la tarde del día 22 de septiembre. Esto provocó una asalto en la vecina localidad de la noble leal villa de San Sebastián de la Vega del Pepino. El escaso apoyo dio lugar a que los bromistas dicen el chuflido de Lares, en vez del grito. No obstante, hubo un enfrentamiento con muerto entre los alzados y una escasa guarnición local de militares apoyados por civiles y dieran lugar a devolver la legalidad vigente el día 23. Quedando desconcertados y presos los agentes británicos por la falta de apoyo.

El legado

Puerto Rico fue adoptando todos los procesos administrativos y, en 1876, con la constitución del restablecido periodo monárquico, en su primer artículo, quedo claro que Puerto Rico y Cuba eran consideradas provincias españolas de ultramar. Siendo una vez más constatada la integridad del territorio como español.

Finalizando el siglo, el avance administrativo fue creciendo, Puerto Rico y Cuba fueron las dos provincias españolas que en 1897 se reconocieron como las primeras comunidades autónomas (algo habitual hoy en día en España). Siendo Puerto Rico, el 25 de noviembre de ese mismo año, ochenta años antes de la actual constitución.

Durante este periodo de mitad del siglo XIX, hasta la invasión extranjera, Puerto Rico tuvo los avances que España tenía, siendo pionera, en el primer ferrocarril de España, incluso antes que el famoso Barcelona-Mataró o Madrid-Aranjuez. San Juan también fue de las primeras ciudades españolas con alumbrado eléctrico en las calles y tranvías eléctricos.

El primer parque nacional de España fue el Yunque en Puerto Rico, inaugurado por Alfonso XII en 1876, 43 años antes que el primer parque natural en la península, el de Picos de Europa.

La economía en la isla era próspera, como su industria; la peseta puertorriqueña o el peso puertorriqueño, a cargo del Banco Español de Puerto Rico”, tenía más valor que el Dólar estadounidense de la época. La industria del café o azúcar, muy valorada en aquella época, era lo más boyante y las principales fuentes de ingresos en la isla; el legado español en la isla en 1898 terminó en lo más alto de su esplendor.

Comparación con el periodo norteamericano S. XX Y XXI

La invasión norteamericana en 1898 de Puerto Rico, cambió su condición para siempre, dejó de ser una autonomía española próspera para convertirse en una colonia sometida (como lo es hoy en día). El peso puertorriqueño, su moneda, se devaluó un 60%.

La producción de azúcar o café, pasó a manos extranjeras, se expropió a sus dueños las tierras productoras y se eliminó otros tipos de cultivos para centrarlo todo en caña de azúcar y exportarlo a USA, provocando precariedad de alimentos.

La incitación a la pérdida de costumbres, como la fiesta de los reyes, la prohibición del español en los colegios o la eliminación de la ciudadanía española (a los que en 1898, eran ciudadanos españoles en toda regla) fueron otras medidas invasoras para eliminar la identidad nacional del puertorriqueño.

En la primera mitad del siglo XX, hubo muchos intentos por recuperar algunos de los derechos que se perdieron con la invasión extranjera. Los invasores hicieron experimentos con la población, infectándola de enfermedades y provocando abortos en mujeres sanas. Sobre todo en los periodos de las décadas los “30, 40 y mediados de los 50”, fueron muy difíciles para la isla, como los asesinatos en Ponce o en el grito de Jayuya.

La creación en 1952 del ELA (Estado Libre Asociado) , actual estatus, fue una tomadura de pelo que no ha dado más que “mantengo” e induciendo corrupción en la clase política a cambio de su silencio en: Ley de Cabotaje, dictatorial y ruinosa. Eliminación del libre comercio provocando precios altos en todos sus productos y consumidores cautivos. Falta de sistemas e infraestructuras, como la eléctrica; deficientes niveles de inseguridad ciudadana o un sistema educativo adoctrinado.

Mención aparte del problema político, donde después de varios plebiscitos durante sesenta años, no hay solución al tema del “Estatus”, se mantiene la colonia, y el avance es cero.

La inversión norteamericana en la isla, es mínima, los recursos naturales no existen, el comercio depende de USA, y la previsión en catástrofes naturales, se gestionan nefastamente, prueba de ello es el Huracán María. Concluyendo que USA, definitivamente solo quiere la isla para tener consumidores cautivos y bases militares. La “Cuestión Ciudadanía” no les importa, habiendo un éxodo puertorriqueño de más de cuatro millones de personas y la cifra aumenta.

Nuestra causa reunificacionista

Aunque el movimiento de reunificar Puerto Rico con España, es desde el mismo momento de la separación, en los últimos doce años se está intensificando sobre todo en lo cultural. Es en 2022 cuando creamos esta asociación con fines activistas, dentro del marco de la moderación, y con el objetivo de acercar a Puerto Rico y a España en diversos marcos de legalidad y de modo pacífico:

Salir de redes sociales y apoyar la causa en la calle, dándose a conocer en diferentes apartados. En 2023. Se creó el premio Héroe de Puerto Rico, donde se entrega un trofeo a puertorriqueños que han hecho una aportación social, económica etc…, ya sea jurídica o personal a contribuir con el desarrollo de la isla.

Apoyar causas que beneficien estos acercamientos, como la nacionalidad española, cuestión primordial, que consideramos la antesala para poder unir un territorio.

Enviando representantes al comité de descolonización de la ONU.

Participando en la honra del soldado español desconocido en Puerto Rico.

Como conclusión a esta exposición, quisiera hacer un llamamiento a nuestros compatriotas para que se unan a nuestro movimiento y así llevar más lejos nuestro trabajo.