El pasado domingo 16 de noviembre se entregó en las fiestas de la localidad de Hatillo (Puerto Rico).

Lo entregó y fue maestro de ceremonia don José Poventud, nuestro representante en la isla. Lo recogió el presidente del Círculo Canario don Porfirio Toledo y las palabras que expresó el Sr. Poventud fueron las siguientes:

Damas y caballeros, mi nombre es José Poventud y vengo en representación de: asociaciones de Puerto Rico, EEUU y España.

Hoy, en esta honorable festividad, queremos hacer entrega de un reconocimiento al Círculo de Amsitad Canaria.

En años anteriores este premio fue entregado al ayto. De San Sebastián del Pepino y a Casa Pueblo de Adjunta.

Se entrega El premio Héroe de Puerto Rico de 2025 al Círculo Canario por mantener las raíces españolas canarias vivas: su cultura, su música, su gastronomía y su convivencia amable y pacífica.

Hay más, 40% de los puertorriqueños con ascendencia europea descienden de isleños canarios.

Los primeros canarios llegaron a Puerto Rico con Juan Ponce de León. Uno de ellos aparece nombrado en la famosa “Elegía a la muerte de Ponce de León”. Su nombre era Juan Perdomo.

Casi toda la música jíbara navideña y la gastronomía tradicional de esa celebración son heredadas de los canarios.

El Círculo de Amistad Canaria de Puerto Rico fue pieza clave para organizar los viajes a Canarias en los años 2003-2007 que dirigió su presidente don Porfirio Toledo. Esa conexión entre Puerto Rico y Las Islas Canarias sirvió para reforzar nuestra alianza.

Los logros más sobresalientes y por los cuales merecen el Premio Héroe de Puerto Rico que ofrece La Asociación Cultural de Puerto Rico – España:

Logra que el municipio de Hatillo celebre el Día de la Canariedad, esto como un gesto necesario de unión cultural con las Islas Canarias.

Logra que los ayuntamientos de San Miguel de Abona, Tenerife, y el de Hatillo, Puerto Rico, firmen un acuerdo de hermandad.

El Círculo de Amistad Canaria de Puerto Rico aprobó adherirse a la propuesta, que promueve la aprobación en las Cortes Generales del Reino de España de una ley recuperación de nacionalidad española y de reintegración jurídica, personal y voluntaria, para todos los puertorriqueños descendientes de españoles que lo deseen.

Por eso le hacemos entrega de esta placa y esta proclama.

Con este premio tratamos de ir haciendonos un lugar en la vida pública puertorriqueña. En las fotos que acompañan este artículo se puede ver a don José Poventud haciendo la entrega y recogida por parte de Don Wilfredo Rivera. El reconocimiento consta de un pergamino y una placa conmemorativa.