El pasado domingo 16 de noviembre se entregó en las fiestas de la localidad de Hatillo (Puerto Rico).
Lo entregó y fue maestro de ceremonia don José Poventud, nuestro representante en la isla. Lo recogió el presidente del Círculo Canario don Porfirio Toledo y las palabras que expresó el Sr. Poventud fueron las siguientes:
Damas y caballeros, mi nombre es José Poventud y vengo en representación de: asociaciones de Puerto Rico, EEUU y España.
Hoy, en esta honorable festividad, queremos hacer entrega de un reconocimiento al Círculo de Amsitad Canaria.
En años anteriores este premio fue entregado al ayto. De San Sebastián del Pepino y a Casa Pueblo de Adjunta.
Se entrega El premio Héroe de Puerto Rico de 2025 al Círculo Canario por mantener las raíces españolas canarias vivas: su cultura, su música, su gastronomía y su convivencia amable y pacífica.
Hay más, 40% de los puertorriqueños con ascendencia europea descienden de isleños canarios.
Los primeros canarios llegaron a Puerto Rico con Juan Ponce de León. Uno de ellos aparece nombrado en la famosa “Elegía a la muerte de Ponce de León”. Su nombre era Juan Perdomo.
Casi toda la música jíbara navideña y la gastronomía tradicional de esa celebración son heredadas de los canarios.
El Círculo de Amistad Canaria de Puerto Rico fue pieza clave para organizar los viajes a Canarias en los años 2003-2007 que dirigió su presidente don Porfirio Toledo. Esa conexión entre Puerto Rico y Las Islas Canarias sirvió para reforzar nuestra alianza.
Los logros más sobresalientes y por los cuales merecen el Premio Héroe de Puerto Rico que ofrece La Asociación Cultural de Puerto Rico – España:
- Logra que el municipio de Hatillo celebre el Día de la Canariedad, esto como un gesto necesario de unión cultural con las Islas Canarias.
- Logra que los ayuntamientos de San Miguel de Abona, Tenerife, y el de Hatillo, Puerto Rico, firmen un acuerdo de hermandad.
- El Círculo de Amistad Canaria de Puerto Rico aprobó adherirse a la propuesta, que promueve la aprobación en las Cortes Generales del Reino de España de una ley recuperación de nacionalidad española y de reintegración jurídica, personal y voluntaria, para todos los puertorriqueños descendientes de españoles que lo deseen.
Por eso le hacemos entrega de esta placa y esta proclama.
Con este premio tratamos de ir haciendonos un lugar en la vida pública puertorriqueña. En las fotos que acompañan este artículo se puede ver a don José Poventud haciendo la entrega y recogida por parte de Don Wilfredo Rivera. El reconocimiento consta de un pergamino y una placa conmemorativa.
