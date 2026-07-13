De las hojas, lágrimas. -Lorca camina en silencio y regresa a Lima y a Granada.

Hablar de identidad en mi Perú es difícil. Él lo sabe y entiende.

Al llegar a Lima, mira los atardeceres, en nuestra tierra, las personas se sientan y en ella comen zapatos de hambre, desganados de infelicidad.

Llegando a tierras deseadas.

Escuchaba: Soy migrante repetía y cantaba una canción de figuras.

Por momentos Lorca me hace recordar a Javier Heraud, la fuerza en el andar y en los textos.

Él se enreda en la tierra con la Pachamama.

Pachamama de mi vida y de mi amor.

A veces, al estar solo te recuerdo y me llevo el sentir en tu mirar,

Caballero incansable y pasajero de la vida.

Has aparecido en la historia que no nos pertenece.

Tus bailes, memoria y amanecer está con nosotros.

Mi corazón es una mariposa refería Lorca aquella noche.

Cuando el migrante sufre, el migrante llora, resiste y renace.

Va caminando por el pueblo y la ciudad.

Machupicchu camina con Sacsahuaman van juntos

Nuestro pasado es diferente, pero se junta con los ancestros.

Alguna vez, más adelante, como diamantes y reyes sembraremos los costados y nos levantaremos en las soledades de tus ojos.

Porque cuando lloramos, solemos caer en la noche.

Autora Rocío Hervías