El concepto central del proyecto es identificar, junto a colaboradores, autoridades locales y entidades españolas, uno de los muchos pueblos con baja población o en proceso de abandono que forman parte de la España vacía, con el propósito de contribuir a su revitalización mediante la llegada de familias, emprendedores, profesionales, jubilados y trabajadores puertorriqueños interesados en construir una nueva vida en España.

La visión es sencilla, pero ambiciosa: ayudar a devolver vida, actividad económica, viviendas, negocios, cultura y movimiento social a un pueblo de la España vacía que necesite población y desarrollo, dándole al mismo tiempo un toque puertorriqueño visible, respetuoso e integrado a la realidad española. La idea es que ese espacio pueda convertirse, con el tiempo, en una especie de “Little Puerto Rico en España”, similar al concepto cultural que existe en otras partes del mundo con comunidades como Little Italy o Chinatown.

Este “Little Puerto Rico en España” no sería una comunidad cerrada ni exclusiva. Por el contrario, estaría pensada como un punto de encuentro cultural, económico y humano, donde residentes españoles, puertorriqueños, visitantes de otras regiones de España y turistas de toda Europa puedan experimentar la gastronomía, la música, la historia, el arte, los productos, la hospitalidad y la identidad puertorriqueña dentro de un entorno español.

La iniciativa, coordinada por Edwin Ortiz, busca tender un puente entre Puerto Rico y España, no solo desde la historia compartida, sino también desde una visión práctica de futuro: repoblar zonas de la España vacía, emprender, restaurar viviendas, abrir negocios, crear empleos, atraer visitantes y colaborar con municipios que buscan soluciones reales ante la despoblación.

Entre los objetivos principales del Proyecto Puerto Rico en España se encuentran:

Identificar pueblos y regiones de la España vacía con baja población que estén abiertos a recibir nuevos residentes y proyectos productivos.

Promover la creación de viviendas, negocios, servicios y espacios culturales con participación puertorriqueña y colaboración local.

Impulsar oportunidades para emprendedores puertorriqueños en áreas como gastronomía, agricultura, turismo cultural, educación, construcción, arte, tecnología, comercio local y servicios profesionales.

Facilitar orientación sobre residencia, visados, integración, vivienda, educación, sanidad, empleo y emprendimiento en España mediante expertos, webinars y alianzas profesionales.

Fortalecer los lazos históricos y culturales entre Puerto Rico y España, reconociendo una herencia compartida presente en el idioma, la familia, la gastronomía, la arquitectura, la música, la tradición y la identidad puertorriqueña.

Colaborar con municipios de la España vacía, asociaciones rurales, entidades contra la despoblación, medios de comunicación, empresarios y autoridades locales interesadas en estudiar esta propuesta.

El Proyecto Puerto Rico en España surge en un momento en que muchos puertorriqueños buscan nuevas oportunidades de estabilidad, seguridad y futuro, sin renunciar a su identidad cultural. España representa para muchos una posibilidad real de arraigo, conexión histórica y participación dentro del marco europeo.

“Este proyecto nace con un sentido de propósito. No se trata solamente de mudarse a España. Se trata de construir comunidad, aportar vida a pueblos de la España vacía que la necesitan, abrir caminos para familias puertorriqueñas y crear un espacio donde Puerto Rico pueda sentirse, vivirse y compartirse en España”, expresó Edwin Ortiz, coordinador del proyecto.

Actualmente, el equipo del Proyecto Puerto Rico en España se encuentra evaluando distintas regiones, estableciendo contactos con colaboradores en España, organizando encuentros informativos y preparando futuras visitas exploratorias a municipios de la España vacía interesados en recibir y dialogar con la iniciativa.

El proyecto busca la colaboración de medios españoles, autoridades municipales, entidades regionales, asociaciones rurales, profesionales, empresarios y ciudadanos interesados en conocer más sobre esta propuesta y sus posibles beneficios para las comunidades locales.

Sitio web: proyectopuertoricoenespana.com