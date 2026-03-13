En este momento político y justo a medio siglo del último golpe de Estado en Argentina, esta solidaridad se expresa hoy en dos direcciones: la reivindicación y defensa de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y la denuncia del proyecto antisocial del actual Gobierno Milei.

Una Declaración contundente

Para el medio centenar de organizaciones argentinas, latinoamericanas y suizas que firmaron la declaración Del Golpe de 1976 al proyecto neoliberal de Milei, se trata de desenmascarar ante la opinión pública un proyecto económico-social que tiene grades similitudes –casi un continuismo– con el de los militares de entonces.

Elaborada conjuntamente por Nunca Más, Argentinos para la Victoria Provincia 25 (regional suiza), la Asociación El Periscopio de ex presos políticos de Coronda, el Jardín de los Desaparecidos, Latino Lab y AMIS, esta Declaración obtuvo, además, el respaldo de personalidades políticas y sociales helvéticas. Entre ellas, senadores y diputados nacionales, así como dirigentes de los principales sindicatos. (https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=939647161901274&id=100075679970704&rdid=26KTcFjfgv4JRuWU#).

Muchas de las adhesiones fueron inmediatas, algunas, argumentadas. La ex diputada nacional Anne-Catherine Menetrey, por ejemplo, escribió: «Por supuesto, ¡firmo con gusto esta declaración! Es tan importante, no solo por esta fecha conmemorativa, sino también debido a la oscuridad del futuro que nos preparan los nuevos dictadores depredadores y la evolución política del mundo, en particular en América Latina. Es aterrador constatar el terror que propaga Donald Trump, que nos deja atónitos e impotentes». O la dirigente del principal sindicato helvético que adhirió a la Declaración agradeciendo infinitamente a los promotores «por este gran compromiso» militante.

A partir del 2 de marzo y hasta fin de mes se realiza una decena de muy diversas actividades en Ginebra y en Berna, como el bordado de un patchwork por la memoria; presentación de libros y proyección de películas; un coloquio universitario y una video conferencia con el Colectivo INTERMESAS de Sitios de la Memoria de la Argentina (https://jardindesdisparus.org/wp-content/uploads/2026/02/Flyer-bleu-mars-mois-de-la-memoire.pdf).

Otras cuantas organizaciones convocan el mismo 24 de marzo, en la capital suiza, una actividad político-cultural centrada en la actual situación argentina en un «continente amenazado» (https://www.solifonds.ch/veranstaltungen).

Para la profesora Marcella Camerano, argentina residente en Suiza, militante de Derechos Humanos e integrante de Argentinos para la Victoria-provincia 25, este 50 aniversario del golpe de 1976 la tarea principal desde Europa consiste en recordar, reactualizar y dinamizar la militancia de proximidad con los actores sociales más dinámicos de Argentina. «Fundamentalmente, solidarizarse con el compromiso de una gran parte de la sociedad argentina por la Memoria, la Verdad y la Justicia que fue y es el hilo conductor de esa lucha por los derechos humanos». Este compromiso, enfatiza Camerano, convierte a Argentina en un «verdadero ejemplo internacional del trabajo cotidiano para que la memoria colectiva se imponga al olvido y el negacionismo». Sin duda, un reto muy especial, precisamente «en esta etapa en la cual el proyecto de Milei se propone, entre otros objetivos, imponer el negacionismo como ideología dominante y justificar los crímenes de la dictadura». En efecto, explica Camerano, este proyecto «Niega el Estado de Derecho, las diversidades y la lucha de las mujeres por la igualdad de género». Por otra parte, «Ignora el calentamiento planetario. Desconoce a las organizaciones multilaterales internacionales y sus programas consensuales, como la Agenda 2030». Visión reaccionaria, concluye Camerano, que lleva a Milei «a tener como principales referentes internacionales a Donald Trump y Benjamín Netanyahu, manteniendo relaciones estrechas, casi carnales, con los máximos dirigentes neofascistas de Europa».

Solidaridad italiana

También en Italia durante el mes de marzo se promueven múltiples iniciativas. En ámbitos universitarios como en iglesias históricamente solidarias, como la Valdense, y proyecciones de la película Identidad en varias ciudades. Un testimonio-denuncia basado en la vida de Daniel Santucho, el nieto número 133 restituido a su legítima familia en julio de 2023 cuando ya tenía 46 años.

Las actividades de solidaridad arrancaron con un Coloquio Internacional del 4 al 6 de marzo en la Universidad Roma Tre, convocado por una quincena de organizaciones italianas con presentaciones por una veintena de personalidades de Italia y de Argentina. Una de ellas es Enrico Calami, quien como Cónsul de Italia en Buenos Aires en los años de la dictadura promovió el asilo y protegió a más de 300 personas, en su mayoría militantes perseguidos por las fuerzas represivas (https://www.amnesty.it/eventi/a-50-anni-dal-golpe-argentino-nunca-mas/).

Entrevistado por este corresponsal, Calamai recuerda aún hoy, con gran emoción, imágenes de terror y represión: «Los coches sin patente circulando por Buenos Aires. Las declaraciones de familiares de desaparecidos que iban al Consulado a presentar el recurso de habeas corpus para sus hijas o hijos desaparecidos. Los que se presentaban al Consulado diciendo que si los echábamos a la calle les esperaba tortura y muerte. En una palabra, la violencia escondida, en contraste con la normalidad aparente de la vida en una ciudad como Buenos Aires».

Seguir mirando con atención el pasado, subraya Enrico Calamai, «ayuda a comprender el presente». Y permite así reforzar la solidaridad en un momento latinoamericano muy complejo donde «Estados Unidos promueve una política supremacista cada vez más violenta y arrogante hacia Venezuela, Méjico, Colombia, Cuba y buena parte del continente» y del mundo.

Para el ex diplomático italiano, es muy preocupante el nuevo impulso bélico, fundamentalmente promovido desde occidente en una realidad mundial donde parece imperar el olvido del saldo de «los millones de personas que murieron en las dos guerras mundiales». Con el agravante de que hoy se dispone de «una tecnología destructiva desligada de cualquier consideración ética, que puede abrir paso al abismo nuclear». Una nueva guerra mundial, concluye Calamai, podría llegar a borrar cualquier posibilidad de vida humana o de vida en general sobre la Tierra. «Y todo ocurre ante la indiferencia de la opinión pública, parecido a lo que pasaba en la Argentina frente al fenómeno de la desaparición».

La Francia fraterna dice «presente»

Al igual que en Suiza, Italia y otros países del continente también en Francia el mes de marzo se perfila como el «Mes de la Memoria», como puede verse por el frondoso programa de iniciativas organizadas en París por la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia (ACAF). El 4 de marzo, un primer coloquio con el aporte testimonial y reflexivo de militantes de diferentes movimientos y organizaciones en los años 70, seguido, días más tarde, por otro con el análisis político de los golpes de Estado en Argentina de 1930 en adelante. Entre el 19 y el 23 se realizarán tres actividades culturales y conmemorativas: la presentación de Un ciudadano común en época de dictadura, el último libro del periodista rioplatense Víctor Hugo Morales; el Itinerario de la Memoria en varios sitios parisinos ligados a la resistencia argentina de los 70 y la proyección en la Universidad París-Cité de la película Yo, la hermana Alice, del realizador Alberto Marquardt. El mismo 24 de marzo, la comunidad argentina y latinoamericana, con el apoyo de diversos partidos y sindicatos, convocan a una manifestación masiva en las inmediaciones de la Embajada argentina, sitio emblemático de la protesta solidaria estas últimas cinco décadas (https://www.facebook.com/ACAFasamblea/?locale=fr_FR).

Con este programa, la ACAF se propone, en primer lugar, «homenajear a las 30 mil personas desaparecidas, y no solo desde la perspectiva de la denuncia al terrorismo de Estado, sino también a partir de una reivindicación de los hechos y las motivaciones que llevaron en aquel entonces a tantos jóvenes a comprometerse políticamente», como explica en una entrevista telefónica María Laura Stirnemann, una de las organizadoras. Hija de padre desparecido y madre ex presa política, Stirnemann impulsó con su hermana la creación de HIJOS en Francia durante los años noventa y estuvo entre las promotoras del nacimiento de la ACAF en 2016.

Si una virtud ha demostrado la década de existencia de esta Asamblea, ha sido la unidad en la diversidad. Además, su decisión de movilización y protesta frente a los proyectos neoliberales en Argentina, promoviendo para ello una sólida red de apoyo en la sociedad civil francesa. «Numerosos dirigentes de partidos progresistas y sindicalistas nos vienen acompañando ya desde hace mucho tiempo. Y contamos nuevamente con ellos para la manifestación del próximo 24 de marzo», comenta Stiernemann. En la actualidad, como siempre, agrega, «buscamos romper el discurso dominante con respecto a Argentina y deconstruir las mentiras que se relatan». Según ella, «Hay más artículos de prensa que reivindican a Milei que los que lo critican. Es esencial contar la verdadera historia cotidiana de la gente; denunciar el intento gubernativo para desmantelar toda la construcción colectiva de la Memoria-Verdad y Justicia; confrontar el negacionismo de este Gobierno retrógrado; desnudar la violencia policial y los mecanismos actuales de represión; confrontar la nueva reforma laboral con los lastres sociales y las pérdidas de derecho que ella implica».

La crítica que tiene alternativas. La denuncia que genera conciencia. Las consignas que definen prioridades. Como concluye la Declaración suiza: «Nunca más al Terrorismo de Estado. No al proyecto económico-social de Milei. No al negacionismo en cualquiera de sus versiones en cualquier lugar del planeta». Más que nunca, ahora se trata de reforzar la solidaridad internacional activa que reverdece, justamente, en este marzo, con la misma primavera europea.