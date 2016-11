SHARE ON:

Soy el cantor de América autóctono y salvaje:

Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal.

Mi verso no se mece colgado de un ramaje

Con vaivén pausado de hamaca tropical.

Cuando me siento inca, le rindo vasallaje

Al Sol, que me da el cetro de su poder real;

Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje

Parecen mis estrofas trompetas de cristal.

Mi fantasía viene de un abolengo moro:

Los Andes son de plata, pero el león de oro,

Y las dos castas fundo con épico fragor.

La sangre es española e incaico es el latido;

Y de no ser poeta, quizá yo hubiera sido

Un blanco aventurero o un indio emperador.