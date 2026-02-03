En la actualidad, el 13,2 % de los alimentos —el equivalente de 1.250 millones de toneladas— se pierde luego de la cosecha y antes de llegar a la venta al por menor. Tan solo en 2022 se desperdiciaron 1.000 millones de toneladas (un 19% del derroche total) en los hogares, los servicios alimentarios y la venta minorista.

Por otra parte, aproximadamente 673 millones de personas –el 8,2 % de la población mundial– padecieron hambre en 2024 y otros 2.600 millones no pudieron acceder a una dieta saludable. (https://www.fao.org/newsroom/detail/targeted-investments-to-combat-food-loss-and-waste-and-generate-triple-wins/es).

Según la Red de Bancos de Alimentos de México (BAMX), el país azteca es el que más desperdicia en América Latina: unos 30 millones de toneladas aptas y seguras para consumo humano, aproximadamente el 40% de los alimentos que produce. Mientras tanto, en Argentina cada persona desperdicia un promedio de 72 kilos de alimentos por año. Si se habla de una familia promedio, esta cifra trepa a 198 kilos anuales.

En la Unión Europea se desperdician, en promedio anual, unos 132 kilos por persona. Más de la mitad ocurre en los hogares, casi el doble de lo que se pierde durante la producción y el procesamiento de alimentos. Las diferencias dentro de esta región son significativas: 286 kilos por año por persona en Chipre, 261 kilos en Dinamarca y 24 kilos España, el país que menos derrocha.

Todas estas cifras y porcentajes proyectan rostros humanos sobre un trasfondo por demás alarmante. Y traducen un nuevo fracaso de civilizatorio cuando se recuerda que, hace apenas unos pocos años, las naciones se propusieron liquidar el hambre a más tardar en 2030. A escasos cuatro años de este horizonte –definido consensualmente en 2015 en las Naciones Unidas– la deuda social es más preocupante que nunca debido a metas no cumplidas, así como al impacto que tiene el despilfarro en la degradación ambiental. La evidencia de esta otra cara de la moneda es incuestionable: el desecho de alimentos que terminan en la «basura» (rellenos sanitarios) emite abundante metano, un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento mucho mayor que el dióxido de carbono (CO2).

Un mal ejemplo

En el caso específico de Suiza, la realidad no es muy diferente. Según el Informe Intermedio de Seguimiento de las Pérdidas de Alimentos 2025, en 2024 el desperdicio por persona a través de todas las etapas de la cadena de producción y consumo de alimentos fue de 310 kilos, lo que equivale a 800 dólares desperdiciados per cápita. Apenas un 5% menos (330 kilos) que en 2017. Con estas cifras, el país queda muy lejos de su intención de reducir el desperdicio a la mitad hacia el año 2030. En las condiciones actuales, alcanzar esta meta parece muy improbable, por no decir imposible. («DE-CH»>).