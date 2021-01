Ayer tomaron declaración al ex comisario Villarejo, antes que nada déjenme decirles que las aventuras del 007 se quedan cortas ante lo que el viejo comisario nos contó.

Al ya famoso ex comisario lo sentaron ayer en el banquillo por unas presuntas calumnias sobre Félix Sanz Roldán, ex director del Centro Nacional de Inteligencia el CNI, nuestra CIA, para que puedan hacerse una idea. Muchas veces me reuní con Corinna ha declarado sin miedo a levantar los celos del hombre de la Mancha, quiero decir, el de los Emiratos Árabes, confortablemente atendido por tres asistentes o ayudas de cámara a cargo de Patrimonio Nacional, es decir de todos nosotros. Y por si no fuera poco el dolor que presuntamente habrá sentido el ausente, el implacable ex comisario ha añadido: Intenté seducirla, engañarla, ganarme su confianza, porque ese era mi trabajo…

Sabemos que 007 está al servicio de su majestad y que recibe órdenes de MI6, pero ¿de quién recibía las órdenes Villarejo? Félix Sanz Roldán ha declarado que, ayer, era la primera vez que veía en su vida al ex comisario y que él jamás amenazó a la bella Corinna, poniendo en duda la declaración de esta de que se sintió amenazada por el anterior director del CNI.

No me dirán que la historia no tiene salsa y que es mucho más interesante que El Príncipe y la Corista, aunque nuestra Corinna no sea Marilyn Monroe ni el emérito Laurence Olivier. Tampoco Villarejo es 007 ni Félix Sanz, Ernst Stavro Blofeld de Spectra. Pero, aunque doméstico, no me negaran que el caso tiene todos los componentes para una novela de género. Lugares exóticos como Abu Dabi, espías, traiciones, bellas mujeres seducidas, cuernos –no piensen mal, me refiero a los del elefante de Botsuana–, incluso trenes como los del Oriente Exprés de Agatha Christie.

Reconozco que el misterio ha conseguido engancharme y estoy a la espera de nuevas entregas. ¿Conseguirá Villarejo recordarlo todo gracias a la neuroplasticidad? ¿Tendrá un as en la manga Félix Sanz? ¿Despedirán a los tres asistentes? ¿Se comprara un castillo Corinna con los 65 millones? ¿Volverán las oscuras golondrinas?

Crean que estoy tan impaciente como ustedes.