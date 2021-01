Cuando los pájaros se esconden,

las estrellas se mezclan

ocultándose tras sus propios destellos.

La luz se va y solo queda el silencio.

Y la noche pasó con grandes desvelos,

llegando de nuevo la luz deseada a paso ligero.

Y junto al día, sus alegres gorjeos.

Confieso que anoche,

bailando con mi sombra

desterré mis miedos.

Ahora me siento fuerte, libre,

ya no le tengo miedo

y cuando llegue la noche,

bailaré con mi sombra de nuevo

y nunca más dejaré que las estrellas

oculten ante mis ojos sus propios destellos.

Buscaré como el ave libre nuevos horizontes

donde por fin se desvanezcan mis tristes y ajados

recuerdos

de una noche sin luna.

Quando gli uccelli si nascondono,

le stelle si mescolano

celandosi dietro i propri bagliori.

La luce si spegne e rimane solo il silenzio.

La notte è trascorsa insonne,

mentre arrivava nuovamente, con passo leggero,

la luce desiderata.

E insieme al giorno, i loro allegri cinguettii.

Confesso che ieri sera,

ballando con la mia ombra,

ho scacciato le mie paure.

Adesso mi sento forte, libera,

non ho più paura di lei

e quando arriverà la notte,

ballerò di nuovo con la mia ombra

e non lascerò più che le stelle

nascondano ai miei occhi le loro scintille.

Come un uccello libero cercherò nuovi orizzonti

dove finalmente potranno svanire i miei tristi e

sbiaditi ricordi

di una notte senza luna.

María del Carmen Aranda