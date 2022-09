Desde pequeña tuvo clara una cosa, aquello que realmente le hacía feliz era inventar mundos, tramas y personajes.

Estudió turismo, trabajó en varios hoteles y durante nueve años llevó un comercio de ropa infantil. Pero, tras la muerte de su padre en 2015, decidió retomar su verdadera vocación.

Se consideró una escritora versátil que se desenvuelvo bien en el thriller y en la romántica. Actualmente tiene cinco novelas autopublicadas en Amazon con el pseudónimo de Andrea Nusán (Ana, más allá del tiempo y la distancia, José, más allá del olvido, El silencio del viento, En las entrañas del Derly y Preludio de un sueño). Ha participado en dos antologías de relatos de carácter benéfico, es miembro de la Academia Norteamericana de la Literatura y forma parte de varios grupos de lectura en redes sociales.

Su pasión sigue siendo la escritura.

Miguel Esteban- ¿Cuándo te iniciaste en la escritura? ¿Recuerdas la edad que tenías? ¿Hubo algún hecho, persona, circunstancia que te llevara o empujase a ello?

Andrea Nusán- Diría que empecé incluso antes de saber escribir, pues ya inventaba mundos, personajes y tramas para mis amigos del colegio. Pero mi carrera profesional comenzó en 2018 con la publicación de mi primera novela: Ana, más allá del tiempo y la distancia. Tras la muerte de mi padre, tres años antes por un cáncer repentino, supe que debía apostar por lo que realmente me hacía feliz.

P- ¿Queremos conocer un poco más a la escritora, descríbete?

R- Soy una escritora muy disciplinada. Aprendo día a día y no me conformo con las historias banales. Creo en las tramas por la fuerza de los personajes y me gusta profundizar en su psicología, ya sean héroes o villanos. Para mí, una historia en la que todo transcurre de forma lineal pierde agilidad y frescura. Me gustan los giros inesperados y que los sentimientos florezcan al terminar de leer una de mis novelas.

P- ¿Quién es Andrea Nusán y cuáles son sus sueños?

R- Soy una mujer de cuarenta y cinco años, casada y con dos hijos, a la que la vida no le da miedo pero sí que hieran a los míos o las pérdidas inevitables. Mi sueño como escritora es ir sumando lectores a lo largo de mi carrera y conseguir escribir esa historia que sea inolvidable.

P- ¿Qué concepción tiene de la narrativa?

R- Es un mundo difícil en el que nada ocurre porque sí ni sin esfuerzo. Pero la magia que rodea las primeras respuestas de los lectores consigue que todo valga la pena.

P- ¿Qué consejo daría a los jóvenes, que están empezando?

R- Que no desesperen, que luchen por sus sueños, que trabajen duro para conseguirlos y que lean mucho.

P- ¿Desde qué momento supo que quería dedicarse a la escritura?

R- Desde siempre supe que la escritura me acompañaría en mi vida de una forma o de otra. No sabría vivir sin expresar en el papel aquello que ronda mi cabeza. Para mí es otra forma de lenguaje.

P- Pessoa decía que “la vida no basta, por eso existe la literatura”. Para usted ¿escribir es una necesidad; y cómo justifica los largos periodos de silencio?

R- Sí, escribir es mi manera de expresar mis sentimientos, miedos y alegrías. Hasta el momento, no he tenido periodos largos de silencio, y espero que no lleguen pronto.

P- ¿Cómo es su propio proceso a la hora de escribir?

R- Trato de escribir todos los días, ya sean unas horas o un rato. Cuando encuentro la idea, preparo mis novelas desde mucho antes de ponerme a escribir, busco la información necesaria y trazo un mapa de escenas en el que luego basarme para escribir la trama. Suelo tardar una media de nueve meses en terminar el primer borrador y después otros dos meses más en pulirlo y corregirlo.

P- ¿Qué narradores son sus referentes y autores de cabecera?

R- Me gustan muchos autores de diversos géneros, aunque como lectora prefiero el género del thriller. Stephen King es uno de mis favoritos y también el tristemente desaparecido Carlos Ruiz Zafón.

En cuanto a mujeres escritoras, me encanta como escriben Isabel Allende y Sarah Lark.

P- ¿Podría usted contarnos un poco del resto de su actividad literaria?

R- Tengo cinco libros publicados. Los tres de romántica (Ana, más allá del tiempo y la distancia, José, más allá del olvido y Preludio de un sueño) son historias intensas de superación, de pasión, de sacrificio y de búsqueda de sueños. En la última de ellas también hay espacio para el erotismo y el humor.

Y las dos de thriller (El silencio del viento y En las entrañas del Derly) son muy distintas entre ellas: una combina el misterio con lo paranormal y la otra con la literatura, la música y los recuerdos de los años ochenta.

Me gusta ponerme retos cada vez más grandes y no estancarme en un mismo tipo de novela.

P- ¿Cuáles fueron sus primeras lecturas, y qué autores le influyeron?

R- Supongo que, como muchos niños, empecé con cuentos y tebeos, uno de mis favoritos era Candy, Candy. Sin embargo la primera lectura que influyó en mi escritura fue Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer.

P- ¿Cómo definiría a sus libros de narrativa?

R- Intento que todas mis novelas tengan alma y que el viaje que comienza el lector en la primera frase de la historia le lleve a conocer otras vidas y otros sentimientos al leer la palabra Fin.

P- ¿Cree que el escritor “evoluciona” en su escritura? ¿Cómo ha cambiado su lenguaje a lo largo de los años?

R- Por supuesto. El escritor evoluciona día a día como persona con nuevas experiencias y nuevas vivencias y su escritura debe hacerlo al mismo tiempo.

Mi lenguaje se ha hecho más rico y más maduro con el paso de los años, y espero seguir aprendiendo y mejorando.

P- ¿Cómo siente que un libro está terminado y cómo lo corrige?

R- Sigo un plan previo de escritura, por tanto cuando comienzo a escribir ya sé cómo terminará la historia. Pero ese primer borrador debe pasar por muchas revisiones antes de pasarlo a la corrección profesional. Me exijo mucho y reviso cada escena y cada párrafo muchas veces antes de estar conforme.

P- ¿Cuál es el fin que le gustaría lograr?

R- Quisiera seguir disfrutando de la escritura como el primer día, como aquel en el que les contaba las historias a mis compañeros de patio.

Autor de la entrevista Miguel Esteban Torreblanca