A la activista Nawal Soufi

La llaman el ángel de la guarda

de los inmigrantes clandestinos,

es ella quien vigila el desembarque

de adultos y niños,

y quien advierte a la guardia costera

antes de que estalle la tormenta.

Es ella quien exhorta a los migrantes

a cuidarse de aquellos

que buscan mano de obra,

pretendiendo hacerse pasar por santos.

Nawal, delicada y hermosa,

es la hermana de todos los migrantes.

Los timoneles nocturnos la temen

y los clientes diurnos la esquivan.

Nawal tiene un pañuelo en la cabeza

y un conocimiento que resulta molesto.

Alimenta y viste a los hermanos del mar

aconsejándoles de no tropezar con el mal.

Nawal es menuda y de perspicaz expresión,

C on un proyecto en mente y ya no le teme a nada.

Nawal, la reina del muelle,

Los protege a todos

del engaño y de la maldad.

All’attivista Nawal Soufi

La chiamano l’angelo dei clandestini

chè vigila sull’approdo

di adulti e bambini.

Lei avvisa la guardia costiera

prima che imperversi la bufera.

Lei indirizza i migranti

a guardarsi dai tanti

che cercano manovalanza

fingendosi santi.

Nawal è esile e bella

ed è di tutti loro la sorella,

la temono i timonieri notturni,

la scansano gli avventori diurni.

Nawal ha un fazzoletto in testa

ed una competenza assai molesta.

Sfama e veste i fratelli del mare,

esortandoli a non inciampare nel male.

Nawal è minuta e ha l’espressione arguta,

un progetto in mente e non teme più niente.

Nawal la regina del molo,

li protegge tutti

dall’ inganno e dal dolo.

Autora Claudia Piccinno

Puedes adquirir esta obra y ayudar a la investigación de enfermedades graves infantiles aquí