Miguel Esteban.- ¿Quién es Angel Luis Alonso y cuáles son sus sueños?

Ángel Luis Alonso Andújar –Soy un tipo normal con todas las dudas y ninguna respuesta. Alguien que desea seguir creciendo y aprendiendo de todo y de todos. Mi sueño es la poesía. Que la poesía sea instrumento de unión entre las personas y así, a cuanto más pueda hacerla llegar, más unido estará el mundo, en ese anhelo de paz, respeto, tolerancia y libertad.

P- ¿ha cumplido alguno de ellos?

R- Bueno, hace cuatro años creé la Asociación Nacional Poetas del AL-MAnsura y en ella, uno de los lemas es precísamente lo anterior, respeto, tolerancia y libertad. Algo que desde entonces se cumple, lo que me llena de orgullo, pues es ese pequeño mundo que me rodea, es mi mundo.

Además, fuí nombrado por el movimiento internacional, auspiciado por Naciones Unidas, Pacis Nuntíí, como Embajador en España de la Bandera Universal de la Paz, que expongo en cada acto público, lanzando un mensaje de paz a todos los que me ven. También Poetas del AL-MAnsura tiene este preciado nombramiento como organización.

P- ¿Lleva mucho tiempo escribiendo ?

R- Desde que nací (risas). Desde que recuerdo de mi infancia siempre me interesó escribir. Pero fué a los doce años, cuando descubrí a Lorca y a Becquer, que supe que mi pasión escritora era por la poesía.

P- ¿Cuál es su próxima creación?

R- Tengo varias que, por motivos de la pandemia, he retrasado. De la Colección Desgarros, que son diez libros pactados con la editorial, tengo preparado el tercero Re-Verso. Pero tengo también dos novelas en poesía esperando. Otro poemario de temática social, otro introspectivo, …en fín, hay mucho material esperando ver la luz.

R- ¿Qué es lo más bonito de poder en las primeras páginas de su libro tener ese lugar para las dedicatorias de sus seres queridos?

R- Para mi, lo más bonito del principio de un libro es poder conocer un poco al autor. Me gusta cuando el escritor se expone abiertamente y habla de él y de por qué y cómo ha escrito esa obra. Y así, una vez conocido, el contenido del libro cobra una verdad distinta, y mejora su comprensión. Es como empatizar con el autor para entender su punto de vista al escribir.

P- ¿A una persona como usted que es escritor , leer le sirve como terapia para despejar la mente?

R- No. Nunca he leído como terapia. He leído y leo por el interés en la obra, en el escritor o las críticas de ese libro. En todo caso, mi terapia es escribir. Todo lo que escribo sale del alma, de lo más interior. Es un grito, de dolor, de amor, de tristeza, de ira, de filosofía, pero un grito al fin y al cabo. Y si escribiendo, soy capaz de sacar de mi interior lo mano, sólo quedará dentro lo bueno, y es en ese momento cuando escribo al amor, a la belleza y a la vida.

P- ¿Qué valores desea transmitir a través de sus libros?

R- La honestidad. Cuando un escritor se lanza al mercado literario ha de ser consciente de que va a ser leído por mucha gente.. Debe ser consciente de que se debe a un público que cada vez le va a exigir más, y entonces ya no basta exponerte. En ese momento el escritor ha de seguir aprendiendo y creciendo para ofrecerse en la técnica, el conocimiento y el desarrollo de una obra que refleje esa honestidad con el lector.

P- ¿Y cómo le gustaría ser recordado?

R- Como te decía al principio, como un tipo normal. Llegado el momento, yo no estaré para verlo, por lo que no importa. Todo el mundo tiene sus seguidores y sus detractores, y unos dirán una cosa y otros otra, y al cabo de un tiempo ninguno de ambos dirá nada. Pero sí que hay algo que siempre me ha preocupado y ocupado en mi vida.

Tengo dos hijos. He querido ser para ellos un referente. Y los he querido educar en valores y principios. Hoy, siendo ellos ya mayores, puedo decir con orgullo que he cumplido. Son dos jóvenes excepcionales. Y si lo he conseguido con ellos y ellos me recuerdan a mí, de la misma forma en la que yo recuerdo a mi padre, habré triunfado en la vida.

P- ¿Cómo piensa que ha afectado la pandemia a la cultura a nivel general?

R- Pues ha sido un varapalo importante porque una de las mejores cosas que tiene el mundo cultural en general, es la cercanía. Es compartir con compañeros viajes, presentaciones, recitales, actuaciones, ete., y en todo ello, esta pandemia nos ha restado bastante. Soy consciente de lo no se acaba ni se acabará la cultura, y aunque se desarrolla a través de plataformas digitales enlazando personas de países muy lejanos, yo siempre apostaré como primera opción la cercanía, el abrazo.

P- ¿Qué papel juega el amor en su vida ?

R- Ah, el amor. Siempre he dicho que el dolor nos recuerda (como modo de supervivencia) que seguimos vivos. Y si estamos vivos, qué mejor que amar. Amar un nuevo día. Amar la noche. Amar a la pareja. Amar al amigo. Amar el trabajo. Amar el aroma de una rosa. Amar en toda la extensión de la palabra, a todo cuanto nos rodea. Porque amando, es como se construye y se mantiene la integridad del ser humano. El amor forma parte de mí.

Miguel Esteban Torreblanca