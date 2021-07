Asamblea General vota una resolución que pide poner fin al embargo económico de Estados Unidos a Cuba

El funcionario del Departamento de Estado Rodney Hunter, a quien el gobierno de Estados Unidos encomendó la triste misión de defender el bloqueo yanqui en la Asamblea General de las Naciones Unidas no debe haberse recuperado aún de la contundente derrota sufrida por Washington en la ONU el pasado 23 de junio.

Estados Unidos tuvo solamente el apoyo del gobierno sionista de Israel, en una paliza diplomática que se selló con marcador de 184 votos a favor, 2 en contra, y tres abstenciones de gobiernos que deben obediencia a Washington, como Ucrania, Brasil y Colombia.

La historia y los pueblos se encargarán de juzgar a quienes en la Asamblea General de la ONU se pusieron directa o indirectamente de parte de una gran potencia que ha sido condenada en 29 ocasiones por la inmensa mayoría de las naciones del mundo, que también sufren el impacto del genocida bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

Son ya casi 60 años de bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, intensificado en el cuatrienio de Donald Trump, y lo peor es que en estos tiempos de pandemia el nuevo gobierno yanqui, que debería sentirse continuador de la administración de Barack Obama, mantiene intactas las crueles medidas adoptadas por su antecesor republicano contra la pequeña Cuba.

Es el fariseísmo de la política exterior yanqui, fuertemente influenciada por dos anexionistas de origen cubano, el republicano Marco Rubio y el demócrata Bob Menéndez, que no se cansan de recomendar a la Casa Blanca nuevas medidas para asfixiar a Cuba.

De ahí que el Canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, cuya voz se escuchó alto y claro en la presentación del proyecto de resolución contra el bloqueo en la ONU, denuncie ahora que las políticas de Estados Unidos están fomentando una emigración insegura, desordenada, e irregular.

Y es que Washington no cumple los acuerdos suscritos con Cuba hace muchos años de otorgar veinte mil visas a cubanos que deseen viajar a Estados Unidos para la reunificación familiar. Mantiene vigente la llamada Ley de Ajuste Cubano que estimula las salidas ilegales de Cuba, y no ha restablecido las funciones del Consulado en su Embajada en La Habana, que fueron suspendidas por el gobierno de Donald Trump en 2017 con el pretexto de las misteriosas afectaciones de salud del personal yanqui.

Para viajar a Estados Unidos los cubanos deben solicitar el visado en terceros países, lo cual encarece enormemente los trámites y costos de las visas, y favorece la emigración insegura, desordenada e irregular, que Washington y los voceros de la mafia anticubana de Miami, utilizan en su campaña para tratar de mostrar el fracaso del sistema cubano y justificar la política cruel del bloqueo.

Esa es la esencia del fariseísmo de la política exterior yanqui, que no ha cambiado en las últimas seis décadas; sesenta años que han visto desfilar por la Casa Blanca a gobiernos republicanos o demócratas, todos empeñados en desconocer el derecho de Cuba a existir como una República independiente y soberana que quiere forjar su futuro, y que lo está logrando, con el apoyo de la mayoría de las naciones del mundo, como lo pudo constatar en la ONU el infeliz diplomático yanqui, Rodney Hunter, el pasado 23 de junio.

Comentario de Jorge E. Macías Jaramillo. Ciudadano de Panamá y América Latina.

Gracias a los 184 países solidarios con Cuba y que de Manera Valiente Humana y con Autodeterminación con su voto piden al Imperio de EEUU. Cese al bloqueo a Cuba.

Es penoso la falta de solidaridad con Cuba de dos países hermanos de América Latina hoy lloramos más por la ve4rguenza de Brasil y Colombia en su posición vergonzosa sumisos, débiles arrodillados al Imperio de EU. Porque solo un Imperio como el Romano desestima, se muestra sordo, ciego a la opinión del consorcio de las Repúblicas que en la ONU en el número de 184 ratifican año con año con su voto para que EU. Cese el injustificado bloqueo a Cuba, porque las consecuencias económicas las sufre el pueblo Cubano que no su gobierno y esta política de EEUU. Es fallida. No se dan cuenta los gobernantes y sus asesores que seguir imponiendo el bloqueo comercial a Cuba les lleva a los últimos continuar como el Semillero antiimperialista, anticapitalista y anti las políticas externas: leoninas, esclavistas, Antidemocráticas, colonialistas, Supremacistas y de Odio de EEUU. Contra América Latina.

Este tema que debió resolverse hace décadas el Gobierno de EU se muestra: Helado, insensible, inhumano, Violador de la Carta de la ONU, De Los Derechos Humanos Universal y del Derecho Internacional Público que asisten a los Cubanos.

Nosotros no deberíamos meternos ni criticar las políticas eternas de EE.UU. pero lo hacemos porque sus políticas imperiositas, leoninas de Odio hacia nuestros países de américa Latina nos afectan a nuestros países por ello en solidaridad que consolidad la integración de América Latina en aras de fortificar nuestra débil Democracia, de rescatar el respeto que nos debe el gobierno de EU hacia nuestros pueblos y nosotros en ejercicio de nuestros Derechos Humanos y de nuestra autodeterminación pedimos a la brevedad “No para otro año en la fallida ONU” El Alto total del Bloqueo a Cuba y del Intervencionismo de EEUU. En la política eterna e Interna de todos nuestros países. Y porque lo que Usted y cualquier otro países le hagan de negativo a uno solo de nuestros países significa agresión a todos nuestros países de América Latina “AbyaYala”. Lo siguiente lo expreso de manera hipotética: Lo mismo harían ustedes y con justa razón si algún país osara intervenir afectar o atacar a alguno de los Estados que integran Los Estados Unidos de América. Y esperamos que esto no suceda porque somos pacifistas-Humanistas y para nada queremos una guerra mundial.

El prolongado bloqueo comercial a Cuba equivale a una guerra contra Cuba. Les recuerdo que para la solución del Conflicto de los Misiles el Gobierno de EEUU. de John F. Kennedy se comprometió ante la entonces URRSS: que nunca atacaría, no invadirían, no le harían la guerra a Cuba, a cambio de que la URSS se llevara sus misiles de Cuba. Presidente Biden el bloque a Cuba equivale a esa guerra que ustedes se comprometieron no hacer. Le hacemos un llamado a la congruencia y en cumplimiento a ese acuerdo y compromiso. POR FAVOR CESEN DE MANERA DEFINITIVA EL BLOQUEO A CUBA.

Al persistir ustedes con su: ancestral –caduca-imperial- política-exterior “del gran garrote” de EU. Contra América Latina, aún tiene vigencia la Carta Abierta al Presidente Biden que le enviamos a mediados de Marzo de 2021 en representación de los ciudadanos y pueblos de Latinoamérica.

Presidente Biden Ya que el correo de La Casa Blanca la rechaza y porque probablemente Usted ni la Vicepresidenta Kamala Harris no la han leído se la reenviamos a continuación.

Carta abierta al presidente de EEUU Joseph Biden,

con copia para Kamala Harris, vicepresidenta –

por Jorge E. Macías Jaramillo,

Tenemos FE en el Cambio positivo de 180 grados de la Política de EE.UU.Hacia América Latina.

Muy respetado Presidente de los EE.UU. Joseph Biden

Tengo la Fe-Convicción de que usted iniciará el camino para Revolver muchos problemas creados por el intervencionismo de EE.UU en América Latina. Le invitamos para que haga Justicia. Evite el frecuente intervencionismo de Washington en América Latina para que resolvamos el actual alejamiento y fragmentación de las relaciones de E.U. con los países de América Latina. Encabece nuevas relaciones centradas en el Respeto a la Democracia las Cartas de la ONU. OEA. la Convivencia Pacífica. La Paz que todos necesitamos a la Luz del Derecho Internacional Público . El respeto a la autodeterminación de nuestras Repúblicas “basado en la Filosofía del Ex Presidente Benito Juárez: “Entre los individuos como entre las Naciones el Respeto al Derecho Ajeno es la Paz”. Respeten nuestro Derecho de Integración de América Latina.

Los países que luchan por su autonomía autodeterminación Ideológica Filosofía política económica social diferentes a las de EEUU ustedes los sancionan. La primera víctima de estas políticas fue Cuba con más de 60 años de sanciones con bloqueo económico. Aun cuando la URSS cambió su sistema Político económico Cuba tampoco lo es y China medidísima en su desarrollo industrial tampoco lo es. Las sanciones contra Cuba, Venezuela son políticas de Odio Violan el Derecho Internacional Público y afectan la calidad de vida de Millones de Cubanos y Venezolanos son Crímenes de Lesa Humanidad. El bloqueo económico a Cuba es criticado en la ONU Todos los países votan a favor del cese del bloqueo pero Israel y EE.UU se oponen.

Las sanciones del Gobierno de EEUU que impiden a Venezuela refine su petróleo y lo exporte afectan de manera grave la economía la Salud educación la calidad de vida de los Venezolanos los r4elegan a una situación de injusto apartheid Y aplicar estas medidas en plena Pandemia de Covid19 constituye Delitos de Lesa Humanidad

Las políticas: inhumanas sanciones económicas de EEUU contra Cuba y Venezuela significan: Intervencionismo de EEUU en las actividades Económica de Cuba y Venezuela y en el segundo país ha paralizado la producción de petróleo y el uso del principal recurso energético son Políticas Imperialistas de ODIO del Gobierno de EE.UU Contra Cuba y Venezuela que le solicitamos cesen para mejorar las Relaciones Diplomáticas y Convivencia de América Latina con E.E.U.U.

Le invito a que superen las políticas Odio y Crímenes de Lesa Humanidad que comete E.E.U.U contra América Latina como “El sanguinario y antidemocrático Plan Cóndor” que derrocó gobiernos demócratas e impuso dictaduras sanguinarias” Las leoninas “Políticas económicas llamadas Del Consenso de Washington” con mentiras y manipulaciones obligaron a los Gobiernos de Latinoamérica vendieran sus empresas paraestatales. Su Peor intervencionismo son las sanciones económicas a Cuba y Venezuela.

Dr. Jorge Macías Jaramillo