Su obra ha sido traducida y publicada a veinte idiomas. Es autora de varios libros de poesía, de una recopilación de relatos, de un libro para niños, y de artículos y ensayos para periódicos y revistas digitales de todo el mundo.

Es Presidenta de LATIUM, la asociación de promoción de la Región de Roma, el Lacio. Es corresponsal para España de Radio ICN de NY, la radio de los italianos en Nueva York. Es corresponsal para España de Ciao Magazine afincada en UK y para otras revistas internacionales. Es responsable para España de la Poetry Sound Library y de las Voces de los Árboles, proyectos concebidos en Londres por la artista Giovanna Iorio y difundidos por todo el mundo. Es miembro honorario de la International University of Peace, con sede en Lugano. Es miembro de honor de la Asociación Cultural L’Oceano nell’anima di Bari. Desde el 31 de octubre de 2016 es Académica de la Accademia Internazionale Il Convivio en Castiglione di Sicilia. Es cofundadora del Colectivo Internacional Mosáicos y Letras con sede en Río Tercero, Córdoba (Argentina). Ha colaborado con el Com.It.Es de Madrid y con la Cámara de Comercio italiana de Madrid para la organización de eventos. Desde 2019 es miembro de Honor de la ONG THRibune, Tribuna para los Derechos Humanos con sede en Madrid. Desde 2020 es miembro de Honor de la Maison Naaman pour la Culture. Desde 22021 es miembro asociado de La Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional con sede en New Jersey para la Delegación del Reino de España – Madrid. Es presidente y miembro del jurado de numerosos premios literarios italianos e internacionales.

Ha sido Secretaria Nacional para España de AIM (Asociación para Italia en el Mundo) con sede en Roma, asociación que cuenta con una amplia distribución en más de 50 Países. Ha sido responsable para España del World Festival of Poetry. Ha sido Embajadora para España de la Universum Academy Switzerland con sede en Lugano. Ha sido locutora de Radiosatelitevisión y Americavisión afincada en Chile. Ha colaborado con la Fundación Esther Koplowitz.

Su obra ha recibido premios italianos e internacionales, entre otros el Diploma de Honor por mérito artístico Mayte Spínola del grupo Pro Arte y Cultura en 2017, la Distinción mujer destacada en la cultura 2019 otorgado por el Foro Femenino Latinoamericano de Mar del Plata (Argentina), el Premio a la Italianidad por la Cultura 2019 otorgado por el Embajador italiano en España Stefano Sannino y el Naji Naaman Literary Prize 2020 en el Líbano en julio de 2020. Ha recibido el Premio Hipatia de Alejandría en los ART AWARDS 2022, organizados por Arte Ahora, Academia Española de Literatura Moderna, Academia Nacional e Internacional de la Poesía de la Sociedad mexicana de Geografía y Estadística (con sede en Andalucía – España) y TV Mundo digital.

Es autora de varios poemarios, de un libro de relatos, de un cuento para niños y de artículos y ensayos para periódicos y revistas. Es presidente y miembro del jurado de certámenes literarios italianos e internacionales

Ha sido auspiciadora de la Primera Feria Virtual del Libro España, de la Primera Feria Virtual del Libro Italia, de la First Book Fair UK y de la First book USA todas en 2021.

Además de muchas participaciones en antologías, sus libros personales son:

“Dietro lo sguardo” (Tras la mirada), poemario publicado por ArteMuse Editrice en 2013 en Italia.

“Voce” poemario publicado en Italia por la editorial Tripla E (Antica Edizioni Esordienti E-book) en 2015, Italia. En octubre 2015 publicó su versión en español “Voz” por la editorial Vitruvio de Madrid, España.

“Le nostre due anime” (Nuestras dos almas), poemario publicado por Il Convivio Editore en 2017, Italia. La versión bilingüe en inglés e italiano del mismo poemario con el título “Our Two souls” ha sido publicada por la editorial inglesa CP Cambridge en mayo de 2021, UK.

“Dal Mediterraneo” (Desde el Mediterráneo), poemario bilingüe en italiano y griego, escrito con la poeta griega Sofía Skleida ha sido publicado en 2019 por Gnasso Editore, Italia.

“Versos cruzados- Versi al Crocevia”, poemario bilingüe en italiano y español, escrito con la poeta italiana Claudia Piccinno ha sido publicado en 2021 por la Dunken Editorial de Buenos Aires, Argentina.

“Specchi” (Espejos) es su primera recopilación de relatos por young adult en versión de papel en marzo 2017. Luego publicó una nueva versión ampliada del mismo libro en 2019 con el título “Riflessi nello specchio” (Reflejos en el Espejo), publicado en versión de papel y en e-book por Amazon.

“Mina, la fatina del lago di cristallo” es un relato para niños en primera edición en 2013 con Edizioni Il villaggio ribelle, en Italia y una nueva edición en 2018 en Amazon. La versión española “Mina, el hada del Lago de cristal” salió a la luz en abril de 2021 por la editorial inglesa CP Cambridge, UK.

Miguel Esteban Torreblanca- ‘Cuando la vida te quita/ la poesía te da’. ¿Escribir para sobrevivir o vivir para escribir?

Elisabetta Bagli- Para las dos cosas. Yo creo que escribir tiene los dos matices, porque es una catarsis, sobre todo al principio, por lo menos para mí ha sido así cuando empecé a escribir. Con el tiempo se transforma en una necesidad distinta que tiene siempre las connotaciones de una escritura de liberación, de desahogo en la búsqueda de un equilibrio interior, pero es también emoción, adrenalina, perfume, vida, y escribir se vuelve tan necesario como el oxígeno que nos mantiene vivos.

¿Cómo es el proceso de creación de un poemario? ¿La inspiración viene a ti o tú vas a por ella?

Por lo general los poemarios se crean solos. Sigo escribiendo siempre que siento la necesidad de hacerlo y recojo los poemas en unas carpetas de mi ordenador, los traspaso al word si están escritos a mano o si están escritos en el móvil. Escribo en cuanto siento la necesidad de hacerlo, porque casi siempre es la inspiración que viene a mí y la dejo fluir, ya que es necesario que se libere por escrito. Luego, en un determinado momento, me paro, me siento ante el ordenador y reviso todos mis versos. Es propiamente en ese momento cuando reflexiono si tengo el material para hacer un poemario a la vista de las características de los poemas que he escrito: así se abre la emoción para una nueva aventura literaria.

¿Hay menos visibilidad para la mujer en este mundo, te has sentido alguna vez así?

Sé que es así, me doy cuenta de todo lo que me pasa alrededor y que pasa en nuestra sociedad y por eso, con la herramienta de la escritura, intento denunciar a través de mis versos, situaciones en las que la mujer se encuentra menospreciada, marginada, humillada… Afortunadamente no he tenido experiencias directas de este tipo, pero es algo muy fuerte que concierne la dignidad humana ante todo.

¿Cómo lo ves desde tu punto de vista de poeta?

Creo necesario que quien tiene la posibilidad de hacer oír su voz a través del arte se haga cargo de prestarla a las personas que no tienen esta misma posibilidad. Por eso, a veces escribo poemas sobre temas sociales, como los refugiados, las mujeres, las guerras… son temas difíciles, importantes, temas sobre los que es necesario pararse a reflexionar.

Digo muchas veces lo que nos dice el poeta español Gabriel Celaya “La poesía es un arma cargada de futuro”, necesaria para que tomemos conciencia de lo que pasa a nuestro alrededor.

¿Es más fácil escribir desde el dolor?

Sí, es más fácil escribir cuando se experimenta dolor, debido al sentido terapéutico de la escritura. Pero creo que la exigencia de escribir se siente con fuerza también cuando se reflexiona sobre la belleza de la vida, del amor en todos los sentidos, de la naturaleza… el poder de la poesía es amplio e invito todo el mundo a leer poesía y a escribir.

¿Escribes poesía con un bolígrafo o en el ordenador directamente?

Con bolígrafo, con lápiz, con el ordenador, con el móvil, con todo lo que tenga a mano en el momento en que siento fluir la inspiración.

¿Qué tiene para ti el color de la esperanza?

El color de la esperanza es la posibilidad de crear armonía, de mejorar en la vida, con la familia, los hijos, las amistades, el prójimo… Para mí este color es el color de la generosidad, de la comprensión, del amor.

Al escribir poesía, ¿puede uno ponerse en la piel de un personaje como se podría hacer en una novela?

Absolutamente sí, y se puede llorar por la empatía que tienes con el personaje que sientes dentro y al que das voz. Me explico mejor. Denuncio unos acontecimientos que pasan a mi alrededor y ¿cómo puedo hablar de algo que no he probado? Investigando sobre los acontecimientos mismos, reflexionando sobre ellos y poniéndome en la piel de las personas que los están viviendo. Pero los sentimientos son los míos, escribo siempre lo que yo siento, o lo que creo sentiría si estuviera en aquella específica situación.

¿La poesía lleva intrínseco el hecho de desnudarse completamente ante en el papel?

Sí y no es un tópico, porque delante de la hoja en blanco siempre hay que crear y la creación sale del alma y es el alma la que guía la distribución de las palabras sobre el papel. Allí, en el papel, está nuestra esencia que va mucho más allá de nuestra barrera física, es todo nuestro Ser.

¿Qué libro salvarías sin dudar de la quema?

“La Comedia (La Divina Comedia)” de Dante Alighieri. El año pasado fue el séptimo centenario de su muerte y pudimos redescubrirla en toda su plenitud con muchas conferencias y eventos dedicados al Sommo Poeta. Para mí ha sido siempre un pilar de mi educación literaria y desde que estaba en la escuela secundaria me he quedado fascinada por este libro que he deseado enseñar a mis hijos esperando que lo puedan amar como lo he amado y lo sigo amando. Es el viaje del hombre, es nuestro viaje hacia lo Absoluto, hacia donde todos sabemos que tarde o temprano tenemos que ir para encontrarnos a casa.

¿Cuál ha sido tu trayectoria como escritora?

Empecé escribiendo pensamientos en mi diario cuando era pequeña, pero no sabía que podía ser mi pasión de mayor. Frecuentando amigos escritores y poetas, me di cuenta de que tenía algo que decir yo también y empujada por un amigo empecé de nuevo a escribir, pero esta vez poemas, que tanto me gustaban desde niña. Siempre he leído poemas y novelas, y mi amor por la lectura y la literatura me ha llevado hasta donde estoy ahora.

Bueno, ahora vamos a pasar a su inspiración. ¿Cuáles son los modelos o cuáles fueron los poetas que le llevaron a escribir poesía?

He amado a poetas italianos como Leopardi, los herméticos y nuestras maravillosas Alda Merini y Antonia Pozzi, pero me han fascinado desde siempre los poetas ingleses o de habla inglesa como Byron, Keats y Shelley, los románticos, Elizabeth Barrett Browning y Robert Browning a los que he dedicado también un libro, Emily Dickinson y muchísimos más. Desde que me he acercado a la cultura española amo a muchos poetas españoles como Lorca, Alberti y sobre todo Pedro Salinas que es verdaderamente un maestro. Adoro también a Borges y a varios poetas iberoamericanos como Gabriela Mistral, por ejemplo. Desde el momento en que escribes sabes que todo lo que te ha formado te puede influir en la escritura, pero tienes que decir algo nuevo de manera nueva; con las herramientas del lenguaje que tenemos y con nuestro pensamiento conseguimos ser originales, seguramente tratando los mismos temas universales, por supuesto, pero con nuestra alma y nuestra voz que son distintas a la de cualquier otra persona que ha pasado por esta Tierra y que todavía vive aquí, ya que somos únicos e irrepetibles.

¿Estás cansada de que siempre te pregunten por la política aunque estés invitada como escritora?

Muy cansada, porque no escribo para hacer política, sino para decir algo que siento. No me interesa ser política ni con mis obras literarias ni con mi actitud. Se pueden denunciar hechos sociales, pero esto no significa ser política, significa ser humana y formar parte de la sociedad en la que vivo. Los sentimientos que estos hechos hacen estallar en mi alma son los únicos que pongo en mis versos y nada más. En mi opinión, el arte no tiene que izar banderas políticas y no me gusta que se instrumentalice para llegar adonde quieren los políticos. Cada uno es libre de pensar lo que quiera, por supuesto, y todos pensamientos son de respetar.

¿Crees tú en obras y autores que solo persigan el entretenimiento del lector?

Bueno, sí. Creo que desde siempre las obras han nacido para aportar algo nuevo al lector, cualquier tipo de obra, no sólo la literaria, por supuesto. Creo que la finalidad ha sido siempre la estética y muchas veces esta finalidad no coincide propiamente con la realidad sino con lo que un lector (hablando de obra literaria) piensa puede encontrar durante la lectura. Está claro que en ella se refleja la vida, la sociedad, la cultura, el ser humano y por eso las obras que más éxito tienen son las que crean más empatía con el lector. Además, existen artes que son puramente ficciones y que nacen sobre todo del deseo del hombre de evadirse de la realidad. Pero estás artes siempre están creadas por el hombre, así que siempre tendrán actitudes y características que guardan relación con nuestro ser.

¿El escritor debe ser y estar comprometido con su tiempo?

Siempre tiene que estar comprometido con su tiempo. De hecho muchos autores que son clásicos y clásicos modernos se comprometieron con el tiempo en el que vivieron: los mismos Dante y Shakespeare, o los autores de novela negra (Simenon y Camilleri, por ejemplo)… no han podido evitar mostrar en sus obras los problemas sociales, las represiones, la violencia…

Así que creo en el compromiso del artista, pero no me gusta el fanatismo. Me gusta que se invite al lector a reflexionar y a generar sus propias reflexiones de acuerdo o en desacuerdo con el artista o con los hechos sociales que se describen en la obra. Nadie detenta la verdad absoluta, pero todos tenemos intelecto y tenemos que poder usarlo como mejor creemos, en total libertad.

Autor de la entrevista Miguel Esteban Torreblanca