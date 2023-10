Mª A. Esmeralda Sánchez Martín nace en Cerralbo (Salamanca) y es Licenciada en Filología Francesa por la Universidad de Salamanca y en Filología Hispánica por la UNED. Pertenece a la Asociación cultural Versos Libres de Asturias y al Grupo Caudal, que publicó su primer cuadernillo de poemas Alas grises, pájaro blanco.

Ha sido jurado de certámenes literarios; ha publicado en revistas y en periódicos locales; ha escrito reseñas de obras de teatro francesas… Saca su oposición de profesora de secundaria en la asignatura de francés. Ha trabajado en el grupo de la biblioteca del instituto intentando fomentar el amor por la lectura, por la ficción. Ha organizado encuentros con escritores, conferencias, talleres y concursos varios.

En el año 2016 publica su primer poemario: Andén número siete, que es una recopilación de poemas inéditos escritos en los últimos años.

Publicaciones en revistas: – Portfolio del Ayuntamiento de Noreña. Asturias (España). Anualmente.

– 2020: – Colaboración en el libro: El Belén de don Belarmino. Pola de Siero. Asturias.

-2021: Sembradora de poesía. Cosecha para Jacqueline Alencar.

– Antología 2022. Treciembre. 64 poetas.Valladolid

– Revista: Desde las Torrecillas. Ayuntamiento de Bogajo. Salamanca.

– 2022- Colaboración artística en el libro: El Camino de Santiago por Sariego, Siero y Noreña.

– 2022: Participación en LAUREL POÉTICO. Homenaje lírico a Miguel de Unamuno. Ayto Salamanca.

Participa y colabora en diferentes asociaciones culturales.

Premios y reconocimientos:

2011: Accésit certamen Flor del Almendro. La Fregeneda. 2016: Primer premio concurso dedicado al vino Utiel- Requena. Radio Nacional de España y Consejo Regulador del Vino. 2018: Seleccionada en el Certamen Internacional: Mujer y Madre. Antología. 2019: Finalista certamen Umbral de Poesía. Valladolid 2022: Primer premio XXIX Premio nacional de poesía Hermandad de Cofradías de Peñaranda. Salamanca.

Miguel Esteban Torreblanca- ¿Cómo le gustaría ser presentada?

Esmeralda Sánchez- Esmeralda Sánchez, salmantina de origen, asturiana de adopción, licenciada en filología francesa e hispánica, docente, aprendiz de pintora, aprendiz de todo y de todos.

P- ¿Y si la llaman poetisa?

R- No me importa, pero me parece un término un poco cursi. Prefiero que me digan poeta

P- Siempre interesa el momento en que un escritor empezó a escribir, ¿lo recuerda?

R- Sobre los 10 años gané un concurso de redacción en el colegio. A partir de entonces fui consciente de que me gustaba el papel y el lapicero para anotar mis ensoñaciones.

P- ¿Y alguna vez encontró una respuesta un poco más satisfactoria?

R- He disfrutado de lecturas, pintura, cine, amistades, conversaciones, de mis alumnos…

P- ¿Cuál es su primer recuerdo de la infancia?

R- Emborronando la pared con tiza en el papel de profesora y sobre las rodillas de mi abuelo en la camilla.

P- Siguiendo este supuesto orden cronológico de la charla, ¿qué libros la impresionaron en su infancia?

R- Me gustaron: “Corazón: Diario de un niño” de Edmondo de Amicis; una adaptación infantil de La Odisea; los libros infantiles de aventuras de Enid Blyton…, todo tipo de tebeos…

P- ¿Y su primer poema?

R- Creo que fue un poema surrealista y también uno de amor

P- ¿Qué la lleva a escribir, el dolor o la felicidad?

R- Todo. Lo que el alma pida, quizás más de dolor

P- ¿A quiénes admira en pintura?

R- A los impresionistas franceses: Renoir, Degas, Monet, Cézanne, Pissarro… Y también, Van Gogh, Sorolla, Velázquez, Miguel Elías…

P-¿A quien conoció?

R- Conozco al pintor de los poetas, Miguel Elías

P- ¿Usted tuvo videncias…?

R- No

P- ¿Desde se escribe, desde la conciencia o desde el subconsciente?

R- Desde la música que marca una contemplación, o la que nace de manera surrealista del interior y luego va tomando forma

P- ¿Se identifica con la frase “la literatura es la vida misma”?

R- No. La vida misma es un compendio de vivencias.

P- ¿Cree en Dios?

R- Sí. Al menos quiero creerlo. Creo en la bondad, en el arte, en el hombre.

P- ¿Y el destino?

R- No lo tengo claro. No sé si el destino nos maneja o vamos buscando nuestro camino según las circunstancias que nos rodean.

Autor de la entrevista Miguel Esteban Torreblanca