A pesar del maldito coronavirus que nos está azotando durante este año 2020 que ya está a punto de terminar y pasar a la historia como un año horribilis para España y también para todo el mundo, no puedo dejar de escribir unas líneas, como hago/hacemos los colaboradores de esta revista digital Otro mundo es posible, para desearos PAZ y FELICIDAD.

La Navidad , este año 2020, será muy distinta a las anteriores pero debemos de seguir adelante a pesar de que en nuestra mesa navideña echemos de menos a algún ser querido que no podrá estar con nosotros por haber muerto debido al coronavirus o no poder hacer un banquete con gran número de comensales como en años anteriores. No importa, resistiremos, estamos ya próximos a vencer esta pandemia, la más letal del último siglo.

Hemos de poner todas nuestras esperanzas en las vacunas que ya están a punto para ser distribuidas por todos los países del mundo y que se prevee que sean suministradas ya en los primeros días del próximo mes de enero para todos los españoles siguiendo criterios sanitarios. Hemos aguantado y resistido muchos meses, no nos vamos a rendir ahora que estamos llegando al final del túnel.

Sin duda, en esta lucha no estamos solos. En el año 2021, empezarán a llegar a España las ayudas comunitarias prometidas desde Bruselas a nuestro país y seguro que comenzará la recuperación económica. El año 2021 será mejor que el anterior, no nos quepa la menor duda. Desde mi moderado optimismo y lleno de esperanza, os animo a todos y a todas a seguir adelante cada uno de nosotros desde nuestro trabajo, desarrollando o consolidando nuevos y viejos proyectos, animando también a los parados a que no desesperen y puedan, más pronto que tarde, conseguir un trabajo digno y bien remunerado que nunca ha de ser inferior a los 1.000 euros mensuales, ¡qué menos!.

Desde un rincón de mi querida Asturias os mando un abrazo virtual a la dirección y gestión de Otro mundo es posible, a todos los colaboradores y, por supuesto, a todos y todas las personas que siguen esta revista digital desde cualquier lugar del planeta y, muy especialmente, a nuestros hermanos latinoamericanos.

¡!!FELIZ Y PRÓSPERO 2021!!!