¿Qué son las herramientas bioinformáticas?

Con el crecimiento de la secuenciación genética, también ha aumentado rápidamente el número de herramientas bioinformáticas disponibles. Estas herramientas permiten organizar, filtrar, analizar y comparar datos genéticos de múltiples formas. Hasta el año 2017, se habían registrado más de 23 000 herramientas bioinformáticas en repositorios especializados, lo que representa un crecimiento notable en comparación con décadas anteriores (Levin et al., 2018). Este aumento refleja no solo el avance tecnológico, sino también la diversidad de preguntas científicas que hoy se pueden abordar mediante el análisis de ADN.

Las herramientas bioinformáticas pueden clasificarse de distintas maneras. Una de las más comunes se basa en el tipo de datos que analizan, como secuencias de genes específicos, genomas completos, exomas, transcriptomas, epigenomas o datos metagenómicos. Otra forma de clasificación considera el paso del análisis bioinformático en el que se utilizan, por ejemplo, herramientas para limpiar datos, agrupar secuencias o asignar organismos a partir de bases de datos (Satam et al., 2023).

¿Qué tan accesibles son estas herramientas bioinformáticas?

Un aspecto clave en el uso de estas herramientas es la reproducibilidad científica. Es decir, que otros investigadores puedan repetir un análisis y obtener resultados comparables. Este principio ha sido fundamental para la expansión del uso de la bioinformática. Para fortalecer la reproducibilidad, se han propuesto varios pilares, entre ellos el uso de código bien documentado, el control de versiones, el manejo adecuado del entorno computacional, la compartición de datos y una documentación clara de los métodos utilizados (Ziemann et al., 2023).

Además, en los últimos años se ha puesto énfasis en que las herramientas bioinformáticas sean más accesibles y fáciles de usar. Esto ha permitido que investigadores sin formación avanzada en programación puedan analizar datos genéticos. Un ejemplo de ello son los servidores web que integran múltiples herramientas en interfaces gráficas, como Galaxy, que permiten ejecutar análisis complejos de manera más intuitiva (Almohab & Al-Othmany, 2024).

Finalmente, para quienes enfrentan dificultades técnicas o buscan orientación, existen comunidades de código abierto donde científicos de todo el mundo comparten conocimientos y soluciones. Plataformas como BioStars o SeqAnswers se han convertido en espacios clave para el intercambio de experiencias y el aprendizaje colectivo, fortaleciendo así la comunidad científica global (Parnell et al., 2011; Li et al., 2012).

En conjunto, las herramientas y recursos bioinformáticos no solo facilitan el análisis del ADN, sino que también democratizan el acceso a la ciencia, permitiendo que más personas contribuyan al estudio y comprensión de la biodiversidad genética.

Referencias Bibliográficas

Almohab, H., & Al-Othmany, R. (2024). Evaluation of Galaxy as a User-Friendly Bioinformatics Tool for Enhancing Clinical Diagnostics in Genetics Laboratories. International Journal on Bioinformatics & Biosciences, 14(3), 19-40. https://doi.org/10.5121/ijbb.2024.14303

Gauthier, J., Vincent, A. T., Charette, S. J., & Derome, N. (2019). A brief history of bioinformatics. Briefings in Bioinformatics, 20(6), 1981-1996. https://doi.org/10.1093/bib/bby063

Li, J.-W., Schmieder, R., Ward, R. M., Delenick, J., Olivares, E., & Mittelman, D. (2012). SEQanswers: An open access community for collaboratively decoding genomes. Bioinformatics, 28(9), 1272-1273. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bts128

Levin, C., Dynomant, E., Gonzalez, B. J., Mouchard, L., Landsman, D., & Vlahovicek, K. (2018). A data-supported history of bioinformatics tools. http://dx.doi.org/10.48550/arXiv.1807.06808

Parnell, L., Lindenbaum, P., Shameer, K., Dall´Olio, G., Swan, D., Jensen, L., Cockell, S., Pedersen, B., Mangan, M., Miller, C., & Albert, I. (2011). BioStar: An Online Question & Answer Resource for the Bioinformatics Community. PLoS computacional biology, 7(10), e1002216. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1002216

Satam, H., Joshi, K., Mangrolia, U., Waghoo, S., Zaidi, G., Rawool, S., Thakare, R. P., Banday, S., Mishra, A. K., Das, G., & Malonia, S. K. (2023). Next-Generation Sequencing Technology: Current Trends and Advancements. Biology, 12(7), 997. https://doi.org/10.3390/biology12070997

Ziemann, M., Poulain, P., & Bora, A. (2023). The five pillars of computational reproducibility: Bioinformatics and beyond. Briefings in Bioinformatics, 24(6), bbad375. https://doi.org/10.1093/bib/bbad375