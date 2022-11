Era otro día aburrido como todos. Estaba leyendo “Alicia en el País de las Maravillas”, en mi habitación.

¡Chiaaaara…el almuerzo!

Mamá saldré con Julieta para charlar del concurso en el que participará. Necesita ideas para su

baile, comenté mientras almorzábamos.

¿Qué te parece este paso? -propuse- …Tierra llamando a Julietaaa…

Me voy a bajar del concurso – afirmó.

¿Pero por qué? Llevás meses preparándote.

Eh… Me tengo que ir.

Ju…-No pude terminar de hablar porque se marchó.

Horas más tarde, ya acostada, aún seguía preocupada. ¿Qué podría pasar con Juli?

Qué sueño…

¡Ayuda!

Do…¿dónde estoy…? ¿Qué fue eso?, me giré y pude ver que golpeaban a una chica, ¿Esa es

Julieta?

¡Papá suéltame!-gritaba.

Corrí, me acerqué y la ayudé. Parecía aterrorizada, ¿cómo no estarlo? Estaba sufriendo, la

maltrataban.

Gra …cias- pronunció temblorosa.

De nada Juli.

¿Co… cómo sabes mi nombre?

Soy tu mejor amiga.

No, yo…yo… no te conozco. Adiós.

Unos minutos después entendí lo que estaba pasando.

¡Estoy en su pasado! ¿Cómo nunca me había contado nada de esto? Ahora entiendo porque no

habla de su padre o de porqué su madre se divorció.

Volví a despertar pero esta vez en mi escritorio. La invité a casa, necesito ayudarla.

Sé lo que te está pasando… Sonará loco pero…estuve en tu pasado.

Sí, estás loca.

No, no lo estoy, sé lo que digo. Desperté en tu pasado, vi cómo tu padre te golpeaba.

Eee…es imposible.

Te ayudaré.

¿Cómo?, dijo desilusionada.

Buscaremos ayuda, hablaremos con la policía. Juli: ya no estás sola.

Gracias, me abrazó llorando.

Dos meses después

Y la ganadora es….Julieta Fernández!

Ah…Gracias…no fue nada fácil. Estuve a punto de renunciar. Pero alguien me ayudó a seguir

adelante, me rescató.

¡Estoy orgullosa! grité. Ella sonrió.

Quiero decir algo más: “Nadie debe tener miedo de compartir lo que siente. La única manera de ser

feliz…es dejando ir”. Muchas gracias.

Relato ganador de Accésit

Alumn@: Luana Silvera

Edad: 13

Colegio: Colegio y Liceo Misericordista

País: Uruguay