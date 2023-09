Noemí era una chica de 16 años, la menor de cinco hermanas, su trayectoria vital y académica era típicamente gitana. En cuarto de la ESO tenía que coger un rumbo. O dejarlo o seguir estudiando. Su familia lo tenía claro haría lo mismo que había hecho sus hermanas mayores las cuales ya estaban casadas y rodeadas de niños. Su familia ya tenía un chico escogido para que su futuro fuera ese y ella lo sabía.

Con las preinscripciones de bachillerato en su mano se dijo: – “¿Qué voy a hacer yo en casa? – ¡Voy a estudiar!”. En un principio le dolió, le afectó porque pensaba si lo hacía bien, si lo hacía mal. Se quedaría sola, la única gitana de su casa que va a estudiar. ¿Será esto raro? Pero ella no decía nada, seguía para adelante. Su madre le preguntó qué era eso del bachillerato. Ella le explicó que eran dos años de estudio y que después no sabía que iba a hacer. Su madre estaba muy contenta porque sabía que en el fondo, era algo bueno. Su familia no le puso impedimento alguno, pero tampoco estaban muy convencidos. Los cambios siempre dan miedo.

El último día de las preinscripciones ella sola, sin contar con nadie, se plantó en el instituto y dijo: Quiero hacer el bachillerato.

Lo terminó sin problema. Es la suerte que ha tenido al tener una tutora que le decía que valía mucho, que se había graduado y que no me podía quedar ahí, que tenía que continuar estudiando.

Hoy es profesora en un colegio e imparte los mismos valores y enseñanzas que un día hicieron que ella cambiara el rumbo de su vida.

Ellas, las mujeres, las madres, están en el corazón y núcleo de esta tarea.

Categoría: Diferentes pero iguales

Alumna: Juncal Cotarelo González

Edad: 13 años

Colegio: Santo Domingo de Guzmán FESD Oviedo

País: España