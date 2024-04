Sí, ahora ganamos miles, pero la inflación es igual o más grande.

¿Cuánto le cuesta a un mexicano promedio salir a hacer mandados un día?

¿Cuánto gastaba antes?

¿Cuánto pagas hoy día servicios como luz y agua?

¿Cuánto pagabas antes?

¿Cuánto pagas de impuestos: sobre el trabajo, sobre vivienda, etc?

¿Cuánto pagabas antes?

Un aumento puede ser normal, pero la inflación que tenemos, no es normal.

Tan solo los que tenemos préstamos hipotecarios, revisen su estado de cuenta anual, revisen en enero el cargo que les aplican a su deuda, el motivo dice: inflación, y ese incremento es superior a lo que se paga anualmente por vivienda.

Los que trabajamos y tenemos como prestaciones el IMSS o el ISSSTE, ¿Ha mejorado algo el servicio, hay especialistas suficientes para atender a los derechohabientes? Ahora vayan al hospital general, donde muchos que no tienen servicio reciben servicio, comparen los medicamentos y especialistas que tienen.

No, eso no es justicia social, no puedes aplicar justicia para el que no aporta mientras vulneras al que da aportaciones aunque no use el servicio.