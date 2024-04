Aquí no hay comunismo, esto no es una dictadura, somos una democracia.

La economía va muy bien, nos estamos recuperando de la destrucción económica uribista, ya recuperamos la soberanía y la seguridad alimentaria perdida desde Uribe, la economía nunca había sido tan bien manejada, por primera vez cumplimos la “Regla Fiscal” y gracias a eso, estamos a punto de recuperar el grado de inversión AAA+ que las centrales de riesgo internacionales nos quitaron con Duque, por su irresponsabilidad económica y que ha implicado miles de millones en pérdidas para el país.

Trabamos en la justicia social, antes totalmente abandonada, los DDHH son la base de este gobierno cuando el uribismo siempre los violó.

Esta comprobado que las EPS financiaron al paramilitarismo y a campañas corruptas, la ONU, la OMS, el Banco Mundial, el FMI recomiendan para Colombia acabar con las EPSs porque es absurdo que un intermediario privado se quede con cientos de billones, con “b”, por darnos un mal servicio. Le están haciendo el juego a un delincuente que ha destruido el país para robarselo y ustedes siguen saltando como mascotas bien amaeatradas.

Maduren, lean, estudien, no se dejen engañar, no se dejen manipular, ya no están en la época de hacerle bulling al pobre en la escuela por que no viste como ustedes.

Estamos hablando del futuro del país, del país de sus hijos y sus nietos, no de un partido de fútbol, ustedes son ciudadanos, no hinchas de un delincuente.

Durante los últimos 20 años tuvimos siempre los primeros lugares en corrupción en el mundo y en esos 20 años, con pocas excepciones, todos los alcaldes, todos los gobernadores, y todos los presidentes fueron uribistas, asi, todos los corruptos fueron uribistas.

Están tan manipulados que ya sonríen cuando se habla de asesinar a un Presidente, y ser asesino o cómplice de un asesinato a un ser humano esta muy lejos de la ética que profesan poseer. No es con asesinatos ni desconociendo la Constitución, ni destruyendo la democracia que vamos a salvar a este país.

Por el bien del país, por el futuro de sus hijos, por todos, despierten por favor.