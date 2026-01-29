“La primera reunión de la Junta de Paz llega mientras la población palestina de Gaza sigue sufriendo bombardeos, hambre y desplazamientos. En noviembre, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó la Junta de Paz del presidente Trump a gestionar de forma temporal la recuperación y reconstrucción de Gaza. Sin embargo, en los estatutos presentados no se menciona a Gaza.

Ahora, mientras se encuentra en la reunión de multimillonarios de Davos, el presidente Trump está ampliando la junta para convertirla en un órgano «de pago» con alcance global. Debería centrarse con urgencia en la tarea principal que la Junta no ha logrado cumplir hasta ahora: reconstruir Gaza para que la población palestina pueda vivir en paz, con dignidad y seguridad. De manera crucial, debe levantar las restricciones de Israel a la ayuda, que mantienen a Gaza en una crisis humanitaria y dificultan que las propias personas palestinas lideren la recuperación de sus comunidades. Seguimos necesitando un alto el fuego significativo y permanente; por ahora, sigue siendo insuficiente.

La población palestina de Gaza necesita miles de millones en inversiones y ayuda para recuperarse y reconstruir, pero esa ayuda debe canalizarse a través de sistemas y organizaciones consolidados, transparentes y basados en principios, y con las personas palestinas en el centro.”