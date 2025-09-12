“Israel debe detener inmediatamente la escalada de su asalto a gran escala a la Ciudad de Gaza y sus planes de desplazar a cientos de miles de sus residentes que agravarían un sufrimiento civil ya insoportable en medio de la campaña de privación deliberada de alimentos y de su genocidio en curso contra la población palestina de la Franja de Gaza ocupada”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

En los últimos días, Israel ha aumentado los ataques militares contra la Ciudad de Gaza y ha matado a decenas de civiles y destruido viviendas y otros bienes de carácter civil en los barrios de Sheikh Radwan, Zeitoun y Shejaiyah. También ha movilizado a un gran número de reservistas y, una vez más, ha dictado órdenes de desplazamiento masivo a las personas residentes en la ciudad. Franjas enteras de la Ciudad de Gaza han sido declaradas zonas de acceso restringido.

“Con esta actuación, Israel revela su escalofriante determinación de continuar su genocidio de la población palestina de Gaza” Erika Guevara Rosas, Amnistía Internacional

“Israel sigue adelante con su asalto cruel y mortal contra la Ciudad de Gaza con total desprecio por la población civil palestina, en medio de una hambruna que es obra suya, desoyendo los reiterados llamamientos de organizaciones humanitarias y de derechos humanos, autoridades de la ONU y líderes y lideresas del mundo para que detenga su ataque. Con esta actuación, Israel revela su escalofriante determinación de continuar su genocidio de la población palestina de Gaza”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.

“El ataque de Israel contra la Ciudad de Gaza reforzará su ocupación ilegal y, una vez más, provocará el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas civiles palestinas, causando más muerte y destrucción. El desplazamiento forzado de palestinos y palestinas dentro o fuera de la Franja de Gaza violaría el derecho internacional humanitario y constituiría el crimen de guerra de traslado ilegal o deportación. La operación también podría poner en peligro la vida de los rehenes israelíes y jugar en contra de la perspectiva de que vuelvan sin riesgos a sus familias”.

Hoy mismo, Hamás ha dado a conocer un vídeo que muestra a dos rehenes israelíes: Guy Gilboa-Dalal y Alon Ohel. En el vídeo, se oye a Gilboa-Dalal decir que está en la Ciudad de Gaza y que hay al menos ocho rehenes más en la zona. Amnistía Internacional reitera su petición de que se libere de inmediato a todos los rehenes civiles y de que Hamás deje de someter a los rehenes a un trato degradante y humillante.

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, en las condiciones actuales es imposible llevar a cabo una evacuación masiva de la Ciudad de Gaza conforme al derecho internacional humanitario. La mayoría de la población palestina desplazada ya ha sido objeto de desplazamiento forzado múltiples veces y vive en campamentos precarios y superpoblados, sin poder atender sus necesidades más básicas. Muchas personas no tienen ningún lugar seguro a donde ir o no puede marcharse porque padecen desnutrición, enfermedades, heridas o discapacidad.

Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), a fecha 27 de agosto, más del 86% de la Franja de Gaza está dentro de la zona militarizada israelí o sometida a órdenes de desplazamiento. La orden de desplazamiento más reciente para la Ciudad de Gaza, del 26 de agosto, afecta a más de 200.000 personas. El ejército israelí ha ordenado a la población residente que se dirija a la zona de Al Mawasi, en el sur Gaza, pese a que la zona está siendo atacada por fuerzas israelíes y a que la ONU ha advertido de que la zona está mal equipada para acoger a gente debido a la falta de agua, el hacinamiento en las tiendas y la inexistencia de acceso a atención médica causada por la destrucción del sector sanitario de Gaza.

“Una y otra vez el mundo mira desde la barrera mientras Israel sigue contraviniendo los principios más básicos de humanidad. Los Estados no deben seguir permaneciendo al margen mientras Israel prosigue su descarado plan de aniquilar la Ciudad de Gaza y hacerse con todo el control de ella causado más derramamiento de sangre, destrucción, desplazamiento y sufrimiento a la población civil palestina”, afirmó Erika Guevara Rosas.

“Los Estados miembros de la ONU reunidos en la Asamblea General en Nueva York la próxima semana deben tomar medidas concretas para detener el genocidio de Israel y dejar claro que no se seguirán tolerando sus políticas inhumanas. Israel debe detener inmediatamente su operación en la Ciudad de Gaza, levantar su bloqueo ilegal y permitir que llegue la ayuda humanitaria a, y dentro de, la Franja de Gaza.

“La publicación de un plan de posguerra aparentemente patrocinado por Estados Unidos que provocaría el desplazamiento forzado de toda la población de Gaza subraya la necesidad urgente de que los Estados cumplan su obligación legal de impedir que se cometan más infracciones graves de los Convenios de Ginebra”.