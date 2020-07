La menor demanda de los servicios de comedores escolares en período de pandemia, en relación a períodos ordinarios, generó un debate público sobre el rol que debe desempeñar la alimentación escolar en la sociedad uruguaya.

Si bien todos los actores políticos coinciden en que el programa forma parte de la tradición de la escuela pública del país y, por consiguiente, debe mantenerse, hay quienes ponen el acento en la atención a la población más vulnerable, es decir, a aquellos niños que lo necesitan. Mientras otros, impulsados por la enorme expansión de la cobertura y el crecimiento modalidades educativas con mayor carga horaria, consideran que el comedor debe ser una herramienta que inculque el valor de la igualdad.

El presidente del Codicen, Robert Silva, expresó al respecto que “El comedor en algunas modalidades educativas debería atender solo a aquellos niños que lo necesitan.”

Gabriela Acuña

Creo que la filosofía que acompaña la propuesta esta muy buena. También creo que la población de niños que carecen de alimento en sus casas ha ido en aumento. No solo por venir de familias muy pobres económicamente, sino que también provienen de familias que tienen como cultura que el estado suministre todo.

Quizás hay que trabajar mas a nivel social y educativo en las familias, mientras se sigue dando el alimento a esos niños. Lo de generar igualdad, quizás lo debemos dejar para cuando seamos un país con economía saneada. Solucionar prioridades y luego ver las mejoras.

Yo lo experimente cuando mi hijo iba a la escuela. Tenían almuerzo, pero solo aquellos que se constatara que lo necesitaban. Obviamente que también es parte de la conciencia de la familia de no aprovecharse del beneficio.

Si la familia está a favor de que su/s hijo/s compartan esos momentos, entonces que les envíen una vianda, o paguen un ticket por el alimento que le da la escuela.

Betriz D’Alessandro

Es bueno que cada un@ tenga su opinión y la pueda plasmar…

Sabemos que cuando escasea el dinero hay que hacer “recortes”, pero… ¿en el alimento de l@s niñ@s? Si esto viene de tan atrás, ¿apenas se ve ahora? ¿Por qué no se hicieron planteos antes? Se “invierte” o piensa hacerse en otros “proyectos”… ¿Todos necesarios?

Cuando un(os) partido(s) políticos acceden a la presidencia siempre desean marcar su impronta; está bien, eso es la democracia y es el mejor de los estados (para mí) en una sociedad, así tod@s pueden decir si están de acuerdo o no, porque somos libres de hacerlo en paz y con respeto porque tenemos derechos tanto como obligaciones… Esta info es apenas una de las tantas noticias por estos días pandémicos…

Prefiero ver “el bosque” y no detenerme en un árbol para curar, cuando hay árboles mucho más “enfermos” en él… Así evito confundir y confundirme. En un hogar con problemas debemos jerarquizarlos para solucionarlos… Evaluar lo que tenemos que es bueno y sirve (agradecer por ello), lo que “tira” bastante más con una pequeña reparación y lo que indefectiblemente tenemos que arreglar, porque por más que nos quejemos y echemos la culpa a los anteriores inquilinos del lugar, no podemos “tapar el Sol con un dedo” y pensar o hacer creer que no sabíamos cómo estaba ese hogar compartido.

Los egos de l@s polític@s son muy grandes (como sus salarios) … Como se dice: “La política es buena, la problematizan la mayoría de las personas que la ejercen”

Gabriela Acuña

De acuerdo con los políticos, cada uno se embandera con lo que le sirve y no siempre con lo que sirve al país.

Igual, desde hace años hay problemas con la alimentación en las escuelas. Y creo que el factor mayor seria, como en todo en el estado, la buena administración, dejar los amiguimos de lado (contratos, etc), flexibilizar, austeridad y gente preparada para lidiar con cada sector.

Aquí la gran falla que se arrastra desde hace años, me parece, es el seguimiento en la asistencia social de grupos vulnerables. De todas formas, existen y no se han quitado las múltiples asistencias económicas y de alimentos (discutible sus cantidades, y monto), pero están, para muchas familias. Y siempre tener presente que seguimos siendo un país limitado económicamente, y con mucha asistencia gratuita.

No cuestiono, sino me pregunto ¿hasta cuando se puede sostener esto? Si no hay producción, no somos un país industrializado, y somos pocos los que aportan para mantenerlo. Creo que hay que hacer mas recortes en el estado, pero mas que nada en sectores que no aportan, como el parlamento, organismo estatales (demasiados cargos), en el ejercito(baja de salarios y de gente) y tantos mas. Y esto no lo han hecho ni lo hace ningún partido político.

O sea, rescata lo bueno que tenga cada uno, y con los demás…..ajo y agua.