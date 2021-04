En noviembre es cuando nos quedamos sin nada

en el silencio de los hombres que se mantuvieron

humildes

últimos pero vigilantes de su dignidad

lo poco que se necesita para una vida discreta

hecha de pan y esplendor entre los tugurios.

Siempre hay quien camina con el viento en el

bolsillo

y tú estabas orgulloso de ello,

el temperamento proletario te tranquilizaba,

como ellos te asomaste al tiempo

contentándote con los pocos claros del cielo

una luz superviviente, suficiente para todos.

È di novembre che si resta con la conta del niente

nel silenzio degli uomini rimasti umili

ultimi ma vigili nella loro dignità

quel poco che serve per un vivere discreto

fatto di pane e splendore tra i tuguri.

Ci sono sempre quelli che camminano col vento in

tasca

e tu ne andavi fiero

ti rasserenava la tempra proletaria

come loro ti sporgevi nel tempo

accontentandoti delle poche schiarite del cielo

una luce superstite bastava per tutti.

Autora: Michela Zanarella

Puedes adquirir esta obra y ayudar a la investigación de enfermedades graves infantiles aquí