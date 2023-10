Es de Reinosa pero vive en Salamanca, donde desarrolla su actividad profesional en el ámbito de ELE (como profesora de español para extranjeros en Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca). Además, es profesora en el Máster en Escritura Creativa de la Universidad de Salamanca y correctora profesional de textos en el proyecto “No te comas más comas”.

Como creadora ha obtenido, entre otros, el primer premio de Poesía del “XII Certamen de Jóvenes Creadores 2011”, el primer premio de Relato Breve de la “33ª edición de premios José Hierro” (2014), el primer premio de Poesía de la “34ª edición de premios José Hierro” (2015), el “III Premio Internacional de Poesía Jovellanos. El Mejor Poema del Mundo” (2016), el “IV Premio de Narrativa Carmen Martín Gaite” (2019) y el primer premio de Poesía del “XXII Certamen de Jóvenes Creadores 2022”.

Asimismo, ha coordinado la antología Contamos todas. Veintinueve narradoras de cuento de Castilla y León (Castilla Ediciones, 2022).

Además de participar en diversas antologías, ha publicado los siguientes libros: el poemario La voz del animal bajo tu piel (BajAmar Editores, 2017), la novela Tiempo para los pájaros (Ediciones Traspiés, 2020), con la que obtuvo el “IV Premio de Narrativa Carmen Martín Gaite”, el libro híbrido Por amor al arte, ilustrado por Alicia Cañas, (2022) y el poemario También la incertidumbre entre nosotros (Libros del Aire, 2023).

Miguel Esteban Torreblanca- ¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Qué experiencias en la vida y en la literatura te motivaron?

Celia Corral Cañas- Desde que aprendí a leer y a escribir, he sentido una gran fascinación por la palabra. De pequeña me encantaba leer (antes de aprender a leer, me los leía mi madre, experiencia que también guardo con mucho cariño) y pronto empecé a crear mis primeros cuentos. Las lecturas (leer la biblioteca que va creciendo espontáneamente a lo largo de los años) y leer la vida y el mundo en el que vivimos fueron y son la semilla que da como fruto la escritura.

P- ¿Qué le dirías a alguien que quiere publicar su primer libro, pero no sabe cómo?

R- Le animaría a presentarse a concursos literarios y a enviar su manuscrito a editoriales donde crea que pueda encajar. Sobre todo, le diría que lo intente, que confíe en su trabajo, que acepte las críticas constructivas y que busque el aprendizaje de cada situación.

P- ¿En qué proyectos trabajas en la actualidad?

R- Tengo varios proyectos en marcha y, sobre todo, muchas ideas para futuros proyectos, pero no me gusta concretar demasiado hasta que no estén más definidos.

P- ¿Crees que las escritoras son bastante invisibilizadas? ¿Cuál es la situación en España?

R- Las escritoras han estado invisibilizadas en muchos momentos de la historia; increíble, alarmante e injustamente invisibilizadas. Ahora en España la situación es diferente, por suerte, pero sigue habiendo muchos nombres y muchas obras que reivindicar.

P- ¿Cómo suele ser tu proceso creativo?

R- La inspiración está en cualquier lugar, surge cuando menos te lo esperas y, cuando surge, intento captarla, tomar nota en el cuaderno que siempre llevo conmigo o en el móvil. Cuando llega el momento, escribo. Y, después de un necesario reposo, reviso, releo, borro, corrijo… Después de todo esto, muchas veces no pasa nada, pero alguna vez nace un libro.

P- ¿Corriges mucho?

R- Soy correctora de textos profesional en un proyecto que tengo junto a mi compañero Óscar Gómez Rollán llamado “No te comas más comas”, así que invierto mucho tiempo en la corrección de libros escritos por otras personas.

En el caso de mis propios libros, les doy tiempo, reviso, corrijo, vuelvo a releer, a revisar, a corregir… hasta que se publican y aprendo a verlos de otra manera, con otra distancia.

P- Los poetas siempre están escribiendo. ¿Cuánto has tardado en publicar entre un libro y otro?

R- Depende de cada caso. A veces el tiempo de publicación no está relacionado con el tiempo de escritura. Hay libros que nacen muy cerca aunque se hayan escrito muy lejos. Son muchos los factores que influyen y no todos dependen del escritor.

P- Hay una crítica contra un sector de la poesía joven española. Muchos de estos poetas han pasado de las redes sociales o la música al papel.

R- Hice mi tesis doctoral sobre poesía digital (la defendí en enero de 2015, y el panorama ya ha cambiado mucho desde entonces), así que conozco relativamente el fenómeno, y lo único que puedo decir es que no se puede generalizar. Habría que conocer todo lo que se está haciendo para poder forjarse una opinión justa.

P- ¿Qué diferencias observa en su trabajo creativo-investigativo?

R- La creación es libre como un animal salvaje, como un animal imaginario. No hay nada más libre que escribir.

P- ¿Cómo ha madurado tu obra? ¿Cómo has madurado en la literatura?

R- Creo que es pronto para saberlo. (Sonríe).

P- Y la identidad de género, ¿cómo la integra?

R- Todo lo que somos forma parte de cómo nos expresamos. De forma consciente o inconsciente, nuestra identidad, nuestros pensamientos, nuestras creencias… todo forma parte, explícita o implícitamente, de lo que escribimos. En mi último poemario, También la incertidumbre entre nosotros (Editorial Libros del Aire, 2023) tengo algunos poemas marcadamente feministas en los que juego con las voces de distintos sujetos líricos pertenecientes a obras de ficción que todos conocemos (desde Cenicienta hasta Penélope, pasando por Daenerys Targaryen). Sin embargo, en La voz del animal bajo tu piel (BajAmar Editores, 2017) hay un poema, “Hermenéutica”, que ha sido interpretado como un poema feminista sin que yo tuviera esa intención de partida. En fin, todo lo que escribimos está fuertemente vinculado con nuestra naturaleza y con nuestra actitud vital.

P- ¿Y su ideología política?

R- Nuestra manera de mirar el mundo está presente en lo que escribimos. Desde este punto de vista, toda literatura es comprometida con una u otra forma de comprender nuestra forma de habitar el mundo. En algunos de mis trabajos este aspecto es más nítido que en otros, pero respira en cada uno de ellos, como en todo lo que hacemos los seres humanos con nuestra vida.

Autor de la entrevista Miguel Esteban Torreblanca