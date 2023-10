La primera señal de que la isla podía estar habitada fueron tres grandes humaredas que distinguieron a distancia de una legua de la costa norte de la isla, a medida que se aproximaban. Poco después, a las 2 de la tarde distinguieron a un numeroso grupo de personas que caminaban apresuradamente sobre una loma próxima a la costa. Al principio, debido al colorido de los vestidos de los indígenas creyeron que podían tratarse de tropas extranjeras, pero al acercarse más pudieron comprobar que eran nativos desarmados.

El primer objetivo fue localizar un fondeadero adecuado para lo que Ahedo ordenó la partida de dos botes, uno de cada buque. El lugar elegido fue una ensenada de la parte noreste de la isla, distaba milla y media de tierra, con treinta y seis brazas de agua bien resguardada del viento y de fondo arenoso, bautizada como Ensenada de González y que se corresponde con la actual Hanga Ho’onu o Bahía de la Tortuga.

La isla divisada estaba habitada, así lo recoge en su diario el piloto Agüera de la fragata Santa Rosalia… “El jueves 15: a las 5 de la mañana levantamos la capa mareando con toda fuerza de vela del O.NO., con el orizonte nebuloso, el que a las 7 aclaró, y descubrimos tierra por la proa estando realmente satisfechos, desmarqueé la mediana al N.O., continuamos en su demanda. No obstante hallarnos de 8 a 10 leguas de distancia se conoze no ser montuosa., y de mediana altura sin arboledas.

La extensión que ocupa en el orozonte es de 45 grados, esto es desde el N.NO. hasta O.NO, en cuio intermedio, se distinguía unaensenada con una particular señal en el centro, que eran dos tetas o picachos elevados al resto de la costa; a las 10 estando como a 5 ó 6 leguas de tierra, me demorava lo más septemtrional de la Ysla al N.NO 5 grados NO.

A medio día observe el sol en los 27 grados 13 minutos de latitud, hallándome por mi cálculo en los 267-02 de longitud; á esta hora hize demarcación a la punta S de la Ysla y me demorava al O.NO. 5 grados O., y la del N. al N 5 grados NO; esta relevazión se hizo como de 3 leguas de la costa, la que reconozimos tener mayor parte de su terreno cubierto de ramazón verde, sobresaliendo una especie de árboles gruesos a imitación de Pirámides en la Playa, y quasi colocados en simetría, los que están así mismo sembrados y esparcidos por la campiña interior, la que nos pareció fértil sin haver observado en toda ella quebrada, derrumbadero, ni pedregal alguno, manifestando diferentes cañadas, y llanuras, estando estas como la superficie de los montes, lomas cubiertas de verde hasta la orilla del mar; indicando lo pingue del Pais.

Luego que llegamos a la inmediación de la punta dicha del S. comenzó el Comandante a ceñir el viento barajando la costa parael N. A distancia de una legua de tierra, en la que reconozimos la ensenada antes mencionada, de la cual nos hicieron grandes humaradas en tres distintos parajes de ella, de la que inferimos estar avitada; pero sin haver podido distinguir persona alguna, ni reconocer población, casa, bugio, ni choza, en la playa, ni en sus inmediaziones.

A las 2 de la tarde estando abante en la punta del N. Y como dos millas distante de tierra, descubrimos una cuadrilla de gente, compuesta de 28 individuos que caminavan aceleradamente por encima de la cumbre de una loma alta, en donde se unieron y sentaron manteniéndose de este modo interin pasamos a su vistacuasi a tiro de cañón: reconozimos algunos vestidos de ropajes de poncho ó mantas de colores: a primera vista no crehimos eran tropas europeas, pero haviendonos aproximado como a distancia de una milla quedamos satisfechos de ser naturales, todos desarmados y algunos desnudos con penachos en la caveza.”

A continuación las dos lanchas armadas, municionadas y con los víveres necesarios, bajo el mando del Teniente Cayetano de Lángaradel San Lorenzo y del Teniente de Navío Emeterio de Heceta de la Santa Rosalía, partieron con hombres armados y provisiones con la misión de circunnavegar la isla y recogiendo todos los datos posibles de interés tanto desde el punto geográfico, ensenadas, caletas, cabos, calidad del terreno como. etnográficos del posible contacto con los nativos.

Tan pronto como los buques quedaron fondeados, dos indígenas se acercaron nadando y fueron ayudados para que subieran a bordo. Los nativos en ningún momento se mostraron recelosos o asustados por la presencia española. Aunque no se pudo comprender su lengua, la estancia de los nativos en los barcos transcurrió dentro de un clima de cordialidad.

Como solía hacerse se les regaló ropa, situación que según los diarios de los marinos les produjo gran regocijo y alegría. Al anochecer, los nativos volvieron a nado a la costa, si bien al día siguiente se acercó a las naves un grupo de unos 200 nativos que solicitaban más ropas a los españoles. Los únicos adornos y abalorios que portaban eran collares de conchas y caracoles, y algunos, como signo de autoridad, llevaban penachos de plumas o hierbas secas y casi todos llevaban el cuerpo totalmente pintado y usaban taparrabos.

En cuanto al grupo de hombres que circunnavegaron la isla recibieron la visita de dos canoas, con dos hombres cada una de ellas, que les entregaron diversos víveres, como plátanos y gallinas. Por su parte los españoles les regalaron diversas prendas de ropa, pues parece ser que era lo que más llamaba la atención de los nativos.

González de Ahedo recibió información detallada de todo lo sucedido a las lanchas que circunnavegaron la isla. El piloto Hervé en su diario escribe que le salieron al encuentro dos “…canoitas pequeñas con dos hombres a cada una de ellas regalando a los tripulantes de la lancha de la Santa Rosalía … plátanos, camotes, gallinas, y los nuestros les dieron sombreros, chamarretas, etc.; y con esto se fueron gustosos a tierra.”

Durante la noche que pasaron en la caleta hoy conocida como Vinapu observaron que los indígenas sacaban tierra de una cueva próxima con la que se pintaban el cuerpo. Allí intercambiaron regalos con un centenar de individuos, y al amanecer se adentraron hacia el interior de la isla guiados por los nativos.

Fueron invitados a visitar una gran casa, que quizá fuese un templo, y durante la marcha pudieron observar diversos cultivos de platanares y tierra cultivada de caña dulce, camote, yuca, ñame, calabaza blanca y mates de los que en El Callao sirven para lastrar. También apreciaron que los nativos masticaban una raíz con la que luego se restregaban el cuerpo, que se trataba de cúrcuma longa, para pintarse el cuerpo de amarillo, conocida por todos los pascuenses como púa y utilizada actualmente en las fiestas de la isla.

La casa la describen así: “nos invitaron a visitar una casa que tenía 27 pasos de largo, de alto en el medio 21/2 varas y 1 1/4 en las cabezas.. y en medio había una puerta del alto de una vara y estaba construida con seis palos de largo de 4 varas y un xeme de ancho”.

Algunos nativos usaban mantas parecidas a ponchos confeccionadas con fibras de morera, que los pascuenses llamaban mahute. En cuanto a su aspecto físico los diarios de los expedicionarios recogieron que algunos pascuenses tenían los lóbulos de las orejas muy dilatados con un gran agujero del que pendían aros de diversos tamaños confeccionados con hojas de caña seca.

En las anotaciones del Comandante González se dice que algunos isleños “…usan tener muy largas las orejas y abiertas por la loba inferior, colocando en el hueco un aro de hojas de caña seca de varios tamaños….”.

La mayoría de los pascuenses iban pintados todo el cuerpo y utilizaban un taparrabos, denominado hamí, como única prenda de vestir y también se le vio una especie de mantas, que los españoles confundieron con ponchos confeccionados con fibras de la morera papirífera.

En cuanto a la comunicación y aunque los intérpretes de la expedición les hablaron en diferentes lenguas no consiguieron establecer una comunicación verbal fluida con los nativos. A pesar de todo, mediante dibujos y gestos, se elaboró un diccionario rapanui-español, con 88 palabras más los 10 primeros números.