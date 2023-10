Miguel Esteban Torreblanca- ¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Qué experiencias en la vida y en la literatura te motivaron?

Elena Díaz Santana- Empecé a escribir en la adolescencia, cuando surge un despertar a los sentimientos y un tomar conciencia de lo que nos rodea, ya sean personas o la naturaleza.

P- ¿Qué le dirías a alguien que quiere publicar su primer libro, pero no sabe cómo?

R- Les diría que se pusieran en contacto con personas que ya han publicado y que les puedan ayudar en este su primer paso. No siempre es fácil acceder al mundo editorial.

P- ¿En qué proyectos trabajas en la actualidad?

R- Estoy escribiendo un poemario para la VIII Oración Poética ante la Virgen de las Lágrimas, que leeré ante la Virgen en La Clerecía de Salamanca en septiembre de 2024.

P– ¿Cómo es su tono poético?

R- Mi voz poética se puede decir que es de carácter intimista, cercana al hombre y a la naturaleza.

P- ¿Crees que las escritoras son bastante invisibilizadas? ¿Cuál es la situación en España?

R- Creo que no. Tengo la sensación de que en la ciudad en la que vivo, Salamanca, somos más las mujeres que los hombres las que estamos en primera fila, tanto en recitales, como en publicaciones. Ahora hay en España nombres de mujeres poetas en la primera línea de este género, poetas a las que hay que seguir porque son imprescindibles.

P- ¿Cómo suele ser tu proceso creativo?

R- Escribo por inspiración, mis poemas son de carácter intimista, están dentro de mí, y van tomando forma lentamente en mi interior. Necesito calma, silencio, paz interior para escribir.

Cuando la escritura va dedicada a un tema específico, me documento, para encontrar en lo leído la inspiración necesaria y los poemas sean acordes a la finalidad para la que nacen.

P- ¿Corriges mucho?

R- Sí, los poemas necesitan un tiempo de maduración, en el que es necesario corregir hasta dar con el poema que buscabas.

P- Los poetas siempre están escribiendo. ¿Cuánto has tardado en publicar entre un libro y otro?

R- No siempre estamos escribiendo, a veces pasamos tiempos de “sequía creadora” por lo menos en mi caso. Porque como comenté anteriormente, los poemas se van forjando dentro de uno poco a poco, además tienen que darse las condiciones externas necesarias de ausencia de ruido tanto exterior como interior, para que se dé el momento adecuado en que necesitemos volver de nuevo al proceso de creación.

No busco publicar, no es mi prioridad. Es más importante escribir, tener algo que decir y si después se materializa en un libro mejor. Pero no hay que correr para publicar. Busco más la calidad que la cantidad.

Tengo dos libros publicados, entre uno y otro han pasado tres años.

P- Hay una crítica contra un sector de la poesía joven española. Muchos de estos poetas han pasado de las redes sociales o la música al papel.

R- Es verdad que hay mucha gente escribiendo en las redes, pero no todo vale en poesía, no se puede engañar al lector. A veces prima la cantidad más que la calidad. Aunque he de decir que también hay poetas que merecen la pena y se están haciendo un hueco en las redes y luego dan el salto a publicar en papel, también cantautores que tienen letras que son pura poesía. Entre tanto hay que saber detectar donde está lo auténtico.

P- ¿Algún otro encuentro potente y esencial?

R- Los poetas debemos saber dónde nos movemos, dónde y con quién queremos estar en el camino de la creación y quienes son imprescindibles, los que nos ayudan a crecer, a madurar.

P- ¿Cómo surge la oportunidad de trabajar su poesía?

R- Surge de que se te conozca, una vez que te conocen y ven que tienes algo que decir, que tu poesía llega, apuestan por tí y se te abren puertas que de otra manera sería muy difícil.

P- ¿Qué diferencias observa en su trabajo creativo-investigativo?

R- En mi caso hay dos maneras de escribir, una la que nace dentro de tí de tus vivencias, de tu ser como persona que habita el mundo, y otra la poesía que escribes por encargo, me refiero a las dedicadas a efemérides o celebraciones, o las dedicadas a personas o a hechos importantes, para las que nos piden escribir para publicar en antologías junto a otros poetas. En una y otra manera de escribir, está tu voz poética.

En unos casos la poesía será de tipo intimista, en otros más testimonial, pero siempre debe estar tu sello como poeta, ese por el que los otros te leen e identifican.

P- ¿Cómo ha madurado tu obra? ¿Cómo has madurado en la literatura?

R- Como en cualquier oficio, hay que aprender cada día. Las vivencias que vamos adquiriendo, las lecturas que vamos haciendo, la elección de poetas a los que consideras maestros, la relación con los otros, nos va haciendo madurar y nos va llevando al puerto donde queremos estar. Nos hacemos más selectivos y buscamos las creaciones de los poetas, con ellos nos identificamos, de ellos nos nutrimos y nos hacen crecer.

P- Y la identidad de género, ¿cómo la integra?

R- Mi forma de expresión es la poesía. He apostado por ella, por lo que escribo y leo poesía sobre todo. Aunque cualquier género que me ofrezca aquello que yo busco y me interesa, es bienvenido para mí. Toda manifestación artística puede hablar a nuestro interior, inspirarnos y enriquecernos.

P- ¿Y su ideología política?

R- Es aquella en que el HOMBRE y la NATURALEZA está por encima de todo, en que se respetan los derechos humanos.

Creo más en las personas que en las ideologías, pero estaré siempre del lado de los rectos, de los justos, de los íntegros, ellos sí que me representan.

Autor de la entrevista Miguel Esteban Torreblanca