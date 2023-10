Estas acciones dilatorias del Órgano Judicial resultan en protección a Ex gobernantes implicados en “juicios” por corrupción y les permitir contender en las próximas elecciones en Panamá en Mayo de 2024.

Los ciudadanos Panameños queremos que se haga justicia expedita sobe todo en los casos de corrupción y se decrete sentencias a la brevedad en las próximas semanas la que sabemos será de culpabilidad en cuyo caso “La jueza Baloiza Marquinez” estableció una nueva fecha para la celebración del juicio del caso Odebrecht, audiencia que se efectuará del 15 de julio al 23 de agosto de 2024, es decir después de las elecciones del 5 de mayo.

Con esta nueva fecha los aspirantes a puestos de elección popular, no correrán ningún peligro de ser inhabilitados para presentarse en la contienda ya que el juicio se celebrará después de los comicios generales.

Con este nuevo calendario el expresidente Ricardo Martinelli, podrá presentarse como candidato del partido Realizando Metas, siempre y cuando resulte favorecido en el proceso de apelación que adelanta luego de la condena que recibió en el caso New Business.

La juzgadora estableció como fecha alterna del 16 de septiembre al 25 de octubre.

El caso Odebrecht tuvo su inicio en Panamá luego que los Estados Unidos juzgó en sus tribunales a los directivos de esta empresa, lo que le dio acceso y contacto a los 76 ejecutivos de la compañía que se declararon culpables en Brasil y le divulgaron detalles de la corrupción.

La empresa reconoció que 21,000 millones de dólares era la partida de dinero que utilizaban en cada país de Latinoamérica en todo este proceso de coimas.

El mensaje es que los Estados Unidos tiene interés en eliminar la corrupción en aspectos políticos de países donde ellos noten que hay, y las declaración de culpabilidad de Odebrecht les comprobó los actos de corrupción.”

Fuente “Juicio por caso Odebrecht se celebrará después de las elecciones del 2024 Javier Collins Agnew en el portal La Verdad Panamá septiembre 28, 2023.

Comentarios de Jorge E Macías

Panamá es uno de los países con mayor corrupción de América Latina. Esta corrupción viene desde los inicios de la vida Republicana en 1903. Se perpetua a manos de la oligarquía criolla, Gobernantes y políticos corruptos en contubernio con empresarios corruptos de Panamá y trasnacionales, responsables del ecocidio y amputación ecológica irreversible por la megaminería rechazada por la mayoría de los panameños pero apadrinada por todos los gobernantes post dictadura y el actual Presidente Laurentino Cortizo que de manera dictatorial quiere imponernos el contrato minero y megaminería.

A estos corruptos y vende Patria quienes no les importa el exterminio de nuestra biodiversidad, la interrupción del ciclo del agua por la grave deforestación en los bosques de la cordillera central a manos de la megaminería ecocida responsable de la grave y prolongada sequía que afecta la vida de los panameños, lentifica e impide las maniobras de transito de los grandes buques cargueros por el canal lo que obliga a las navieras a busca oteas otras alternas a nuestro canal con los impactos negativos a los ingresos del canal “nuestra principal fuente de ingresos”.

Lo que nos ocasionará mayor endeudamiento vía prestamos multimillonarios a bancos extranjeros y emisión de bonos del Estado Panameño, “porque el Gobierno inepto corrupto dice que no tiene los dineros para pagar a los empleados púbicas es incapaz de recabar los impuestos a las empresas ni que hablar de disminuir los grandes robos por corrupción como el “caso Odebrecht”. La deuda creciente la pagarán muchas generaciones de panameños

La alta y prolongada corrupción es la peor pandemia en Panamá, es la responsable de que gran número de panameños padecen las consecuencias de la pobreza y pobreza extrema en un país donde el envidiable PIB producto interno bruto no justifica esta pobreza de allí que los panameños

Nos oponemos a la corrupción y los casos que investiga, lleva a procesos el Órgano Judicial causan gran expectación en Panamá. Y preocupa que estos juicios se prolonguen y den lugar a que personajes corruptos puedan contender a cargos públicos inclusive Presidencia de la república en la próximas elecciones para obtener la impunidad contra las acciones de la Justicia. Sigan dañando nuestra economía se rían de los Panameños y nuestras leyes y no deberían contender para ningún puestos de elección popular en las próximas elecciones en Mayo de 2024.

Llama la atención y preocupa que La jueza Baloiza Marquinez estableció una nueva fecha para la celebración del juicio del “famosísimo e Internacional” caso Odebrecht, audiencia que se efectuará del 15 de julio al 23 de agosto de 2024 le recordamos que posponer este importante Juicio en que se investiga casos de Corrupción no debería hacerse y sí debería emitirse sentencia a la mayor brevedad.

Porque de ratificarse culpabilidad de los implicados tenemos que algunos personajes activos en el escenario político, se verán impedidos para contender a puestos de elección popular como lo determinan el Artículo 180 de la Constitución Política de la República de Panamá.

ARTICULO 180. No podrá ser elegido Presidente ni Vicepresidente de la República quien haya sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia. (1)

Es precisamente el Poder Judicial el encargado de impartir Justicia actuar con mano firme contra la corrupción parea liberarnos de la mayor pandemia que padecemos en Panamá: La corrupción.

Los ciudadanos Panameños, cansados hartos de tanta corrupción que perpetua las desigualdades e injusticas sociales en millones de panameños vemos que al posponer este juicio para después de las elecciones, la jueza Baliza Marquinez puede cubrir a estos supuestos corruptos con la manta de la impunidad y convertirse en supuesta cómplice de la misma.

Instamos de manera muy respetuosa a la Jueza Marquinez que aplique todo el peso de la Ley en estos casos de corrupción sin más dilación, de lo contrario será obstáculo y supuestamente cómplice de la prolongada y grave corrupción.

(1)Esta edición de la Constitución Política de 1972 está ajustada a los Actos Reformatorios de 1978, al Acto Constitucional de 1983, a los Actos Legislativos No. 1 de 1993 y No. 2 de 1994, y al Acto Legislativo No. 1 de 2004, tomando como referencia el Texto Único publicado en la Gaceta Oficial No. 25176 del 15 de noviembre de 2004.

https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Panama/vigente.pdf