“La sociedad panameña atraviesa una encrucijada difícil de superar enfrentado catástrofes: la pandemia del coronavirus que ha sublevado la económica, laboral y la sanitaria donde se ha puesto en juego su sistema público de salud.

La corrupción y la impunidad corroen los gobiernos y el tejido social, la burla ante la justicia, las violaciones a la Constitución política y a las leyes. Escándalos delitos que han estremecido la sociedad como lo han sido los albergues para niños y adolescentes, el premio del gordito en la lotería nacional, la renovación del contrato de PPC, (Panamá Ports Company) Odebrecht, y sin resolver burlándose del pueblo.

El país anda sin rumbo, muchas improvisaciones, sin planes estratégicos que nos orienten el camino a seguir por un nuevo Panamá que muestran un Estado Fallido.

Los trabajadores tenemos la opción de rescatar el país y erradicar los virus que corroen la sociedad panameña, con la bandera de transformar revolucionariamente el país.

La Central Nacional de Trabajadores de Panamá sabe y es consciente de que hay que rescatar el país de las garras de la corrupción y de la impunidad, y darle un giro total distinto al status quo, sin embargo, esto se logrará generando el poder de la clase trabajadora donde se le respete su autoridad. (1)

El capitalismo se aprovecha y multiplica su fortuna en cada oportunidad. Las planea para su beneficio debilita “extermina mediante magnicidio a gobernantes incorruptibles , patriotas incorruptibles para substituirlos por sumisos. En la desgracia y catástrofe surge el capitalismo de desastre(2). “En nuestro querido Panamá con una tradicional oligarquía desde el inicio de nuestra “República de los Primos ” vivero de la oligarquía criolla heredable corrupta, egoísta sin Moral porque obliga hacer el bien y evitar el mal; divorciada de la Ética (vigila el comportamiento Moral o inmoral del Ser humano en todos los medios donde nos encontramos).

Si el Capitalismo es muy materialista está alejado de los Valores Humanos Universal, el Capitalismo salvaje está más alejado, que pone, manipula, subordina, corrompe a los gobernantes funcionarios, empresarios proclives a la corrupción los provoca y corrompe mediante: “Poder, dinero, placeres, impunidad ” (John Perkins en Confesiones de un gánster económico) en lo que son expertos y reciben asesoría de la corrupción empresarial y otros gobiernos.

Me impresionó de manera negativa la primera vez que leí sobre cómo en el club de Bilderberg utilizaban los servicios del crimen organizado, sabemos que organizaciones y países utilizan los servicios de mercenarios etc. los gobernantes atracadores de la nación piratas de nuestros recursos naturales socios del crimen organizado con corruptas empresas fachada ejemplo Odebrecht”.

La corrupción sumada a la evasión de impuesto y el no pago de las cuotas obrero patronal a la Caja del Seguro Social cada año le roban a esta Institución cientos de millones de dólares profundiza la crisis económica al programa de IVM Invalidez Vejez y Muerte” en la CSS”. La Corrupción sumada le roba a nuestro presupuesto alrededor de 10,000,000 (diez mil millones de dólares) cada año.

Evasión Fiscal en Panamá el Economista y Catedrático de la Universidad Nacional Juan Jované afirma que “Entre 2009 y 2019, en Panamá el incumplimiento tributario, es decir la evasión del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, alcanzó $34,968.3 millones”.

En promedio esta evasión alcanzó el 6,4% del PIB. La enorme magnitud de la evasión del impuesto sobre la renta acumulada en este período equivale al 52,3% PIB corriente de 2019. Se destacan los años 2018 y 2019 cuando la evasión del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas alcanzó a $4,722.3 millones en el primero de estos años (7,3% del PIB) y $5,509,8 millones (8,2% del PIB). Nos encontramos con un fenómeno cada vez más radical.

La evasión tributaria empresarial en Panamá escandalosa deja ver complicidad e impunidad por parte de autoridades e institución recaudatoria, esto genera un alto costo social, que empuja a un endeudamiento público excesivo. Esto es posible gracias a un débil sistema recaudatorio “cómplice” incapaz de hacer cumplir las leyes tributarias, junto a una notable irresponsabilidad social por una buena parte del empresariado que opera en el país. Esto indigna a los ciudadanos conscientes (3).

Los malos gobernantes con su alta corrupción son responsables de que tengamos:

a) El 50 % de panameños en la pobreza, producto de injusticias y desigualdades sociales en el empleo subterráneo y sin los beneficios de la Seguridad Social.

b) Mayor daño a la economía porque Mucho de estos millones robados sale del país sin aportar beneficio por no generar oportunidades de buenos empleos a los ciudadanos al no crear de nuevos trabajos, no reactivan la economía, no genera impuestos etc.

c) El Robo al dinero público Incrementa de manera drástica la deuda externa que crece cada día y lo pagaremos los panameños en varias generaciones.

Y quien afirma que en esta línea de corrupción y entreguismo llegue un gobierno que anuncie incapacidad para el pago simultáneo de los sueldos a los empleados público y el pago de la deuda externa, propongan la venta del Canal para cumplir las ambiciones del Consenso de Washington y Club de Bilderberg para con mentiras apoderarse de la cereza del pastel “Así como hoy sufrimos la anunciada insolvencia para el pago de los programas IVM de la Caja del Seguro Social” problema financiero que no se ha resuelto en mesas de diálogo del Presidente Cortizo y que el gobierno mañosamente amafiado con las mineras pretende subsanar mediante la autorización de miles de hectáreas para la megaminería y su ecocidio en la cordillera central con el pretexto de que esta aportará 350 millones de dólares por año.

Esta es una gran mentira porque si el Estado supera la corrupción, evasión fiscal y con buena recaudación de las cuotas el seguro social y manejados con honestidad y honradez tendremos miles de millones de dólares para todas nuestras necesidades.

Así las cosas, la credibilidad y confianza en nuestro gobierno arrastra por los suelos.

No falta dinero, falta y mucha: honradez, honestidad, transparencia, vocación de servicio, respetar la Constitución Política, Las Leyes, sensibilidad social voluntad política resolutiva expedita de los problemas no resueltos por actual y anteriores gobiernos arrodillados ante la oligarquía e intereses extranjeros obliga a los panameños a protestar, manifestarnos, hasta este estallido social creado por los malos gobernantes.

Incapaces de brindar mejor calidad de vida para todos, incapaces de frenar el ecocidio de la megaminería cuya solución la plantea y solicitan los panameños a los gobernantes de los últimos 25 años que no han sido suficientes porque de manera irresponsable prefieren obedecer los mandatos de la oligarquía y protege la megaminería para que avance con su ecocidio y de manera incongruente y en violación a la Constitución política, y las mentiras al incumplir con los programas internacionales contra las catástrofes del calentamiento global y cambio climático y desprotegen nuestros bosques de la cordillera central nuestros ríos nacen en áreas mineras unos desembocan en el Océano Pacífico otros en el Atlántico.

Esta Criminal deforestación entorpece y disminuye el ciclo del agua dulce que ya nos falta para consumo humano, múltiples actividades cotidianas, el tránsito de cargueros por el Canal en su interior requiere agua dulce).

Nuestros Gobernantes se convirtieron en Traidores a la Patria Panameña, porque quien protege a empresas extranjeras depredadora ecocidas de nuestros recursos naturales y no protegen nuestra biodiversidad son Traidores a la Patria a los que en la oportunidad demandaremos ante a Corte Penal internacional cuando el ecocidio pueda ser denunciado como los Crímenes de guerra y de Lesa Humanidad ante esta Instancia.

Con Responsabilidad, voluntad política y sin robar dinero resolveremos de raíz nuestra crisis así:

Para solucionar la Corrupción sigamos el ejemplo de Singapur exitoso en la solución de este problema. Ponerle un alto al ecocidio de la megaminería requiere de voluntad política sin corrupción como la mayoría de países de Europa, Costa Rica, El Salvador y varias provincias de Sur América con acciones firmes contra la megaminería dignas de ser imitadas por nuestros gobernantes, para

Decretar:

moratoria de la megaminería

prohibición de la megaminería en Panamá, al mismo tiempo hay que:

Decretar la protección del 100 % de nuestro territorio y 100 % de nuestros mares,

Presidente Cortizo abandone el gatopardismo “el hacer ver que hace para no hacer nada” la simulación de proteger el 30 % del Océano Pacifico en Coiba no es suficiente porque al permitir la expansión de la megaminería en los bosques de la cordillera central con su ecocidio avanzará la acidificación y calentamiento de los mares con exterminio de fauna y corales: “nido de peces”

Los Panameños nos encontramos huérfanos de buenos Estadistas, voltean la cara nos cosifican, llegados a los Tres Órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial se convierten en Enemigos de los Panameños y Traidores a nuestra Patria. Porque violan la Constitución Política y su Régimen Ecológico. Aprovechan la oportunidad para hacer negocio en todo lo que miran a su alrededor ven dólares, dólares y más dólares. nada de conciencian social para disminuir tasa de intereses “a cifras mínimas o sin tasas de interés” por la crisis caos, catástrofe.

El tradicional capitalismo criollo panameño ha evolucionado al capitalismo salvaje ejemplo la megaminería con su ecocidio y amputación ecológica irreversible con impacto negativo al acelerar el calentamiento global con el cambio climático nos traen consecuencias terribles

Autor: Dr. Jorge E. Macías Jaramillo. Panameño. Ecologista. Pediatra.

(1) CENTRAL NACIONAL DE TRABAJADORES DE PANANÁ. EDITORIAL Nº 31 “Poder de la Clase trabajadora que genere respeto y autoridad” 09.08.2021

(2)El capitalismo del desastre ‘alcanza nuevas alturas’ a medida que los especuladores de Wall Street sacan provecho de los préstamos de recuperación KENNY ESTANCIL 24 de noviembre de 2021 en commondreams.org

(3) Panamá Juan Jované La evasión tributaria y su Impacto por Juan Jované En Pensamiento Social La Estrella de Panamá 03/10/2021