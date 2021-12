Deseo de corazón que todos vosotros@s paséis unas felices navidades aunque mi buena disposición choque con la cruel realidad de la existencia de la pandemia, guerras, conflictos de todo tipo, violencia de género, abusos sexuales a menores, etc, que, estoy seguro, se están produciendo en algún lugar del mundo mientras escribo estas líneas cuya pretensión es que llegue a todos los rincones de la Tierra la Paz, Solidaridad, Justicia Social y Amor, tan necesarias en nuestras vidas. Desgraciadamente, estos deseos, tan generales y clamorosos, chocan contra una minoría de personas (políticos, malos gobiernos, dictaduras, intereses multinacionales…) que impiden que mis deseos y los de gran parte de la humanidad lleguen a materializarse. No obstante, y a pesar de todo ¡!!Feliz Navidad!!!.

También me gustaría que en España los políticos fuesen más educados y utilizasen un lenguaje más apropiado para hablar. Estamos presenciando, en los últimos meses, en las Cortes españolas y en el Senado, unas escenas entre políticos de diverso signo que considero, cuanto menos, lamentables. ¡Calma señores políticos!, ¡cuiden nuestro rico idioma!, dedíquense a solucionar los verdaderos problemas que padece nuestro país como son el paro, la inflación, la subida constante de la luz o el gas, los contratos precarios, el mantener y mejorar las pensiones…Esos temas son los que realmente interesan a los españoles y no otros como las palabras soeces, insultos, chismes o postureos.

Me gustaría que el próximo año (antes de que se apruebe definitivamente la LOMLOE) se revisase a fondo esta Ley educativa pues, si no se hace, saldría sin el beneplácito de, prácticamente, toda la Comunidad Educativa y eso no sería muy positivo para el país ni para los jóvenes que tendrán que hacerse cargo en el futuro de los trabajos del buen funcionamiento de todas las instituciones del Estado y de las empresas. El reducir las horas en las asignaturas de humanidades en la ESO y Bachillerato para aumentar o crear nuevas asignaturas en el ámbito tecnológico, es un ataque a la razón y a la inteligencia.

No quiero decir con ello, evidentemente, que no sean necesarias las asignaturas y enseñanzas de las nuevas tecnologías (TIC) que, por supuesto, han de existir pero que no sea a costa de suprimir o marginar la cultura humanista, el saber histórico, la filosofía o la literatura pues, en tal caso, nuestros alumnos se convertirían en más que personas auténticos robots que serían capaces de realizar todo tipo de cálculos con esos nuevos adelantos tecnológicos pero no serían capaces de comentar de forma razonada, contrastada y veraz la respuesta numérica y fría de unas cifras ya que para razonar, hacer un buen comentario de los resultados obtenidos está la “retórica”, el pensamiento, el conocimiento de hechos anteriores que esta nueva Ley educativa, la LOMLOE, quiere marginar cuanto no liquidar.

A pesar de todos estos problemas que padece el mundo y también España en estas fechas tan señaladas vamos a ser optimistas y darle una oportunidad a la Paz, Solidaridad, Justicia Social y Amor fraternal para todas las personas del planeta Tierra.

Deseo que paséis todos@s de corazón una ¡!!Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!!!.