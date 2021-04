No pienso en la miseria sino en la belleza que aún

permanece, Anna Frank

Siempre llegan sus voces

a tus oídos

como ecos de fuego

y vientos de odio,

llegan para destruir tu vida

y dar un nombre a una estrella,

para sellar tu cuerpo

con el número que te llevará

hacia donde nadie regresa,

al lugar donde todo ser humano

es arrojado al barro,

pisado con violencia

y borrado de este mundo.

Escuchas cada día

sus pasos, el estruendo de sus armas,

los gritos de las vidas que luchan

con dignidad por su libertad.

Inocente, escribes todo:

la vida que anhelas y la que tienes.

Los escuchas entrar en tus miedos,

en tus sentimientos, en tus sueños,

en la esperanza de salir viva

del triste escondite

y no ser polvo leve e intangible.

Llegan. Siempre llegan

Non penso alla miseria ma alla bellezza che ancora

rimane, Anne Frank

Le loro voci arrivano sempre

alle tue orecchie

come echi di fuoco

e venti di odio,

vengono a distruggere la tua vita

e a dare un nome a una stella,

vengono a sigillare il tuo corpo

con il numero che ti porterà

dove nessuno ritorna,

al luogo da cui ogni essere umano

viene gettato nel fango,

calpestato con violenza

e cancellato da questo mondo.

Ascolti ogni giorno

i loro passi, il fragore delle loro armi,

le urla delle vite che combattono

con dignità per la loro libertà.

Innocente, scrivi tutto:

la vita che desideri e quella che hai.

Li senti entrare nelle tue paure

nei tuoi sentimenti, nei tuoi sogni,

nella speranza di uscire viva

dal triste nascondiglio

e non essere ridotta in polvere leggera e intangibile.

Arrivano. Arrivano sempre

Autora Elisabetta Bagli

